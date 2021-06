Prinsessa Dianan ysärityyliä hehkutetaan nyt ympäriinsä – näillä vaatekappaleilla olet muodin huipulla

Dianan tyyliä kopioivat julkaisut saavat miljoonia katselukertoja TikTokissa, ja Instagramissa on lukuisia edesmenneen prinsessan asuja esitteleviä tilejä.

Prinsessa Diana on noussut tyyli-ikoniksi myös 2020-luvulla.

Prinsessa Diana tunnettiin sydänten prinsessana, joka hurmasi ihmisiä kaikkialla maailmassa. Sydämellisyytensä lisäksi hänet tunnettiin todella tyylikkäänä naisena, joka innoitti tavallisia kansalaisia ottamaan mallia näyttävistä asuistaan.

Prinsessan kuolemasta on kulunut jo yli 20 vuotta, mutta Dianan tyyli vetoaa ihmisiin yhä. Viimeisimpänä Dianan tyyliin ovat hurahtaneet erityisesti nuoret, uudet Diana-fanit, jotka jakavat sosiaalisessa mediassa Dianan innoittamia asujaan.

Dianan 80- ja 90-lukujen tyyli vetoaa nyt erityisesti nuoriin, jotka eivät noita vuosikymmeniä ole nähneetkään. Viimeisten parin vuoden aikana teinit ja parikymppiset ovat ryhtyneet hehkuttamaan Dianan tyyliä Instagramissa ja TikTokissa.

Dianan suuret bleiserit ja farkut kiinnostavat TikTok-sukupolvea.

Dianan tyylistä kopioidaan erityisesti rennompia asuja, kuten prinsessan pyöräilysortsit ja collegepaita -yhdistelmiä, sekä ylisuuria t-paitoja ja bleisereitä sisältäviä asuja.

Viime aikojen trendeihin lukeutuvat myös laatikkomaiset neuleet ja neuleliivit, jollaisia Dianan yllä nähtiin myös usein. Dianan asujen lisäksi myös prinsessan kuohkeaa kampausta on yritetty kopioida.

Dianan tyylin uudesta noususta on kirjoitettu lukuisissa medioissa, ja muun muassa toimittaja Dana Schwartz toivotti Bustlessa vuonna 2020 kaikki mukaan Dianaissancen aikakaudelle. Dianan tyyli todella elää nyt renessanssiaan.

Dianan tyyliä kopioivat videot keräävät TikTok -videopalvelussa miljoonia näyttökertoja. Dianan uudesta ihailijasukupolvesta kirjoittaa myös muun muassa Daily Mail. Daily Mailin haastattelemien TikTok -käyttäjien mukaan Diana viehättää nuoria muun muassa siksi, että prinsessa oli niin edellä aikaansa. Moni on tutustunut sydämien prinsessaan myös The Crown -draamasarjan kautta.

Aikansa valokuvatuimpiin naisiin kuulunut Diana pukeutui 80-luvulla brittihovin tarkan etiketin mukaan. Dianan asut olivat elegantteja ja hillittyjä, ja kauniit iltapuvut ihastuttivat kuninkaallisfaneja ympäri maailmaa. Dianan ja Charlesin eron jälkeen prinsessa alkoi kuitenkin tehdä rohkeampia asuvalintoja, ja erityisesti nämä 90-luvun asut nauttivat nyt nuorten aikuisten suosiota.

Dianan 80-luvun hempeät rusettimekot vaihtuivat eron jälkeen tweed-bleisereihin ja collegepaitoihin.

Netflixin The Crown -sarja on epäilemättä vaikuttanut Dianan tyylin uuteen tulemiseen. Sarjan viimeisimmällä, neljännellä tuotantokaudella seurataan prinssi Charlesin ja Dianan mutkikasta suhdetta. Dianaa näyttelevän Emma Corrinin yllä nähdään useita Dianan ikonisia asuja. Muun muassa sarjassa nähty asu, jossa Diana rullaluistelee palatsin käytävillä ruudullisissa housuissa perustuu Dianan tosielämässä käyttämään asuun. Kuviolliset housut istuvat tämän hetken trendeihin täydellisesti.

Dianaa The Crownissa näyttelevän Emma Corrinin yllä nähdään monia Dianan ikonisia asuja.

Myös esimerkiksi Dianan 80-luvulla käyttämä punainen lammaskuvioinen villapaita sopii 2020-luvun värikkääseen tyyliin. Amerikkalainen Rowing Blazers -merkki on ottanut paidan uudelleen tuotantoon yhteistyössä sen alkuperäisen valmistajan Warm & Wonderfulin kanssa. Yksi alkuperäisistä lammasneuleista lainattiin The Crownin kuvauksiin.

