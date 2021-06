Britannian riitapukariprinssit Harry ja William tapaavat jälleen – asiantuntijoilta nuiva ennuste kohtaamisesta

Pystyvätkö prinssit William ja Harry hautaamaan sotakirvestä edes äitinsä vuoksi?

Britannian prinssiveljesten Harryn ja Williamin on määrä edustaa torstaina yhdessä heidän edesmenneen äitinsä patsaan julkistamistilaisuudessa.

Walesin prinsessa Diana olisi täyttänyt 1. heinäkuuta 60 vuotta. Vuonna 2017 tilattu patsas paljastetaan nyt tärkeän päivän kunniaksi.

Huomion itse patsaasta ovat viemässä kuitenkin prinssiveljesten keskinäiset välit.

– Liioittelemme, jos luulemme, että tämä yksi tapahtuma toisi heidät yhteen kaiken sen jälkeen, mitä on tapahtunut, Telegraph-lehden kuninkaallisiin perehtynyt asiantuntija Camilla Tominey aloittaa analyysinsa.

Dianan fanit ovat ripustaneet palatsin porttiin syntymäpäivätoivotuksia jo hyvissä ajoin.

Päivä tuleekin varmuudella olemaan isojen tunteiden näyttämö kahdesta syystä.

Äiti on aina ollut Harrylle ja Williamille ennen kaikkea rakas ja kivulias muisto, jota he ovat vaalineet avoimen tunteellisesti julkisuudessa. Uudenvuodenpuheessaan Harry julisti olevansa ”äitinsä poika” ja äitienpäivänä William esitteli korttia, jonka tytär Charlotte oli askarrellut ”Diana-mummolleen”.

Pojat olivat vain 12- ja 15-vuotiaita, kun Diana kuoli täysin yllättäen traagisessa auto-onnettomuudessa Pariisissa.

William ja Harry eivät ole säästelleet tunteitaan puhuessaan äidistään julkisuudessa.

Patsas saa kunniapaikan Kensingtonin palatsin puutarhassa. Kensingtonin palatsi on Harryn ja Williamin lapsuudenkoti, jossa he asuivat yhdessä vanhempiensa kanssa.

Kruununprinssi Charlesista aikoinaan eronneen Dianan muistopatsaan pystyttäminen palatsin maille omaa valtavan symbolisen arvon. Muistopatsaan näkeminen lapsuudenkodin puutarhassa tuleekin olemaan veljeksille takuuvarmasti sydäntä riipaiseva hetki.

Toisekseen tapahtumaa varjostavat katkerat, peitellyt tunteet.

Monet toivovat näkevänsä patsaanjulkistustilaisuudessa edes lyhyen yhtenäisyyden hetken riitautuneiden prinssiveljesten välillä, mutta todellista yhteyttä tuskin ehtii muodostua.

Harryn lähtöpäätöksen ja Oprah-haastattelun aiheuttamat haavat vuotavat vielä.

Harry ja William edustivat yhdessä onnellisen näköisinä vielä huhtikuussa 2018.

The Times -lehden kuninkaallisasiantuntija ja toimittaja Roya Nikkhah kirjoittaa pitkässä analyysissaan, että Harryn ja Williamin edustaminen yhtenä rintamana on ylipäätään todellinen diplomaattinen ihme.

– Heidän suhteensa on rakoillut jo vuosien ajan ”eri polkujen kulkemisen” takia, kuten Harry asian muotoili. Sitten sitä ravisteli todellinen maanjäristys, kun Sussexit antoivat haastattelun Oprah Winfreylle maaliskuussa, Nikkhah kirjoittaa.

Nikkhahin mukaan perheen läheinen ystävä onkin kertonut, että William on edelleen vihainen kohuhaastattelussa sanotuista asioista.

Kun patsaasta tiedotettiin vuonna 2017, tilanne veljesten välillä oli aivan toinen.

Äitimme kuolemasta on kulunut 20 vuotta ja nyt on oikea aika huomioida hänen positiivinen vaikutuksensa Britanniassa ja ympäri maailmaa patsaan muodossa. Äitimme kosketti niin monia elämiä. Toivomme, että patsas auttaa kaikkia Kensingtonin palatsissa vierailevia muistamaan hänen elämäänsä ja hänen jättämäänsä perintöä, kuului veljesten yhteinen julkinen lausunto.

Harry ja William kuvattuna äitinsä kanssa Niagaran putouksilla vuonna 1991.

