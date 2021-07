Walesin prinsessa Dianan muistopatsas paljastettiin Kensingtonin palatsin puutarhassa. Diana olisi täyttänyt torstaina 60 vuotta.

Walesin prinsessa Diana olisi täyttänyt torstaina 1. heinäkuuta 60 vuotta. Edesmenneen prinsessan merkkipäivän kunniaksi Kensingtonin palatsin Sunken Gardens -puutarhassa julkistettiin vuonna 2017 tilattu Dianan muistopatsas.

Patsaan sijoituspaikaksi valikoitunut puutarha oli edesmenneen prinsessan suosikkipaikkoja mietiskelyyn palatsissa asuessaan.

Dianan patsaan julkistamistilaisuudessa nähtiin Britannian kuninkaallisen perheen jäseniä sekä Dianan omaisia. Ennen patsaan virallista julkistamista sekä prinssi William että prinssi Harry vierailivat rauhassa äitinsä patsaalla.

Alun perin viralliseen seremoniaan oli määrä kutsua noin 100 vierasta, mutta vieraslistaa supistettiin Britanniassa pahentuneen koronatilanteen takia.

Patsashanke oli Williamin ja Harryn tällä erää viimeisiä yhteisiä projekteja, jolla prinssit halusivat muistuttaa tulevia sukupolvia äitinsä maailmanlaajuisesta vaikutuksesta.

Patsaan on tehnyt brittiläinen muotoilija Ian Rank-Broadley, joka on erikoistunut todellista kokoa suurempiin patsaisiin. Rank-Broadley on suunnitellut kuningatar Elisabetin kuvan kaikkiin brittiläisiin kolikkoihin.

Monet rojalistit odottavat patsaan paljastamista suuresti. Patsaan odotetaan ilmentävän sekä Dianan yhteiskunnallista roolia että hänen merkitystään äitinä pojilleen.