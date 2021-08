Tällainen on kuningatar Margareetan ”kelluva hotelli” – veronmaksajat kustantavat vuosittain miljoonia laivan ylläpidosta

Kuningatar Margareetan huvijahtiin käytetyt verovarat herättävät keskustelua Tanskassa.

Tanskan kuningatar Margareeta on kiintynyt hulppeaan Dannebrog-jahtiinsa.

Kuninkaallisasiantuntija lyttää Tanskan kuningattaren Margareetan Dannebrog-huvijahdin Se och hør -lehden haastattelussa.

Tanskan kuningatar Margareetan tiedetään olevan erityisen mieltynyt mahtipontiseen Dannebrog-jahtiinsa, jota hän muun muassa käyttää virka-asuntona ulkomaanmatkoillaan.

Luksusjahti on nähty useita kertoja myös Suomessa, viimeksi vuonna 2019, jolloin alus purjehti Helsingin Eteläsatamaan.

Vuonna 1931 vesille laskettua historiallista alusta on kunnostettu Se och hør -lehden mukaan vuosien saatossa lukuisia kertoja, mutta nyt alus on niin rähjäisessä kunnossa, että Dannebrogin korjaaminen on entistä vaikeampaa.

Se och hør -lehden selvityksen mukaan huvijahdin korjauksiin uppoaa vuosittain muhkea summa suoraan veronmaksajien taskuista. Lehden selvityksen mukaan Dannebrogin korjauksiin käytetään vuosittain yli 2 miljoonaa euroa.

Dannebrog on hallitsijaperheen käytössä, mutta hätätilassa se voidaan muuttaa sairaalalaivaksi. Pituutta laivalla on 78,43 metriä.

Kuninkaallisasiantuntija Søren Jakobsen kuvailee kuningattaren huvijahdin olevan todellinen rahasyöppö, josta hovi yrittää pitää kiinni kynsin hampain. Jakobsen epäilee, ettei kuningatar halua luopua kovia kokeneesta jahdistaan, sillä tietää tanskalaisten suhtautuvan nuivasti siihen, että veronmaksajien rahoja käytettäisi uuden jahdin ostamiseen.

– On hyvin kallista antaa kuningattaren käyttää jahtia kelluvana hotellinaan, Jakobsen sivaltaa.

Kuninkaallisasiantuntijan mielestä on pöyristyttävää, kuinka paljon rahaa jahdin kunnostamiseen käytetään.

- Se on ihan hullua. Sillä rahalla rakentaisi jo hotellin. Jahti on kuitenkin tärkeä kuningattarelle. Laivasta ei haluta luopua sen historian takia, eikä kuningattarelle haluta antaa uutta jahtia. Niinpä ihmiset sulkevat silmänsä siltä, kuinka paljon Dannebrogin ylläpito kustantaa, Jakobsen arvioi.