Me-muoto ja yhteiset lausunnot ovat nyt auttamattomasti historiaa. Harry ja William aikovat muistaa äitiään torstain tilaisuudessa erikseen, kumpikin omalla tavallaan.

Veljet julkaisivat myös erilliset tiedotteet, kun BBC joutui kuukausi sitten kohun kohteeksi Dianan vuoden 1995 Panorama-haastattelun epäkohtien paljastuttua.

William ja Harry edustivat yhdessä viimeksi isoisänsä prinssi Philipin hautajaisissa huhtikuussa. Tuolloin vaikutti siltä, että Williamin puoliso herttuatar Catherine yritti toimia rauhankyyhkynä kävelemällä veljesten välissä ja jättäytymällä sitten kohteliaasti taaemmas antaen heidän vaihtaa pari sanaa keskenään. Veljesten sananvaihto vaikutti kuitenkin hyvin niukalta.

William ja Harry edustivat yhdessä viimeksi huhtikuussa isoisänsä hautajaisissa.

Daily Mailin haastattelema sisäpiirin jäsen paljastaa, että prinssit käyttäytyivät hyvin kameroiden kuvatessa, mutta myöhemmin räjähti.

– He olivat kiinni toistensa kurkuissa kiivaammin kuin koskaan. Kiukku ja viha niiden kahden välillä on kasvanut uskomattoman syväksi. Liian paljon rumia ja satuttavia asioita on sanottu, sisäpiiriläinen sanoi.

Anonyymina haastatellut ystävät ovat erittäin skeptisiä, että torstaina olisi luvassa yhtään edistystä viime kerrasta.

– Pelkään, että siitä tulee ihan samanlaista kuin Philipin hautajaisissa. Nyökkäys huomioimiseksi, eikä juuri muuta, eräs ystävä sanoo Timesin mukaan.

Harry ja William ovat kertoneet Dianan olleen hyvä äiti.

Kruununprinssi Charlesin on jo kerrottu jättävän patsaanjulkistustilaisuuden väliin. Ei myöskään ole kerrottu, että herttuatar Catherine saapuisi tilaisuuteen puolisonsa kanssa. Harryn puoliso Meghan ei lentänyt Britanniaan lainkaan, koska on kerrottu hänen toipuvan vielä toisen lapsensa syntymästä.

Veljekset joutuvat kohtaamaan toisensa kahdestaan erittäin vaativassa edustustilaisuudessa.

Mitä sitten vaadittaisiin, että prinssien välit lähtisivät taas parempaan suuntaan?

Telegraphin Tomineyn mukaan Williamilla on tällä kertaa tärkeä rooli, koska tapaaminen tapahtuu ”hänen reviirillään”.

Prinssit Harry ja William ovat nykyisin kireissä väleissä.

– Vastaanoton pitää olla lämmin. Harry on kuitenkin saapunut kaukaa vierailulle Williamin maaperälle. Williamin pitää ottaa hänet vastaan avosylin.

Harryn sen sijaan pitäisi Tomineyn mukaan kyetä olemaan jalomielinen ja tavalla tai toisella saattaa Williamin tietoon, että enempää julkista kritiikkiä tai kohuhaastatteluja ei enää tule.

Time-lehden Nikkhah huomauttaa analyysinsa lopussa, että torstain tilaisuudessa veljesten olisi ennen kaikkea unohdettava omat senhetkiset mielialansa ja laitettava äitinsä etusijalle. Kumpikaan veljistä tuskin toivoo, että huomio kiinnittyisi tuona päivänä mihinkään muuhun kuin prinsessa Dianaan. Jos Diana eläisi, hän juhlisi torstaina 60-vuotispäiväänsä kahden lapsen äitinä ja viiden lapsen isoäitinä.

William ja Harry katselivat yhdessä äitinsä muistoksi ripustettuja lakanoita elokuussa 2017, jolloin Dianan kuolemasta tuli kuluneeksi 20 vuotta.

Dianan patsaan on tehnyt brittiläinen muotoilija Ian Rank-Broadley, joka on erikoistunut todellista kokoa suurempiin patsaisiin. Rank-Broadley on suunnitellut kuningatar Elisabetin kuvan kaikkiin brittiläisiin kolikkoihin.

Monet rojalistit odottavat patsaan paljastamista suuresti. Patsaan odotetaan ilmentävän sekä Dianan yhteiskunnallista roolia että hänen merkitystään äitinä pojilleen.