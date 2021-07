Uuden kohua nostattaneen dokumentin mukaan prinssi Williamin ja prinssi Harryn lopulliseen pesäeroon olisi vaikuttanut Williamin loukkaantuminen herttuatar Meghanin käytöksestä, mutta myös veljesten välinen kateus.

UuDEN ITV:n dokumentin Harry and William: What Went Wrong mukaan prinssi William olisi varoittanut veljeään prinssi Harrya herttuatar Meghanista jo hyvin varhain. Se on ilmeisesti ollut kipinänä tuleville ja loputtomille riidoille veljesten välillä.

– Ehkä William näki, että Meghan sekoittaisi liikaa asioita eikä hän pysyisi mukavasti kuninkaallisen perheen raameissa, kuninkaallinen kirjailija Penny Junor toteaa dokumentissa Expressin mukaan.

Daily Mailin mukaan prinssi Williamin lähipiiriin kuuluva henkilö on kertonut Battle of Brothers -kirjan kirjoittajalle Robert Laceylle, että Williamin mukaan amerikkalaisella näyttelijättärellä olisi hoviin saapuessaan ollut jonkinlainen agenda. Mirrorin mukaan herttuatar Catherine olisi varoittanut prinssi Williamia Meghanista heti hänet tavattuaan.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan erosivat brittihovista vuonna 2020.

Laceyn mukaan prinssi William pelkäsi jo hyvin varhain Meghanin repivän veljesten väliin kuilun. Laceyn mukaan William olisi suuttunut syvästi Meghanin väitetystä käytöksestä hovin henkilökuntaa kohtaan.

– Katsokaa nyt, kuinka tämä nainen kohtelee henkilökuntaani. Armotonta!, prinssi William olisi väitetysti sanonut.

The Times kertoo, että Laceyn mukaan lopullisen pesäeron olisi tehnyt prinssi William, sillä herttuatar Meghanin kiusaamissyytökset olisivat olleet hänelle liikaa. Aiemmin on ajateltu, että eron olisi tehnyt prinssi Harry.

Robert Lacey on kirjoittanut Battle of Brothers -kirjan, joka valottaa brittihovin viime vuosien kohuja ja käänteitä. Lacey on kuvassa vaimonsa Lady Jane Rayne Laceyn kanssa.

Newsweekin mukaan uudessa dokumentissa myös väitetään, että riitoihin olisi vaikuttanut kateus: Harry ja Meghan olisivat halunneet samankaltaisen henkilökunnan ja toimiston brittihovissa kuin prinssi Williamilla ja herttuatar Catherinella on.

Kuningatar Elisabet ja prinssi Charles eivät olisi väitteiden mukaan kuitenkaan sallineet sitä.

Sunnuntaina julkaistu dokumentti on herättänyt paljon kiistaa.

Daily Mailin mukaan dokumentissa esiintyy Harryn ja Meghanin elämänkertakirjoittaja Omid Scobie. Hänen mukaansa prinssi Williamin henkilökunta levitti negatiivisia väitteitä prinssi Harryn mielenterveydestä. sen jälkeen, kun prinssi Harry oli todennut Williamille 2019, että he kulkevat hyvin eri polkuja.

Daily Mailin mukaan Kensingtonin palatsi on ottanut yhteyttä dokumentaristeihin erityisesti Scobien väitteiden suhteen ja osa mielenterveysväitteistä on poistettu.

Mirrorin mukaan herttuatar Catherine olisi varoittanut prinssi Williamia herttuatar Meghanista jo varhain.

Prinssi William, herttuatar Meghan ja prinssi Harry vuonna 2018. Väitteiden mukaan herttuatar Meghan oli väitteiden mukaan häiriöksi hovissa jo alusta alkaen.

Dokumentin kuninkaallisten asiantuntijoiden mukaan herttuatar Meghan olisi aiheuttanut ongelmia hoville jo alusta alkaen, eikä herttuatar olisi ollut niin hurmaava kuin hän on antanut ymmärtää.

Penny Junorin mukaan Meghan olisi aiheuttanut hämmennystä heti sen jälkeen, kun hänet oltiin esitelty kuninkaalliselle perheelle prinssi Harryn puolisona.

– Kuulin jo hyvin varhain ikäviä uutisia Meghanista ja siitä, kuinka hän on suututtanut ihmisiä hovissa, Junor toteaa.