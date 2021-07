Kuningatar Elisabetilla on kaksi eri nimi­kirjoitusta: Tiedätkö, mitä "Elisabet R" tarkoittaa?

Britannian kuningatar Elisabetin kahdelle allekirjoitukselle on molemmille omat käyttötarkoituksensa.

Kun useimmilla ihmisillä on yksi tietty nimikirjoitus, jota käytetään niin korteissa kuin virallisissa papereissakin, Britannian kuningatar Elisabetilla on niitä kaksi, kertoo Hello! -sivusto.

Kuningatar Elisabetilla on nimittäin eri nimikirjoitukset työasioissa ja vapaa-ajan allekirjoituksissa.

Työasioissa Elisabet allekirjoittaa nimensä ”Elisabet R”. R-kirjain tulee sanasta regina, joka tarkoittaa latinaksi kuningatarta. Tämä nimikirjoitus löytyy kaikista kuningattaren virallisista allekirjoituksista, joissa hän toimii hallitsijan roolissa.

Kuningatr Elisabet allekirjoittaa työasiat ja vapaa-ajan kirjeet eri nimikirjoituksella.

Englanti pääsi jalkapallon EM-kisojen finaaliin ensimmäistä kertaa koskaan, ja kuningatar Elisabet kirjoitti finaaliin valmistautuvalle Englannin joukkueelle oman kannustuskirjeensä, jonka hän allekirjoitti ”Elisabet R” -nimellä.

– 55 vuotta sitten minulla oli onni ojentaa MM-pokaali Bobby Moorelle ja nähdä, miten paljon arvoturnauksen finaalipaikan saavuttaminen ja sen voittaminen merkitsivät pelaajille, valmennukselle ja taustaryhmälle, kuningatar Elisabet kirjoitti.

– Haluan lähettää onnitteluni koko perheen puolesta teille kaikille pääsystä Euroopan mestaruuskilpailujen finaaliin sekä lähettää onnentoivotukseni huomiseen siinä toivossa, että historiaan tallentuvat paitsi menestyksenne myös henki, sitoutuminen ja ylpeys, jolla olette esiintyneet.

Englannin maajoukkue jakoi ”todella, todella erityislaatuisen” viestin sosiaalisessa mediassa kiittäen kuningatarta tuesta.

Kuninkaallisen perheen Twitter-tililtä vastattiin kolmella leijona-emojilla. Englannin maajoukkueen yksi lempinimistä on Three Lions eli Kolme Leijonaa, mikä tulee Englannin vaakunasta.

Kuningatar Elisabetin virallinen ”Elisabet R” -allekirjoitus.

Elisabetilla on kuitenkin nimikirjoitus myös vapaamuotoisempiin allekirjoituksiin. Kun kuningatar on esimerkiksi äidin, isoäidin ja isoisoäidin roolissa, hän käyttää lempinimeään Lilibet. Tämä nimikirjoitus löytyy usein epämuodollisista perheen ja ystävien välisistä kirjeistä.

Elisabetin vapaamuotoisempi Lilibet -nimikirjoitus kuningataräiti Elisabetin arkun päällä.

Eräässä kirjeessä isoäidilleen kuningatar Marylle Elisabet kirjoitti: Rakas isoäiti. Kiitos tuhannesti ihanasta nukketalosta. Rakastan sitä, ja olen jo purkanut sen ruokailutilan ja sisäänkäynnin. Rakkaudella, Lilibet xxx.

Kuningatar tunnettiin perhepiirissä Lilibetinä, kun hän oli nuori, sillä Elisabet ei osannut sanoa omaa nimeään oikein ollessaan pieni. Kuningattaren lempinimi on jäänyt käyttöön koko hänen loppuelämäkseen, ja myös kuningattaren jo edesmennyt aviomies prinssi Philip kutsui Elisabetia Lilibet-nimellä.