Prinsessa Diana kohautti asulla, joka muistutti Charlesin uskottomuudesta – ihailtu tyyli koki silmiinpistävän muutoksen eron jälkeen

Prinsessa Diana olisi täyttänyt torstaina 60 vuotta. Hän oli suuri inspiraation lähde monille niin tyylissä kuin laajemminkin eläessään – ja sitä hän on edelleen.

Walesin prinsessa Diana olisi täyttänyt torstaina 1. heinäkuuta 60 vuotta. Prinsessan merkkipäivän kunniaksi Kensingtonin palatsin puutarhassa paljastettiin vuonna 2017 tilattu patsas, jonka tarkoituksena on muistaa rakastettua prinsessaa.

Vuonna 1997 traagisessa onnettomuudessa menehtynyt Diana muistetaan prinsessana, joka valloitti ihmisten sydämet sekä ravisteli perinteitä puhuen avoimesti kipeistä asioista, joista hovin jäsenet olivat aiemmin vaienneet.

Lukuisten muiden asioiden ohella Diana tunnettiin myös pettämättömästä tyylitajustaan. Toki Dianan pukeutumista rajoitti aikanaan hovin tiukka etiketti, mutta prinsessa onnistui kerta toisensa jälkeen kiertämään hänelle ylemmältä taholta käsin annettuja määräyksiä – eikä suinkaan vain tyylinsä suhteen.

Diana suosi edustustilaisuuksissa kirkkaita värejä ja jakkupukuja.

Vapaa-ajalla prinsessa viihtyi huomattavasti rennommissa vaatteissa.

Sittemmin aikansa kenties valokuvatuimman kuninkaallisen asuja on kopioitu ympäri maailman, ja yhä tänäkin päivänä yli 20 vuotta sitten menehtyneen Dianan asuvalinnat inspiroivat monia. Myös uudemmat sukupolvet ovat ottaneet mallia Walesin prinsessan hillitystä ja elegantista tyylistä ja monet mediat ovat kirjoittaneet ”Diana-tyylin” uudesta noususta.

Mutta mikä tarkalleen teki Dianasta paitsi oman aikansa, myös tämän päivän tarkasti seuratun tyyli-ikonin?

Vaikka Dianan pukeutumista rajoittivat aikanaan yhä edelleen voimassa olevat hovin tiukat etiketit, on prinsessan kerrottu ottaneen vaikutteita pukeutumiseensa muun muassa taiteilijoilta ja muusikoilta, kuten yhdysvaltalaismuusikko Patti Smithiltä. Mediassa Dianaa on usein verrattu myös Audrey Hepburniin ja Jackie Kennedyyn, jotka hetkin olivat oman aikansa suuria tyyli-ikoneita.

Dianan tyyliä ovat sittemmin kopioineet monet.

Diana tunnettiin rajoja rikkovana prinsessana – eikä vain tyylinsä suhteen.

Kuten Smithillä, Hepburnilla ja Kennedyllä, myös prinsessa Dianalla oli tapana kommunikoida vaatteidensa kautta. Näin asian tiivisti museokuraattori Eleri Lynn, joka oli mukana kokoamassa Dianasta ja tämän tyylistä kertovaa näyttelyä Kensingtonin palatsiin neljä vuotta sitten.

– Prinsessasta on olemassa yllättävän vähän sellaista videomateriaalia, jossa hän olisi oikeasti äänessä. Meillä kaikilla on kuitenkin käsitys siitä, millainen hän oli ja hyvin iso osa siitä on peräisin valokuvista ja siitä, millaisia vaatteita hänen yllään nähtiin, Lynn selitti Vanity Fairille antamassaan haastattelussa vuonna 2017.

Lynnin mukaan Dianan tekemät valinnat pukeutumisen suhteen auttoivat luomaan kuvaa välittävästä, lämpimästä ja empaattisesta prinsessasta. Dianan yllä nähtiin usein iloisia ja värikkäitä vaatteita, mutta hänen tekemänsä valinnat heijastuivat myös moneen muuhun asiaan.

– Hän otti hansikkaansa pois, jotta hän pystyi ottamaan ihmisiä kädestä kiinni. Hän saattoi pitää isoja kaulakoruja, jotta lapset saattoivat leikkiä niillä eikä hän pukenut hattua vieraillessaan lastensairaalassa, sillä hänen mielestään lasta ei voi kunnolla halata hattu päässä, Lynn selitti.

– Hän käytti muotia ja vaatteita välittääkseen viestin.

Yksi Dianan ikimuistoisimmista asuista on olkapäät paljastanut pikkumusta, joka on sittemmin saanut lempinimen ”kostomekko”.

