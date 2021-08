Sarah Ferguson kieltäytyi hulppeasta lahjasta, jonka kuningatar Elisabet halusi antaa Beatricelle ja Eugenielle – ylläpito olisi tullut kalliiksi

Prinsessojen äiti Sarah Ferguson antoi kuningattaren hankkiman ökytalon seistä tyhjillään, eikä halunnut muuttaa sinne kalliiden kustannusten vuoksi.

Upporikkaalla kuningatar Elisabetilla on mahdollisuus antaa lapsenlapsilleen ökylahjoja, ja niin hän mielellään myös tekee. Kaikkia isoäidin lahjoja ei kuitenkaan ole otettu vastaan avosylin.

Elisabet on muun muassa antanut pojanpojilleen Williamille ja Harrylle lahjaksi talot kummankin mentyä naimisiin. Kiinteistölahja olisi odottanut myös Andrew’n tyttäriä Beatricea ja Eugenieta, jollei tyttöjen äiti Sarah Ferguson olisi puuttunut peliin.

The Mirrorin mukaan Elisabet hankki vuonna 1997 loisteliaan Birch Hallin pojantyttäriään varten. Surreyssa sijaitseva kiinteistö kattaa Mirrorin mukaan seitsemän makuuhuonetta, ja pihamaalta löytyy tenniskenttä ja uima-allas. Lisäksi kiinteistöön kuuluu vielä erillinen kahden makuuhuoneen rakennus. Daily Mailin mukaan talossa on yli 740 neliömetriä.

Elisabet hankki talon tuolloin vielä kouluikäisille Beatricelle ja Eugenielle sekä heidän äidilleen. Sarahin kerrotaan kuitenkin kieltäytyneen taloon muutosta, sillä sen ylläpitokustannukset olisivat olleet liian suuret.

Birch Hall oli tyhjillään kaksi vuotta kunnes kuningattaren luottamushenkilöt myivät sen 1,5 miljoonalla punnalla eli noin 1,2 miljoonalla eurolla. Myynnistä saadut varat laitettiin rahastoon odottamaan prinsessojen varttumista.

Prinsessa Beatrice ja prinsessa Eugenie olisivat voineet muuttaa lapsena äitinsä kanssa Surreyssa sijaitsevaan luksustaloon.

Vuonna 1740 rakennettu talo myytiin moninkertaisella hinnalla vuonna 2016. Kiinteistönvälittäjä Andrew Russellin mukaan se on yksi seudun hienoimmista taloista korkeine huoneineen ja ikkunoineen.

– Luottamushenkilöt ostivat sen prinsessoille vuonna 1997 ja uskoisin sen tulleen valituksi, sillä se on sievä talo suositussa kylässä, ja sen puutarha on hyvin vetovoimainen, se on pikemminkin puistoalue. Mutta he eivät koskaan muuttaneet sinne, Russell kertoi kun talo tuli jälleen myyntiin vuonna 2016.

Russell kertoi Daily Mailille, että talon vuonna 1999 kuningattarelta ostaneet asukkaat olivat pitäneet puutarhassa kesäisin hyväntekeväisyystapahtumia ja piknikejä.

Sarah Ferguson ei halunnut muuttaa tyttäriensä kanssa Elisabetin lahjoittamaan loistokkaaseen taloon.

33-vuotias Beatrice avioitui viime kesänä italialaisen Edoardo Mapelli Mozzin kanssa. Parin esikoisen odotetaan syntyvän aivan lähiaikoina.

Pikkusisko Eugenien ja Jack Brooksbankin häitä vietettiin vuonna 2018. 31-vuotias Eugenie sai helmikuussa esikoispojan.