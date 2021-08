Hovin lähteet: prinssi Charles sai tarpeekseen Andrew’n skandaaleista – ei enää asiaa julkisuuteen

Sisäpiirin kunikaallislähteen mukaan prinssi Charles ei usko, että hänen veljensä aiheuttama mainehaitta ja ongelmat ovat enää selvitettävissä.

Prinssi Andrew’lla ei ole enää asiaa julkisiin tehtäviin, uutisoi Times-lehti viitaten prinssi Charlesin lähipiiriltä saamiinsa tietoihin.

Jo edesmenneen kohuliikemiehen ja seksuaalirikoksista syytetyn Jeffrey Epsteinin uhri Virginia Giuffre nosti kanteen prinssi Andrewia vastaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Nykyään Australiassa asuva, 38-vuotias Giuffre väittää prinssin hyväksikäyttäneen häntä Epsteinin asunnolla Manhattanilla hänen ollessaan 17-vuotias, eli alaikäinen Yhdysvaltojen lain mukaan.

The Times uutisoi, että vaikka prinssi Andrew’n todettaisiin olevan syytön, mainehaitta ja yhteydet seksuaalirikoksista syytettyyn kohuliikemieheen Jeffrey Epsteiniin ovat kuninkaalliselle perheelle liikaa.

Prinssi Andrewia vastaan on esitetty syytöksiä ja kanne koskien seksuaalista hyväksikäyttöä.

Giuffren asianajajat jättivät muutama päivä sitten kanteen prinssiä vastaan New Yorkissa liittovaltion tuomioistuimessa. Syyte voi viedä prinssi Andrew’n oikeustaisteluun useiksi vuosiksi varjostaen samalla kuningatar Elisabetin valtakauden platinajuhlavuotta 2022.

Seksuaalisen hyväksikäytön ohella prinssiä syytetään tahallisesta henkisen kärsimyksen aiheuttamisesta.

– 20 vuotta sitten prinssi Andrew’n vauraus, valta, asema ja verkostot mahdollistivat pelkäävän, haavoittuvan ja ilman suojelijaa olevan lapsen hyväksikäytön. On korkea aika, että hän vastaa teoistaan, kanteessa kirjoitetaan.

The Timesin mukaan prinssi Andrew on tällä hetkellä Balmoralin linnassa kuningattaren, ex-vaimonsa Sarah Fergusonin ja lakimiestensä kanssa valmistelemassa vastausta kanteelle.

Prinssi Charles ja prinssi William pakottivat Daily Mailin mukaan prinssi Andrew’n pois julkisista tehtävistään vuonna 2019.

– Charles rakastaa veljeään ja hänellä on sympatiaa tätä kohtaan. Kuitenkin prinssi Andrew’n syytteet ovat vaikea mainehaitta instituutiolle ja todennäköisesti ongelma, jolle ei löydy ratkaisua. Yorkin herttuan paluu tehtäviinsä on Charlesin mielestä mahdotonta, lähde kertoo prinssi Charlesin ajatuksista The Timesille.

Daily Mailin mukaan prinssi Charles ja prinssi William pakottivat prinssi Andrew’n astumaan pois julkisista tehtävistään, kun kohu tuli ilmi vuonna 2019. Prinssi Andrew yritti puhdistaa nimensä BBC:n epäonnisessa haastattelussa, jossa hän kielsi olleensa seksuaalisessa kontaktissa Giuffren kanssa ja totesi, ettei muista tavanneensa naista.

Prinssi esitti myös, että julkisuudessa esillä ollut kuva, jossa hänen kätensä on 17-vuotiaan Giuffren vyötäröllä, olisi manipuloitu. Alibikseen tekoajankohdalle prinssi esitti, että hän oli vienyt tyttärensä prinsessa Beatricen juhliin ja menneensä kotiin.

Prinssi Andrew on ilmaissut tämän vuoden helmikuusta saakka haluavansa palata töihinsä. Prinssi Charles ei kuitenkaan näe, että se olisi enää mitenkään mahdollista.

The Timesin mukaan jopa 50 eri organisaatiota on irtisanoutunut joko hiljaa tai julkisesti yhteistyöstä prinssi Andrew’n kanssa. Prinssi Andrew on kuitenkin yhteyksissä useisiin eri organisaatioihin, joissa hänet mainitaan suojelijana ja yhteistyökumppanina.

Prinssi Andrew’lla on myös kahdeksan merkittävää kunnia-asemaa asevoimissa.Hän on mm. laivaston ilmavoimien päällikkö ja Britannian kuninkaallisten ilmavoimien eli RAF:n kunnialentäjä.

Prinssi Andrew on toistaiseksi vetäytynyt julkisista tehtävistään.

Prinssi Andrew’n edustajat ovat toistaiseksi kieltäytyneet kommentoimasta Giuffren nostamaa kannetta, ja Buckinghamin palatsi on todennut, ettei se kommentoi prinssin henkilökohtaisia oikeusasioita.

Kanne päätettiin nostaa päivää ennen kuin laillinen viimeinen määräpäivä kanteen nostamiselle olisi ollut. Prinssi Andrew’lla on 21 päivää aikaa vastata kanteeseen. Windels Marx -lakimiesyhtiön lakimies Bradley Simon toteaa The Timesille, että prinssi Andrew voisi riitauttaa asian haastamalla New Yorkin tuomioistuimen toimivaltaa asian suhteen tai nostamalla Giuffrea vastaan kanteen.

Molemmat keinot voivat kuitenkin epäonnistua.

– Silloin asia selvitetään oikeudenkäynnissä, joka tapahtuisi luultavasti kahden vuoden päästä, Simon toteaa.

Prinssi Charles vaikuttaa hyvin ehdottomalta sen suhteen, että hänen veljensä voisi enää koskaan tehdä hovissa julkisia töitä ja tehtäviä.

Jos prinssi Andrew ei tee mitään, Simonin mukaan hänelle voitaisiin langettaa tuomio hyvinkin nopeasti. Simon kuitenkin sanoo, että jos tuomioistuin päättää, että Giuffre saa rahallisen korvauksen, täytyy korvausten perustua prinssi Andrew’n tuloihin ja omaisuuteen, ja prosessi voi viedä vuosia.

Giuffren asianajaja David Boies on luvannut todisteita, joiden mukaan prinssi Andrew olisi ollut tietoinen liikemies Jeffrey Epsteinin rikoksista. Hänellä on myös todisteita siitä, kuinka nainen nimeltä Joanna Sjoberg näki Giuffren prinssi Andrew’n seurassa New Yorkissa Epsteinin kartanossa. Sjoberg on Boiesin mukaan nähnyt tuolloin alaikäisen Giuffren istuvan prinssi Andrew’n sylissä. Boies kertoo, että he uskovat saavansa lisää todisteita myös Epsteinin kartanon silloiselta henkilökunnalta.

Prinssi Andrew ja hänen lakitiiminsä ovat olleet todella vaitonaisia tapauksen suhteen, eivätkä ole Boiesin mukaan edes yrittäneet tehdä yhteistyötä vuosien kuluessa.

– En todella ymmärrä, miksi prinssi Andrew’n edustajat eivät kommentoi asiaa mitenkään. Eteeni ei koskaan ole tullut tapausta, jossa yritämme keskustella asioista ennen kanteen nostamista, mutta syytetty ei edes yritä toimia niin, että emme nostaisi syytettä häntä vastaan, Boies jatkaa hämmentyneenä.