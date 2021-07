Dianan patsas paljastetaan – katso videotallenne koskettavasta tilaisuudesta pian

IS esittää Reutersin tallenteen Dianan patsaan paljastamistilaisuudesta.

Walesin prinsessa Dianasta tehty muistopatsas paljastetaan torstaina 1. heinäkuuta Kensingtonin palatsin puutarhassa.

Vuonna 2017 tilattu patsas paljastetaan päivänä, jolloin Diana olisi täyttänyt 60 vuotta.

Patsaanjulkistus on pieni tilaisuus, johon saapuvat paikalle Dianan pojat prinssi William ja prinssi Harry.

IS esittää Reutersin tallenteen Dianan patsaan paljastamistilaisuudesta jälkilähetyksenä. Tilaisuus alkoi Britanniassa jo aiemmin päivällä.

Tilaisuudessa on läsnä vain erittäin rajattu määrä mediaa, eikä tilaisuutta esitetä lainkaan suorana lähetyksenä. Voit kuitenkin katsoa tilaisuutta Reutersin tallenteen kautta yllä olevalta videolta kello 16:10 alkaen.

Brittejä saapui Kensingtonin palatsin porteille patsaanjulkistuspäivänä.

Patsaan on tehnyt brittiläinen muotoilija Ian Rank-Broadley, joka on erikoistunut todellista kokoa suurempiin patsaisiin. Rank-Broadley on myös suunnitellut kuningatar Elisabetin kuvan kaikkiin brittiläisiin kolikkoihin.

Monet rojalistit odottavat patsaan paljastamista suuresti. Patsaan odotetaan ilmentävän sekä Dianan yhteiskunnallista roolia että hänen merkitystään äitinä pojilleen.