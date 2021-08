Prinsessa Eugenien aviomies ilakoi huvijahdilla bikinikaunottarien kanssa –Sarah Ferguson kommentoi nyt vävypojastaan napattuja kuvia

Prinsessa Eugenien aviomiehen lomailu herätti kummastusta Britanniassa.

Prinsessa Eugenien aviomies Jack Brooksbank on joutunut Britanniassa pienoisen kohun keskelle, kun kuvat Brooksbankin aurinkolomasta levisivät brittilehdissä.

Daily Mail -lehti julkaisi pari päivää sitten kuvia, joissa Brooksbank nautti Caprin saaren postikorttimaisemista huvijahdin kyydissä naisseurassa. Yksi seurueen naisista käyskenteli jahdin kannella ilman yläosaa.

Kuvat herättivät kummastusta brittimediassa, sillä kuninkaalliseen perheeseen kuuluvia henkilöitä kuvataan harvoin yhtä rennoissa tunnelmissa. Sosiaalisessa mediassa myös hämmästeltiin miksi Brooksbank lomailee Caprissa ja prinsessa Eugenie on kotona parin helmikuussa syntyneen August-pojan kanssa.

Prinsessa Eugenien äiti herttuatar Sarah Ferguson vieraili tiistaina BBC:n The One Show'n vieraana kertomassa uudesta kirjastaan. Samalla herttuatar intoutui ylistämään vävypoikaansa Jack Brooksbankia, josta levinneet lomakuvat olivat päätyneet myös Sarah Fergusonin nähtäville.

– Etusivuille joutunut Jack on niin rehellinen mies. Hän on yksi suosikki-ihmisistäni. Kutsun häntä itseasiassa James Bondiksi, herttuatar Sarah sanoi.

– Minusta hän on supersankari. Hän on mahtava isä ja upea aviomies.

Prinsessa Eugenie ja Jack Brooksbank vihittiin vuonna 2018.

Herttuatar Sarah huomautti BBC:n haastattelussa, että tequilalähettiläänä työskentelevä Brooksbank teki vain työtään.

– Minusta juttu on täysin tekaistu. Hän on Casamigosin lähettiläs ja teki työtään. Minusta on tärkeää selventää asia Jackin takia.