Lammaspaidan huhuttiin symboloivan Dianan ulkopuolisuutta hovissa, sillä valkoisten lampaiden seassa on yksi musta lammas. Warm & Wonderful -merkin lammasneule on jopa Lontoon Victoria&Albert -museon kokoelmissa. Lammaspaidan suosioon on voinut vaikuttaa myös laulaja Harry Stylesin yllä nähty Lanvinin samankaltainen neuleliivi.

Dianan paparazziotoksista tuttuja pyöräilysortsiasuja on imitoitu jopa Voguen sivuilla. Huippumalli Hailey Bieber nähtiin Vogue Parisissa sporttisissa kuvissa, joiden inspiraationa oli Lady Di. 24-vuotias Bieber on nähty vapaa-ajallaankin usein Dianan salilookeja muistuttavissa asuissa. Pyöräilysortsit ovat olleet viimeisinä muutamana kesänä yksi suosituimmista sortsimalleista. Yhdessä kuvista mallilla on yllään rennot farkut, bleiseri ja lippalakki, ja Bieber poseeraa samassa asennossa kuin Diana poolokentällä.

Dianan collegepaita ja pyöräilysortsit -yhdistelmä istuu vuoden 2021 trendeihin.

Dianan kuuluisa ”kostomekko” on niin ikään innoittanut uutta Diana-fanien sukupolvea. Diana käytti mustaa, olkapäät paljastavaa mekkoa Vanity Fairin järjestämillä illallisilla vuonna 1994, kaksi vuotta Prinssi Charlesista eroamisen jälkeen. Mekkoa kutsutaan kostomekoksi, sillä Diana käytti sitä iltana, jona televisiosta näytettiin dokumentti, jossa Charlesin tunnusti pettäneensä Dianaa.

Dianan niin kutsuttu ”kostomekko” on yksi Dianan tunntuimpia asuja.

Muotitoimittajat ja -asiantuntijat ovat pitäneet Dianan Christina Stambolian suunnittelemaa pikkumustaa kostopukeutumisen esi-isänä. Dianan ”kostoasuja” esittelemään on luotu jopa oma Instagram-tili @ladydirevengelooks, joka esittelee ”Dianan arkailemattomimpia avioeron jälkeisiä lookeja”. Tilillä on yli 105 tuhatta seuraajaa. Instagramista löytyy satoja muitakin Dianalle ja Dianan tyylille omistettuja tilejä.

Edustustilaisuuksissa Diana nähtiin usein tyylikkäissä jakkupuvuissa ja mekoissa. Diana valitsi asunsa tarkkaan tilaisuuden ja vierailukohteen mukaan. Vapaa-ajallaan Diana kokeili rohkeasti uusia trendejä ja pukeutui rennommin. Dianan pukeutumista seurattiin tarkasti, ja prinsessan vaikutus muotimaailmaan on kiistaton.

Dianan pukeutuminen on vaikuttanut myös siihen, mitä herttuatar Catherinen ja herttuatar Meghanin yllä nähdään. Catherinella on ollut usein yllään mekkoja, jotka muistuttavat kovasti Dianan aiemmin pitämiä asuja. Herttuattaret ovat myös käyttäneet Dianalla olleita koruja.

Diana pukeutui Charlesin kanssa ollessaan usein jakkupukuihin.

Viestimisen ja itseilmaisun lisäksi vaatteilla oli tärkeä tehtävä myös Dianalle tärkeässä hyväntekeväisyystyössä. Vuonna 1997 Diana myi 79 mekkoa Christie’sin huutokaupassa kerätäkseen varoja AIDS- ja syöpäjärjestöille. Diana muistetaan myös merkittävästä eleestä vierailulla Lontoolaisessa sairaalassa AIDS-potilaiden luona, sillä prinsessa otti hansikkaansa pois kätellessään potilaita.

Walesin prinsessa Diana menehtyi traagisesti auto-onnettomuudessa Pariisissa 31. elokuuta 1997. Dianan muistolle pystytetään patsas Kensingtonin palatsin puutarhaan 1. heinäkuuta. Prinsessa olisi täyttänyt tuona päivänä 60 vuotta. Dianan poikien, Williamin ja Harryn on tarkoitus olla paikalla kunnioittamassa äitinsä muistoa.