Prinssi Charles ajautui keskelle skandaalia – läheisimmän palvelijan julki vuodetut viestit paljastavat hämärän lahjontavyyhdin

Prinssi Charlesin säätiön johtaja Michael Fawcett on irtisanoutunut lahjontakohun seurauksena.

Prinssi Charlesin lähimmäksi palvelijaksi tituleerattu Michael Fawcett on irtisanoutunut paljastuneen lahjontakohun seurauksena, kertovat muun muassa BBC, The Sunday Times ja Daily Mail.

BBC kertoo, että Fawcettia syytetään kunniaritarikunnan arvonimen edistämisestä saudiarabialaiselle miljardöörille Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouzille, 51, prinssi Charlesin säätiön nimissä.

Fawcettin epäillään toimineen varakkaan liikemiehen eduksi lahjusta vastaan. Daily Mail kertoo lahjuksen olleen satoja tuhansia euroja.

Lahjonta paljastui Mahfouzin kirjeenvaihdosta säätiön kanssa. Kirjeissä kerrottiin järjestelyistä suoraan: Lahjoittamalla suuria rahamääriä Charlesin hyväntekeväisyyskohteisiin Mahfouzille myönnettäisiin kunniamaininta.

Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouzille myönnettiin Brittiläisen imperiumin ritarikunnan komentajan arvonimi (CBE) loppuvuodesta 2016.

Arvonimi on ritarikunnan siviileille myönnettävistä arvonimistä kolmanneksi korkein. Sitä ylempänä sijaitsevat vain ritarikomentajan (KBE/DBE) sekä ritarin (GBE) arvonimet, joista jälkimmäinen on korkein.

Fawcett irtisanoutui vuonna 2003 hovin palveluksesta niin ikään skandaalin saattelemana, mutta jatkoi prinssin palveluksessa. Hänet valittiin prinssin säätiön johtoon vuonna 2018. Kuva vuodelta 2003.

Elokuussa 2017 Fawcettin kirjoittamassa kirjeessä kerrotaan, että vuolaiden lahjoitusten myötä säätiö tukee mielellään Mahfouzin pyrkimyksiä kansalaisuuden tavoittelemiseksi.

Fawcett kertoi kirjeissään säätiön olevan myös myöntyväinen tekemään hakemuksen Mahfouzin komentajan kunniamaininnan korottamisesta ritarikomentajan arvonimeksi. Ritarikomentajan arvonimi olisi oikeuttanut Mahfouzin käyttämään nimensä edessä titteliä Sir.

Prinssi Charlesin säätiö aloittaa tutkinnan lahjuksista. Prinssin ei tiedetä sekaantuneen Fawcettin toimintaan.

Saudiarabialaisen liikemiehen kerrotaan tavoitelleen lahjuksilla ja kunniamaininnalla itselleen Ison-Britannian kansalaisuutta ja niin sanottua kultaista viisumia sijoitustarkoituksiin. Kultainen eli sijoittajan viisumi antaa henkilölle oikeuden ostaa itselleen kansalaisuuden Britanniasta.

Mahfouz on ollut yksi prinssi Charlesin säätiön avokätisimmistä lahjoittajista. Mahfouz lahjoitti Sunday Timesin mukaan säätiölle yhteensä yli 1 750 000 euroa. Rahalla on muun muassa kunnostettu paitsi hyväntekeväisyyskohteiden, myös prinssin omia kiinteistöjä. Mahfouzin mukaan on nimetty säätiön toimesta jopa metsä.

Säätiö kertoo aloittaneensa tutkinnan Fawcettiin kohdistuvista syytöksistä. Kuninkaallisasiantuntija Jonny Dymond kommentoi BBC:lle tilanteen olevan prinssille kiusallinen, sillä Fawcettin tiedetään olevan hänen läheisin palvelijansa.

Fawcett aloitti työnsä hovissa jo vuonna 1981 kuningatar Elisabetin lakeijana ja siirtyi myöhemmin Charlesin palvelukseen.

Vuonna 2003 Fawcettia syytettiin taloudellisesta virkavirheestä. Hänet kuitenkin todettiin syyttömäksi. Fawcett irtisanoutui hovista, mutta jatkoi edelleen työtään Charlesin palveluksessa.

Fawcett nousi prinssin säätiön pääjohtajaksi vuonna 2018. Säätiö tiedottaa, että Fawcett astuu tehtävästään sivuun tutkinnan ajaksi.

Lahjontakohun lisäksi prinssin säätiö on joutunut myös syytösten keskelle muun muassa diileistä, joissa varakkaat lahjoittajat maksavat hulppeita summia tapaamisesta prinssin kanssa.