Koko maailma todisti kauniin morsiamen epätoivoa 10 vuotta sitten – nyt ”vangiksi jäänyt” ruhtinatar Charlene viettää hääpäivää eri puolella maailmaa kuin miehensä

Monacon ruhtinasparin Albertin ja Charlenen häät 10 vuotta sitten muistetaan morsiamen itkuisista silmistä. Myös nyt hääpäivää vietettiin poikkeuksellisissa tunnelmissa.

Monacon ruhtinas Albert, 63, ja ruhtinatar Charlene, 43, juhlivat mahtihäidensä 10-vuotishääpäiväänsä torstaina, mutta eri mantereilla.

Charlene on viettänyt viime kuukausina paljon aikaa synnyinmaassaan Etelä-Afrikassa, jossa hän on keskittynyt salametsästyksen vastaiseen työhön. Samalla Albert on edustanut kotimaassa kolmestaan parin lasten kanssa.

Huomiota on herättänyt se, että Charlenea ei ole kuvattu miehensä kanssa julkisesti tammikuun jälkeen. Hänen uskotaan matkustaneen Etelä-Afrikkaan maaliskuussa. Charlene julkaisi kuvan itsestään yhdessä perheensä kanssa pääsiäisenä, mutta on epävarmaa käväisikö hän kotona vai tulivatko Albert ja lapset tuolloin hänen perässään.

Albert ja Charlene ovat esiintyneet edellisen kerran yhdessä tammikuussa. Sen jälkeen ruhtinatar on viihtynyt lähinnä ulkomailla.

Hyväntekeväisyyssäätiönsä sivuilla Charlene kuvaa koko matkaansa ”erittäin koskettavaksi kokemukseksi”.

– Tutustuin uskomattomiin ihmisiin, puhuin paikallisille jäljittäjille ja salametsästystä vastaan taisteleville joukoille, jotka kaikki suhtautuvat uskomattoman intohimoisesti sarvikuonojen ja ympäristömme suojeluun.

Palatsin mukaan ruhtinatar sairastui matkallaan vakavaan nenän ja nielun alueen infektioon, minkä vuoksi häntä on pitänyt operoida useaan otteeseen eikä hän ole vieläkään matkustuskykyinen. Charlene jätti samasta syystä väliin myös Monacon Grand Prix’n jo toukokuussa.

Charlenen Instagramin mukaan Albert ja parin 6-vuotiaat kaksoset Jacques ja Gabriella vierailivat äitinsä luona kolmisen viikkoa sitten.

– Päivittäiset keskusteluni Albertin ja lasten kanssa pitävät minut hyvällä tuulella, mutta minulla on heitä kova ikävä. Olen onnellinen, että heillä oli mahdollisuus vierailla täällä ja oli mahtavaa nähdä heitä. En malta odottaa jälleennäkemistä, Charlenen virallinen lausunto kuului hääpäivän alla.

Monacon hovi puolestaan juhlisti päivää julkaisemalla sosiaalisessa mediassa torstai-iltana 10-osaisen videosarjan, jossa käydään läpi parin yhteistä taivalta.

Nuorta rakkautta. Pari on vuosien varrella nähty usein erilaisissa urheilutapahtumissa.

Jos hääpäivän tunnelma oli nyt apea, niin se oli myös kymmenen vuotta sitten. Vuoden 2011 mahtihäät päätyivät aikoinaan otsikoihin erityisesti morsiamen itkuiselta ja surulliselta näyttäneen olemuksen vuoksi. Sitkeiden huhujen mukaan Charlene olisi yrittänyt karata useaan otteeseen ennen naimisiinmenoa – kerran hääpukunsa sovituksessa Pariisissa, kerran Monacon Formula-kisojen tienoilla keväällä ja kolmannen kerran Nizzassa, jossa hän ehti jo ostaa lentolipun Etelä-Afrikkaan ennen kuin hovin turvamiehet pääsivät väliin.

Sekä ruhtinas Albertin lakimiehet että Charlene itse kiirehtivät aluksi jyrkästi kumoamaan ranskalaisen L'Expresse-lehden uutisen, mutta häiden jälkeen hovin virkamiehet suostuivat uutistoimisto AFP:n mukaan myöntämään, että pariskunta oli häiden alla ”kireissä tunnelmissa”.

Kriisin syynä oli tuolloin uusi isyyskanne, jonka vuoksi Albert oli joutumassa DNA-testiin. Ranskalaisen Public-lehden mukaan huhuja olisi ollut jopa kahdesta lapsesta, joista toinen olisi tuolloin ollut puolitoistavuotias italialaisnaisen poika, mikä järkytti Charlenea.

