Huhut Monacon ruhtinasparin avioliiton kariutumisesta kiihtyvät – jääkö Charlene lopullisesti Afrikkaan?

Monacon ruhtinatar Charlene ei ole ollut kotonaan kuukausiin. Ranskalaislehden tietojen mukaan hänellä ei ole aikomustakaan palata.

Monacon ruhtinasparin, prinsessa Charlenen ja ruhtinas Albertin avioliiton kariutumisesta on liikkunut viime aikoina paljon huhuja.

Paineet ovatkin kasvaneet muun muassa The Telegraphin mukaan ruhtinasparin selonteolle avioliiton tilasta.

Ruhtinatar matkusti ennen kesää Etelä-Afrikkaan tekemään salametsästyksen vastaista työtä. Hän on osallistunut muun muassa sarvikuonojen suojeluun.

Charlenen kerrotaan sairastuneen matkallaan vakavaan nenän ja nielun alueen infektioon. Prinsessaa on sairauden vuoksi pitänyt operoida useaan otteeseen, eikä hän ole ollut matkustuskykyinen. Charlenen olisi pitänyt viettää 10-vuotishääpäivää perheensä kanssa 1. heinäkuuta, mutta matkustaminen ei tuolloin onnistunut.

Hääpäiväjuhlien väliin jääminen sytytti vahvempia huhuja avioliiton kariutumisesta. Hovin virallisten tiedotteiden mukaan ainoat syyt ruhtinattaren jäämiselle Etelä-Afrikkaan ovat terveydellisiä.

Albert ja parin kuusivuotiaat kaksoset Gabriella ja Jacques matkustivat viime viikolla Etelä-Afrikkaan prinsessa Charlenen luo pitkästä aikaa. Ruhtinattaren julkaisemia Instagram-kuvia Albertin kanssa on silti ihmetelty, sillä ne näyttivät muun muassa Daily Mailin kehonkielen asiantuntijan mukaan jäykiltä ja kiusaantuneilta.

Ranskalaisen Madame Figaro -naistenlehden mukaan sisäpiirilähde on jo kertonut lehdelle, ettei ruhtinatar olisi koskaan palaamassa takaisin Monacoon. Ruhtinattaren kerrotaan väitteiden mukaan myös parhaillaan etsivän asuntoa Johannesburgista.

Madame Figaro on vaatinut Telegraphin mukaan ruhtinattaren pitkään poissaoloon rehellistä selitystä.

– Kuinka kauan hän voi olla erossa lapsistaan ja velvollisuuksistaan? Madame Figarossa pohdittiin.

Alun perin Kapkaupungista kotoisin oleva ruhtinatar Charlene ei ole ollut Monacossa kuukausiin. Virallisesti hän on esiintynyt julkisuudessa Monacossa viimeksi tammikuussa, jolloin hän osallistui ruhtinas Albertin kanssa Sainte Devote -seremoniaan Monte Carlossa.

Pariskunnan häiden aikaan maailmalla kohistiin väitteistä, joiden mukaan Charlene yritti paeta jo ennen vihkimistä ja kirkossa otetuissa kuvissa näkyikin itkuinen ja apea morsian. Albert ehti vuosina 2005 ja 2006 tunnustaa kaksi aiemmin alkunsa saanutta aviotonta lasta ja isyyskanteita on putkahdellut myös tuon jälkeen.

Ruhtinas Albert ja ruhtinatar Charlene menivät naimisiin vuonna 2011.

– Monet ihmiset saivat kuvan, että avioliitto olisi järjestetty, The Finest Hours of the Grimaldis and Monaco -kirjan kirjoittaja ja kuninkaallinen historioitsija Philippe Delorme totesi aiemmin Madame Figarolle.

– Albert valitsi itselleen vaimon, joka muistutti hänen äitiään ja Charlene tuntee olonsa selkeästi huonoksi Grace Kellyn roolissa, Delorme sanoi.