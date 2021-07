Amerikkalaislehti sai käsiinsä prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin tyttären syntymätodistuksen: Lilibetin paperissa hämmentävä yksityiskohta

Lilibetin syntymätodistus on erilainen kuin prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin esikoispojan Archien.

Amerikkalaislehti People sai käsiinsä prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin Lilibet-tyttären syntymätodistuksen, josta paljastui heti hämmentävä yksityiskohta.

Lilibetin vanhempien nimet on kirjoitettu dokumenttiin eri tavalla kuin heidän esikoisensa Archien syntymätodistuksessa. Archien todistuksessa sekä Harryn että Meghanin kohdalla lukee heidän kuninkaalliset arvonimensä, mutta Lilibetin todistuksesta uupuu hänen äitinsä Meghanin arvonimi.

Harry on nimetty todistukseen Sussexin herttuaksi ja hänen kuninkaalliseksi korkeudekseen, mutta Meghanin kohdalla lukee vain hänen koko kastenimensä, Rachel Meghan Markle.

Herttuatar Meghan ja prinssi Harry saivat toisen lapsensa Lilibetin kesällä 2021.

Archien syntymätodistukseen on kirjattu molempien vanhempien täydet arvonimet: hänen kuninkaallinen korkeutensa Henry Charles Albert David Sussexin herttua ja Rachel Meghan hänen kuninkaallinen korkeutensa Sussexin herttuatar.

Esikoispojan syntymätodistuksessa Harry ja Meghan oli myös nimetty prinssiksi ja prinsessaksi, vaikka Meghanilla ei ole prinsessan arvonimeä. Lilibetin syntymätodistuksessa prinssi ja prinsessa merkintää ei ole.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan sopivat kuningatar Elisabetin kanssa, että he säilyttävät arvonimensä, vaikka eivät käyttäisi niitä.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin sopimuksessa kuningatar Elisabetin kanssa he myöntyivät siihen, että säilyttäisivät ”kuninkaallinen korkeutensa” -arvonimensä, vaikka eivät käyttäisi niitä.

Vaikka pariskunta on edelleen Sussexin herttua ja herttuatar, herttuapari on ”nimennyt” itsensä vain Harryksi ja Meghaniksi siitä lähtien, kun he jättivät kuninkaalliset roolinsa.

Kun prinssi Charlesista tulee kuningas, Archie ja Lilibet saavat automaattisesti prinssin ja prinsessan arvonimet ollessaan hallitsevan monarkin lastenlapsia. Kuninkaallinen kirjailija Robert Lacey toteaa, että hän uskoo Charlesin jatkavan perinnettä, vaikka tämä on kertonut julkisesti haluavansa kaventaa kuninkaallisten määrää ja poistaa Harryn ja Meghanin lasten arvonimet.

– En usko, että Charles tekisi niin vihamielistä liikettä ja poistaisi lastenlapsiensa arvonimet, Lacey kertoo Peoplelle.