Viestejä Diana todella välitti pukeutumisellaan. Yksi Dianan ikimuistoisimmista asuista nähtiin Vanity Fairin illalliskutsuilla vuonna 1994 – kaksi vuotta sen jälkeen, kun hän oli eronnut puolisostaan prinssi Charlesista. Diana pukeutui illallista varten mustaan, olkapäät paljastavaan kotelomekkoon. Sama Christina Stambolian suunnittelema mekko nähtiin Dianan yllä myös sinä iltana, kun hänen puolisonsa uskottomuus paljastui maailmalle.

Monet ovatkin pistäneet merkille muutoksen, joka Dianan pukeutumisessa tapahtui hänen erottuaan prinssi Charlesista. Kun Walesin prinsessa astui ensimmäisiä kertoja julkisuuden valokeilaan, nähtiin hänen yllään runsaasti pitsiä, röyhelöitä ja vaaleita sävyjä. Samaa teemaa noudatteli myös Dianan ikoninen hääpuku, jota miljoonat silmäparit ympäri maailman ihastelivat hänen sanoessaan tahdon prinssi Charlesille vuonna 1981.

Dianan hääpuku oli tehty antiikkipitsistä ja sitä koristivat näyttävät puhvihihat.

Vähitellen Diana alkoi kuitenkin muuttaa tyyliään. Erityisesti 90-luvusta on usein puhuttu Dianan kulta-aikana, mitä pukeutumiseen ja vaatteisiin tulee. Virallisissa tilaisuuksissa prinsessa suosi jakkupukuja ja kotelomekkoja, mutta vapaa-ajalla hänet nähtiin huomattavasti rennommissa vaatteissa, kuten neuleissa, bikershortseissa ja collegepaidoissa, joita näkee tänä päivänä lukuisten nuorten naisten yllä ympäri maailman.

Diana muistetaan rajojen rikkomisesta ja siitä, että hän kokeili rohkeasti ja ennakkoluulottomasti uusia trendejä. Dianan vaikutus muotimaailmaan on yhä läsnä, vaikka hänen kuolemastaan tulee ensi vuonna kuluneeksi 25 vuotta.

Muun muassa Haley Bieberin kaltaiset supertähdet sekä lukuisat sosiaalisen median isot nimet ovat ottaneet inspiraatiota Dianan vuosikymmenten takaisista valinnoista, joka on ollut omiaan nostamaan Walesin prinsessan tyylin uudelleen kaikkien tietoisuuteen. Myös suoratoistopalvelu Netflixin The Crown -hittisarja on epäilemättä vaikuttanut Dianan tyylin uuteen tulemiseen, sillä sarjassa Dianaa näyttelevän Emma Corrinin yllä nähdään useita rakastetun prinsessan ikonisia asuja.

Dianan tyylistä ovat inspiroituneet myös uudemmat sukupolvet.

Diana halusi usein välittää vaatteillaan viestin.

Monet aiheeseen perehtyneet tahot uskovatkin, että mikäli Walesin prinsessa olisi yhä elossa, olisi hän edelleen tarkasti seurattu muodin edelläkävijä, kuten hänen poikiensa puolisot herttuatar Meghan ja herttuatar Catherine, jotka ovat niin ikään useaan otteeseen kunnioittaneet asuvalinnoillaan edesmennyttä prinsessaa.

Tyyli-ikonin statuksestaan huolimatta prinsessa Diana itse halusi tulla muistetuksi muustakin kuin pukeutumisestaan. Aikanaan Dianan taustajoukoissa vaikuttanut Bruce Oldfield totesikin hiljattain Telegraphille, että Dianan kiinnostus muotiin ja vaatteisiin olisi todennäköisesti hiipunut entisestään vuosien saatossa. Hyväntekeväisyyttä hän luultavasti tekisi vaatteillaan yhä, kuten hän teki myös kymmeniä vuosia sitten.

– Ajan myötä Diana olisi turhautunut siihen, että hänestä kirjoitettiin sen perusteella, mitä hänellä oli yllään. Hän saattaisi muokata jo kertaalleen käyttämiään vaatteita kestävän kehityksen vuoksi sekä näyttääkseen ihmisille, että hänellä on jalat maassa, Oldfield pohti.

– Jos hänen olisi täytynyt valita muodin ja hyväntekeväisyyden väliltä, hyväntekeväisyys olisi voittanut.

Walesin prinsessan suosima tyyli on noussut viime vuosina suureen suosioon.

Pelkkä vaatekaapin sisältö ei siis tehnyt prinsessa Dianasta yhtä aikansa seuratuimmista ja ihailluimmista naisista. Diana, joka olisi tänään täyttänyt 60 vuotta, kantoi itsensä ylpeästi ja itsevarmasti. Hän oli sydänten prinsessa, ystävällinen kaikille ja kaikkialla.

– Hän oli elegantti ja tyylikäs. Hän vangitsi katseet, mutta hänen vaatteensa olivat toissijaisia verrattuna hänen olemukseensa ja siihen työhön, mitä hän teki, Lynn puolestaan kiteytti.