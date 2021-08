Autointoilijana tunnettu Kaarle Kustaa osallistui perinteiseen tapahtumaan Öölannin saarella.

Ruotsin kuningaspari Kaarle Kustaa ja Silvia osallistuivat lauantaina Öölannissa perinteiseen Svenska Kungsrallyt-tapahtumaan. Hyväntuuliselta vaikuttavat kruunupäät olivat valinneet tilaisuuteen kesäiset päähineet. Kaarle Kustaa intoutui myös valokuvaamaan Borgholmiin kokoontuneita iäkkäitä menopelejä.

Svenska Kungsrallyt on vanhoihin autoihin keskittyvä tapahtuma, johon kuningaspari on perinteisesti osallistunut. Joka toinen vuosi ajettava kuninkaallinen ralli tunnetaan myös vitsikkyyttä vaativista tehtävistä. Kuningas on nähty vuosien varrella tapahtumassa autonsa ratissa muun muassa paperipussi päässään ja suussaan lusikka, jossa keikkuu kananmuna. Yhtenä vuonna kuningas ja muut kilpailijat pääsivät testaamaan ajotaitojaan ohjaamalla kottikärryjä.

Ruotsin kuningaspari osallistui kuninkaalliseen ralliin yhteensopivissa asuissa.

Kaarle Kustaa ajoi kilpailupaikalle vuoden 1946 Volvollaan, Silvia istui etupenkillä.

Kuningas Kaarle Kustaa oli tällä kertaa valinnut ylleen vaalean puvun, jonka herra asusti punaisella pilkullisella rusetilla ja panamahatulla. Kuningatar Silvia pukeutui punaiseen bleiseriin ja tummiin housuihin. 77-vuotias kuningatar koristi kutrejaan varsin värikkäällä olkihatulla, jossa oli kukkakoristeita.

Kuningas Kaarle Kustaa innostui kaivamaan esiin Canoninsa.

Kuningatar Silvia suojautui auringolta näyttävällä hatulla.

Hovin nettisivujen mukaan autoista kiinnostunut kuningas ajaa yleensä tapahtumaan omalla Volvo PV 60 -autollaan Silvia kartturin paikalla, niin myös tänä vuonna. 75-vuotias kuningas on saanut syntymävuotenaan 1946 valmistetun auton 50-vuotislahjaksi. Kilpailua varten kuninkaan Volvossa komeili lauantaina keltainen kyltti, jossa oli numero yksi.

Kuningas osallistui kilpailuun 50-vuotislahjaksi saamallaan sinisellä Volvolla.

Ölandsbladetin mukaan tapahtumaan ilmoittautui tänä vuonna 114 autokuntaa. Paikalle kokoontuvat vintageautot huristelevat joka toinen vuosi ympäri Öölantia pysähdellen muutamalla tarkastuspisteellä ja päättävät kierroksensa Borgholmin linnan maisemiin.

Kungsrallyyn ilmoittautui tänä vuonna 114 autoa eri vuosikymmeniltä.

Ölandsbladetin mukaan tapahtumassa on tavallisesti myös yleisöä, mutta pandemiatilanteen vuoksi katsojien pääsyä Kungsrallyyn on rajoitettu. Kuninkaalliseen ralliin saa osallistua vain lahjoittamalla rahaa kilpailun hyväntekeväisyyskohteelle, joka tänä vuonna on ruotsalainen rintasyöpäyhdistys.