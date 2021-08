Meghan ja Harry tapaavat Williamia ja Catherinea Zoomissa, paljastaa prinsessa Dianan äänivalmentaja: ”He ovat hyvin läheisiä”

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat keskusteluyhteydessä prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen kanssa huhutusta välirikosta huolimatta.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan neuvottelevat prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen kanssa. Fox Newsin mukaan asiasta kertoi edesmenneen prinsessa Dianan äänivalmentaja Stewart Pearce.

– Tiedän, että nämä neljä juttelevat keskenään Zoomin ja Facetimen välityksellä, Pearce kertoi Us Weeklylle tiistaina.

– He ovat hyvin läheisiä. Merkittävää on se, että he kaikki kunnioittavat toisiaan. prinssi William ja herttuatar Catherine eivät ole velvoitettuja sanallistamaan mitään. He haluavat vain rauhaa ja sovintoa prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin kanssa.

Pearce julkaisi hiljattain kirjan, jossa hän kertoo yhteistyöstään Prinsessa Dianan kanssa. Kirja kantaa nimeä Diana, muutoksen ääni. Kirja tutkii prinsessa Dianan periaatteita ja sitä, kuinka hänestä tuli ikään kuin vapauttava voima kuninkaallisena ennen hänen ennenaikaista kuolemaansa.

Pearcen mukaan Harry ja Meghan ja William ja Catherine yrittävät pitää keskustelun hyvin kevyenä, sillä he haluavat parantaa välejään ja viedä heidän välistä kommunikaatiotaan positiivisempaan suuntaan.

Lähde kertoi aiemmin medialle, että herttuatar Catherine ja herttuatar Meghan ovat alkaneet pitää uudestaan yhteyttä sen jälkeen, kun Meghanin ja Harryn Lilibet-tytär syntyi.

– Herttuatar Catherine lähettää viestejä ja lahjoja ja yrittää rakentaa suhdetta heidän kanssaan, sisäpiirin lähde kertoi Fox Newsille.

Harry ja Meghan ja William ja Catherine haluavat parantaa välejään.

Prinssi Harryn ja prinssi Williamin ja heidän puolisoidensa välit kiristyivät maaliskuussa, kun prinssi Harry ja herttuatar Meghan antoivat Oprah Winfreylle kohuhaastattelun, jota seurasi lähen 50 miljoonaa ihmistä ympäri maailman.

Haastattelussa prinssi Harry vahvisti, että hän on kasvanut erilleen veljestään prinssi Williamista. Harryn mukaan veljesten välinen suhde on tauolla. Hän kuitenkin kertoi toivovansa, että ajan myötä heidän välinsä lopulta korjautuisivat.

Huhuista ja veljien väitetystä riidasta huolimatta Stewart Pearce kertoo, ettei mitään välirikkoa ole.

– Veljeksillä on ollut erimielisyyksiä, mutta kyseessä ei ole riita, viha tai taistelu. Harry ja William ovat vain eri mieltä asioista. Ja ihmiset ovat järkyttyneitä siitä, että brittiläinen perinne on muutoksessa, Pearce sanoo.

Pearcen mukaan on hyvä, että kuninkaalliset perinteet muuttuvat.

– Harry ja William poistavat itsensä yksityisestä mystiikasta, jota kuninkaallinen perhe on aina ylläpitänyt. On valitettavaa, että asioista kerrotaan vain kuninkaallisasiantuntijoiden näkökulmasta, sillä se on etäännyttävää. Uskon, että Harryn ja Williamin välillä on asioita, joita täytyy käsitellä. Ja he ovat parhaillaan menossa sitä kohti, Pearce selittää.

Harry ja herttuatar Meghan antoivat Oprah Winfreylle kohuhaastattelun maaliskuussa.

Pearcen mukaan aikanaan äitinsä menettäneitä prinssi Williamia ja prinssi Harrya pitäisi rohkaista puhumaan toisilleen avoimesti koko sydämestään.

– Harry on täysin rehellinen. Hän on rehellinen sellaisella tavalla, jota hovin ulkopuoliset ihmiset eivät juurikaan pääse näkemään, sillä kuninkaallisessa perheessä puhutaan vaikeista asioista vain yksityisesti.

Pearce tituleeraa prinssi Harrya ja prinssi Williamia muutoksen ääniksi, viitaten heidän äidistään kertovaan kirjaan.

– Mikä on muutoksen ääni? Se on rakkautta, se on myötätunnon ääni, huolen ääni. Kuulen sen prinssi Harrysta, Pearce sanoo.