Huhujen mukaan pariskunta vietti häämatkansa ei vain eri sängyissä, mutta jopa eri hotelleissa. Vanity Fairin mukaan Albert selitti tätä ”käytännön syillä”.

Häistä uutisoinut ABC News pohti jo pian seremonian jälkeen, oliko liitto ohi jo ennen kuin oli alkanutkaan.

– Kun he (hovi) saivat hänet katoliseen kirkkoon ja naimisiin, he saivat hänet tietyllä tavalla vangiksi mitä tulee kirkkoon. Hänen on hyvin vaikea erota nyt, brittihistorioitsija Robert Lacey selitti kanavalle.

Albertin sekavat isyysasiat ovat värittäneet parin suhdetta alusta asti. Huippu-uimari Charlene Wittstock tapasi Albertin uintitapahtumassa Monacossa 2000 ja he edustivat ensimmäistä kertaa virallisesti yhdessä vuoden 2006 talviolympialaisissa.

Pariskunta esiintyi ensimmäistä kertaa virallisesti yhdessä Torinon olympialaisten avajaisissa vuonna 2006.

Vuonna 2005 Albert ehti tunnustaa julkisesti lapsekseen pari vuotta aiemmin syntyneen Alexandre-nimisen pojan, jonka äiti on Albertin lennolta iskemä togolainen Air Francen ex-lentoemäntä. Seuraavana vuonna hän tunnusti isyytensä jo vuonna 1992 syntyneelle tyttölapselle Jazmin Gracelle, jonka äiti taas on Rivieran-lomalla tavattu amerikkalainen kiinteistönvälittäjä. Charlenen ja Albertin kaksoset, samalla ensimmäiset viralliset kruununperilliset, syntyivät puolestaan joulukuussa 2014.

Perhe juhlimassa Monacon kansallispäivää vuonna 2016.

Saama teema on varjostanut parin elämää vielä tänäkin vuonna: viime vuoden lopulla uutisoitiin, että brasilialaisnainen on haastanut Albertin oikeuteen väittäen tätä vuonna 2005 syntyneen lapsensa isäksi.

Tammikuussa Charlene puhui ensimmäistä kertaa julkisesti uusien syytösten jälkeen.

– Kun miehelläni on ongelmia, hän kertoo minulle niistä. Sanon usein hänelle, että ”tapahtui mitä vaan, olen 1000-prosenttisesti tukenasi. Seison rinnallasi mitä tahansa teet, hyvinä ja huonoina aikoina”, Charlene muotoili Point de Vue -lehdelle.

Ruhtinatar Charlenen hurja muodonmuutos puhutti jouluna.–

Pitkää irtiottoa Afrikkaan edelsi myös toinen julkinen itsenäisyydenosoitus.

Samassa lehtihaastattelussa Charlene vastasi tiukasti kritiikkiin ja palautteeseen, jota hän oli saanut uudesta, dramaattisesta hiustyylistään.

Charlene kohautti viime vuoden lopulla astelemalla palatsin joulujuhlaan puoliksi ajellussa kampauksessa, jonka hän on säilyttänyt.

– Hiusmalli oli minun päätökseni. Siitä on seurannut kaikenlaisia kommentteja, mutta halusin sitä pitkään ja se miellyttää minua. Siinä kaikki.

Charlene kuvasi itseään haastattelussa ”epätavalliseksi prinsessaksi” ja kertoi odottaneensa reaktioita.

– ”Mitä hän oikein tekee?” ja ”Tuo ei ole kuninkaallista!”. Tuollaiset kommentit ovat minulle aivan liian tuttuja. Sanon vain, että elämme vuotta 2021 ja nämä ajat ovat vaikeita. Meillä on monia, paljon tärkeämpiä asioita, joihin pitäisi kiinnittää huomiota.

– Olennaista on, että Jacques ja Gabriella rakastavat nähdä äitinsä uusissa hiuksissa. Ja ensiyllätyksen hälvettyä ruhtinas ymmärsi asian ja pitää siitä myös.

Tulevaa hääpäivää Charlene muisti Instagramissaan tällä viikolla videokoosteella parin yhteiselämästä.

– Hyvää vuosipäivää Albert. Kiitos lapsistamme Jacquesista ja Gabriellasta, he ovat siunaus, ruhtinatar kirjoitti.