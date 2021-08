Norjan prinsessa Ingrid Alexandra sairastui koronaan

17-vuotias Norjan prinsessa on eristäytynyt kotiin saatuaan koronatartunnan. Kruununprinssiparin lähiaikojen suunnitelmat on jouduttu perumaan.

Prinsessa Ingrid Alexandra on ensimmäinen Norjan hovin jäsen, joka on saanut tartunnan.

Norjan kruununprinssi Haakonin vanhin tytär Ingrid Alexandra, 17, on saanut koronavirustartunnan. Asia käy ilmi Norjan hovin sunnuntaina julkaisemasta tiedotteesta. Prinsessa on eristäytynyt perheen kotiin Skaugumiin.

Tiedotteen mukaan myös muu perhe on käynyt koronatestissä, mutta testit ovat olleet negatiivisia. Kruununprinssi Haakonin ja kruununprinsessa Mette-Maritin esikoisen Ingrid Alexandran lisäksi perheeseen kuuluu poika Sverre Magnus, 15.

Kenenkään muun Norjan hovin jäsenen ei ole aiemmin uutisoitu saaneen koronatartuntaa. Tiedotteessa ei kerrota tarkempia tietoja prinsessan oireista tai voinnista.

Ingrid Alexandran tilanne on ikävä myös sikäli, että prinsessan äidillä Mette-Maritilla on vakava keuhkofribroosi -niminen sairaus. Kruununprinsessa kuuluu keuhkosairauden vuoksi koronaviruksen riskiryhmään, joten etäisyyden pitäminen muihin on erityisen tärkeää. Sairaus on rajoittanut kruununprinsessan kuninkaallisia tehtäviä jonkin verran. Hovi tiedotti sairaudesta vuonna 2018.

Muu kruununprinssin perhe on toistaiseksi välttynyt koronavirukselta. Ingrid Alexandra on eristetty perheen kotiin Skaugumiin.

Tyttären sairastuminen laittoi kruununprinssin perheen suunnitelmat hetkeksi uusiksi. Kruununprinssipari Haakon ja Mette-Marit viettävät 25. elokuuta 20-vuotishääpäiväänsä. Parin nimikkosäätiön 20-vuotisjuhlaa oli tarkoitus viettää tuolloin Skaugumissa, mutta tilaisuus on tältä erää peruttu.

Tartunnan vuoksi kruununprinssi Haakon joutui lykkäämään tälle maanantaille suunnitellun vierailunsa Modumin kuntaan ja perumaan osallistumisensa kuninkaallisen Norge-laivan kesäkauden päätökseen.

Prinsessa Ingrid Alexandra on historiallisessa asemassa, sillä hänestä on mitä todennäköisimmin Norjan tuleva kuningatar.

Ingrid Alexandra on toisena norjan kruununperimysjärjestyksessä isänsä Haakonin jälkeen. Haakonin isä kuningas Harald V on hallinnut Norjaa vuodesta 1991 lähtien. Norjaa on hallinnut kuningatar viimeksi yli 600 vuotta sitten.