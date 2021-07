Lehtiväite: Harryn ja Williamin välit lämpenivät yllättäen Dianan muistotilaisuuden alla – erikoinen tilanne sai veljekset puhumaan toisilleen jälleen

Prinssi Williamin ja prinssi Harryn odotetaan edustavan tänään yhdessä ensimmäistä kertaa sitten Philipin hautajaisten, ja brittilehtien mukaan välirikosta kärsineiden veljesten välit ovat nyt lämpenemään päin.

Prinssi William ja prinssi Harry tapaavat tänään toisensa ensimmäistä kertaa sitten huhtikuun, jolloin he edustivat yhdessä isoisänsä prinssi Philipin hautajaisissa. Syy jälleennäkemiselle on heidän äitinsä prinsessa Dianan muistoksi tehdyn patsaan julkistaminen Kensingtonin palatsissa. Diana olisi täyttänyt tänään 60 vuotta.

Williamin ja Harryn välirikosta on puhuttu jo pitkään. Monet uumoilivat, että Philipin hautajaiset olisivat onnistuneet lämmittävään veljesten viilenneitä välejä, mutta heidän välinen sananvaihtonsa vaikutti vielä tuolloin hyvin niukalta. Asiantuntijat ovatkin epäilleet, ettei edes rakkaan äidin muistaminen saisi veljeksiä hautaamaan sotakirveitään.

Brittilehdet Mirror ja Daily Mail kuitenkin tietävät kertoa, että Williamin ja Harryn välit olisivat yllättäen parantuneet Dianan merkkipäivän alla. Mikäli brittimedioita on uskominen, syy tähän ei kuitenkaan löydy edessä häämöttävistä juhlallisuuksista, vaan jalkapallon EM-turnauksesta.

Prinssi William, herttuatar Catherine ja prinssi George seurasivat Englannin ja Saksan välistä ottelua.

Englanti otti tiistaina pelatussa jalkapallon EM-kilpailujen puolivälierässä upean voiton Saksasta, jolle se on aiemmin järjestään hävinnyt vastaavissa turnauksissa. William oli seuraamassa ottelua paikan päällä perheensä kanssa ja prinssin villit tuuletukset voiton varmistuttua tallentuivat myös televisiokuvaan.

Brittilehti Mirrorin mukaan myös Harry oli seurannut ottelua tiiviisti ja viestitellyt veljensä kanssa sen aikana. Sen jälkeen veljekset ovat brittilehtien mukaan keskustelleet myös muista asioista, kuten äitinsä patsaan julkistamisesta. Sisäpiirilähteet kertovat veljesten sopineen, että he laittavat erimielisyytensä sivuun ja keskittyvät juhlistamaan äitinsä muistoa.

– Tämä on ollut pitkäaikainen projekti sekä Harrylle että Williamille. He ovat molemmat riittävän aikuisia pistääkseen erimielisyytensä sivuun ja varmistaakseen, että tämä päivä sujuu ongelmitta, hovin sisäpiiristä väitetään Mirrorille.

– Tässä päivässä on kyse Dianan elämän ja hänen perintönsä kunnioittamisesta.

Päivästä odotetaan tulevan Harrylle ja Williamille monella tapaa vaikea, sillä Diana oli heille molemmille äärettömän rakas. Pojat olivat vain 12- ja 15-vuotiaita, kun heidän äitinsä kuoli täysin yllättäen traagisessa auto-onnettomuudessa Pariisissa.

Harryn ja Williamin välirikosta on huhuttu pitkään.

Prinssien välirikosta on huhuttu jo pitkään. Kaksikon välit ovat tiettävästi olleet tulenarat siitä asti, kun Harry päätti yhdessä Meghan-puolisonsa kanssa jättää brittihovin taakseen. Taannoinen Oprah-haastattelu ja siellä esitetyt rajut väitteet eivät myöskään auttaneet asiaa.

He tapasivat toisensa viimeksi keväällä isoisänsä prinssi Philipin hautajaisissa. Jo tuolloin yhteisen menetyksen toivottiin tuovan Harryn ja Williamin jälleen lähemmäksi toisiaan vaikeuden vuosien jälkeen, mutta prinssien keskinäiset välit vaikuttivat yhä viileiltä.

Dianan syntymäpäivästä odotetaan tulevan veljeksille vaikea monella tapaa.

Asiantuntijat ovatkin arvioineet, että yksittäiset kohtaamiset, edes tällaisten tilaisuuksien vuoksi, tuskin onnistuvat yhdistämään toisistaan etääntyneitä veljeksiä.

Vuonna 2017 tilattu Diana-patsas on tiettävästi veljesten viimeisin yhteinen projekti. Patsaan on tehnyt brittiläinen muotoilija Ian Rank-Broadley, joka on erikoistunut todellista kokoa suurempiin patsaisiin. Rank-Broadley on suunnitellut kuningatar Elisabetin kuvan kaikkiin brittiläisiin kolikkoihin.