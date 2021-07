Prinssi Charles paljasti lempibiisinsä: Eräs kappale aiheutti nuorukaisena vastustamattoman halun pistää tanssiksi

Britannian kruununprinssi Charles julkaisi 13 kappaleen listan osana Britannian erityistä kiitospäivää, jota vietetään koronapandemiaa vastaan työskentelevien kunniaksi.

Britannian kruununprinssi Charles on väläyttänyt julkisuudessa musiikkimakuaan. Prinssi nimittäin kertoi omat lempikappaleensa osana sairaalaradion erityisohjelmaa.

BBC:n mukaan tunnin kestävä ohjelma nauhoitettiin Music and Memories -radio-ohjelmaan kansallista kiitospäivää varten, jota vietettiin Britanniassa sunnuntaina kiitoksena koronaviruspandemiaa vastaan työskenteleville ihmisille.

13 kappaleen lista julkistettiin Spotifyssa, ja prinssi Charles korosti erityisesti soul-ryhmää The Three Degrees ja sen kappaletta Givin’ Up Givin’ In, jonka bändi esitti prinssille tämän 30-vuotispäivänä.

– Se on yksi lempikappaleistani ja kauan aikaa sitten se aiheutti minulle vastustamattoman halun nousta ylös ja tanssia, prinssi Charles kertoo.

Prinssi Charles mainitsi pitävänsä erityisesti soul-ryhmä The Three Degreesistä.

Prinssin biisilista on soul-musiikin lisäksi myös vaihteleva: kappaleita on eri esittäjiltä esimerkiksi Etelä-Afrikasta, Skotlannista, Ranskasta ja Irlannista.

Toinen kappale, jonka prinssi mainitsi, on vuodelta 1935. Dick Powellin Lulu’s Back In Town tekee prinssin iloiseksi, sillä se muistuttaa häntä hänen isoäidistään.

Listalle on päätynyt myös esimerkiksi Barbra Streisandin Don’t Rain On My Parade, ja prinssi kertoo, että muistaa Streisandin esittäneen kappaleen Warner Bros Studiolla Kaliforniassa, kun prinssi Charles palveli nuorena luutnanttina HMS Jupiterilla 1970-luvulla.

Prinssi Charles kiitti kiitospäivänä kaikkia koronaviruspandemiaa vastaan taistelleita ja korosti sairaalaradion merkitystä. Kuva vuodelta 2017.

Tämä ei ole suinkaan ensimmäinen kerta, kun prinssi Charles paljastaa musiikkimakuaan julkisesti.

Vuonna 2018 prinssi kertoi, että hän pitää erityisen paljon Leonard Cohenista, ja viime vuonna Charles paljasti muutamia klassisen musiikin suosikkejaan.

Radio-ohjelmassa prinssi Charles kiitti vuolaasti kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat työskennelleet koronapandemian keskellä auttaen sairastuneita ja heidän omaisiaan. Sairaalaradiolla on Charlesin mukaan ollut Britanniassa merkittävä tehtävä.

– Tällaisena aikana, jolloin olemme joutuneet kärsimään tästä hirveästä pandemiasta, sairaalaradion merkitys on ollut entistä suurempi. Tiedän, että radiolla on ollut valtava merkitys tarjotessaan ihmisille turvaa ja yhteisöllisyyttä. Se on nostanut ihmisten mielialaa, kun sitä on tarvittu, prinssi Charles puhuu ohjelmassa.

Kaikki prinssi Charlesin lempikappaleet voit katsoa alta: