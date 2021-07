Tätä prinsessa Dianan patsaan detaljit merkitsevät – selitys kolmelle tuntemattomalle lapselle paljastui

Kensingtonin palatsista kerrottiin Diana-patsaan taustaa ja symboliikkaa.

Walesin prinsessa Dianan muistopatsas julkistettiin torstaina 1. heinäkuuta Kensingtonin palatsin puutarhassa. Diana olisi täyttänyt samana päivänä 60 vuotta. Prinsessa Dianan lapset William ja Harry paljastivat patsaan pienessä tilaisuudessa äitinsä suosikkipuutarhassa.

Patsaaseen ikuistettu Diana pohjautuu Mirrorin mukaan prinsessan elämän viimeiseen vaiheeseen, jonka aikana Diana kerrytti itsevarmuuttaan humanitaarisen työn lähettiläänä. Kensingtonin palatsin tiedotteen mukaan patsas pyrkii välittämään katsojille Dianan luonnetta ja myötätuntoa. Diana on patsaassa siis 36-vuotias, ja myös prinsessan asuun on otettu mallia hänen viimeisiltä vuosiltaan. Pronssinen patsas on kuvanveistäjä Ian Rank-Broadleyn käsialaa.

Prinssi William ja prinssi Harry äitinsä patsaan juurella.

Patsas on 1,25 kertaa suurempi kuin Diana oli todellisuudessa. Veistos-Dianan yllä on kauluspaita, kapealinjainen hame sekä leveä vyö. Daily Mailin mukaan vaatekokonaisuus muistuttaa erehdyttävästi prinsessan yllä joulukortissa vuonna 1993 nähtyä asua. Diana poseerasi joulukortissa yhdessä poikiensa Williamin ja Harryn kanssa.

Dianan ylle patsaaseen ikuistettu asu on tuttu vuoden 1993 joulukortista.

Kortin kuvassa Dianan yllä on sininen röyhelöinen kauluspaita sekä tumma hame, jota koristaa suurisolkinen vyö. Daily Mailin mukaan vuoden 1993 joulu oli ensimmäinen, jona Diana ja prinssi Charles lähettivät erilliset joulutervehdykset. Pari erosi vuonna 1992.

Diana nähtiin usein samankaltaisissa kynähameissa, ja leveät vyöt olivat myös prinsessalla ahkerassa käytössä. Hovin tarkka etiketti saneli Dianan pukeutumista pitkään, mutta elämänsä viimeisinä vuosina prinsessa teki rohkeampia asuvalintoja. Dianan tyyliä ihailtiin ja seurattiin ympäri maailmaa.

Diana nähtiin usein eleganteissa kynähameissa.

Kensingtonin palatsista on Mirrorin mukaan kerrottu nyt veistoksessa mukana olevien lasten taustaa. Walesin prinsessaa patsaassa ympäröivät kolme lasta edustavat palatsin mukaan prinsessan yleismaailmallista ja usean sukupolven työtä. Patsaan vuonna 2017 tilanneet William ja Harry halusivat, että patsas kuvaisi Dianan tekemää työtä ja vaikutusta ihmisiin.

Diana-patsaan jalustassa on teksti Diana, Walesin prinsessa, sekä ote runosta The Measure of a Man. Runo on tuttu myös Dianan vuoden 2007 muistotilaisuudesta. Runossa puhutaan siitä, kuinka ihmisen arvoa ei mitata aseman tai syntyperän mukaan, vaan sen mukaan onko ihmisellä sydän.