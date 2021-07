Meghanin velipuoli nähdään Australian Big Brotherissa – julkisesti siskoaan arvostellut Thomas saattaa heittää ilmoille jälleen kiusallisia kommentteja

Meghanin velipuoli Thomas Markle Jr. on aiemmin haukkunut siskoaan julkisesti.

Sussexin herttuatar Meghanin etäinen velipuoli Thomas Markle Jr. on lentänyt Australiaan. Marklen matkan tarkoituksena on osallistua Australian Big Brotheriin, kertoo Daily Mail. Lehden mukaan Marklea odottaa Sydneyssä kahden viikon karanteeni ennen kuvauksia.

Lehden mukaan herttuatar Meghan voi joutua jälleen kiusallisten kommenttien kohteeksi. 54-vuotias Markle ja Meghan eivät ole olleet kymmeneen vuoteen tekemisissä toistensa kanssa, mutta velipuoli on arvostellut Meghania julkisesti useampaan kertaan eri medioissa.

Thomas Markle Jr. on kritisoinut siskopuoltaan julkisesti esimerkiksi siitä, että herttuatar Meghan on katkaissut välit heidän isäänsä.

Daily Mailin mukaan Markle on kutsunut Meghania muun muassa tekopyhäksi, itsekeskeiseksi ja pinnalliseksi.

Daily Mailin mukaan ei ole tiedossa, onko Thomas Markle Jr mahdollisesti korvaamassa englantilaisen mediapersoona Katie Hopkinsin, jonka oli myös tarkoitus osallistua Australian Big Brotheriin. Hopkins jäi kiinni karanteenin välttelystä, ja hänet lähetettiin takaisin kotimaahansa. Myös tosi-tv-julkkis Caitlyn Jennerin on kerrottu osallistuvan Australian Big Brotheriin.

Meghanin veli ei ole ainoa Marklen perheen jäsen, joka on noussut otsikoihin herttuatarta koskevien kommenttiensa vuoksi. Thomasin ja Meghanin isä Thomas Markle on kohahduttanut usein Meghaniin liittyvillä tempauksillaan.

Thomas Markle on muun muassa lavastanut paparazzikuvia ja levittänyt medialle Meghanin yksityisiä kirjeitä. Meghan ei ole ollut isänsä kanssa tekemisissä sitten vuoden 2018.