Espanjan ”korruptoituneessa” hovissa kasvaa joukko nuoria kuninkaallisia, jotka piileskelevät julkisuudelta – tällaisia ovat rakastettujen prinsessojen kapinalliset serkut

Espanjan hovissa kasvaa joukko nuoria kuninkaallisia, joita pidetään hyvin erilaisina keskenään.

Espanjan kuninkaallinen perhe imaistiin viime vuonna skandaalin keskelle, kun maan ex-kuningas Juan Carlos lähti vapaaehtoiseen maanpakoon korruptio- ja rahanpesusyytteiden vuoksi. Juan Carlosin rahasotkut heittivät ikävän varjon koko hovin ylle, mutta silti sen suojissa kasvaa uusi polvi siniverisiä, joista osa nauttii kansan suosiota.

Espanjan hovin tunnetuimmat nuoret kuninkaalliset ovat kruununprinsessa Leonor, 15, ja hänen pikkusiskonsa Sofia, 13. Nykyisen hallitsijaparin kuningas Felipen ja kuningatar Letizian tyttäret elävät suojattua elämää suljettujen ovien takana, ja heidät nähdään julkisuudessa vain pari kertaa vuodessa.

Silloin kun Leonor ja Sofia on nähty kuvissa tai edustamassa vanhempiensa kanssa, on heitä tituleerattu Euroopan kauneimmiksi prinsessoiksi. Sisarukset esiintyvät julkisuudessa hillittyinä ja heitä pidetään suorastaan täydellisinä kuninkaallisina. Heidän klassista tyyliään ihaillaan, ja heistä on tullut nuoresta iästään huolimatta palvottuja tyyli-ikoneja muotitaiturina tunnetun äitinsä jalanjäljissä.

Leonorista tulee jonakin päivänä Espanjan kuningatar.

Prinsessa Leonorista kasvatetaan Espanjan tulevaa kuningatarta, sillä hän on maan kruununperimysjärjestyksessä ensimmäisenä. Julkisuudelta suojeltu Leonor otti toissa syksynä tärkeän askeleen kohti tulevaa asemaansa, kun hän piti ensimmäisen julkisen puheensa. Maaliskuussa hän edusti ensimmäistä kertaa ilman vanhempiaan ja luki saman otteen perustuslaista kuin ensimmäisessä puheessaan.

–Olen odottanut tätä tärkeää päivää. Tämä on minulle unohtumaton hetki ja kuten oma isäni sanoi samassa paikassa minun ikäisenäni, tulen aina säilyttämään tämän hetken syvällä sydämessäni, Leonor lausui.

Leonor puhuu äidinkielensä espanjan lisäksi sujuvaa englantia, ja opiskelee espanjalaismedian mukaan myös mandariinikiinaa, ranskaa ja arabiaa.

Helmikuussa uutisoitiin, että Leonor aloittaa tulevana syksynä opinnot Walesissa sijaitsevassa yksityisessä UWC Atlantic College -sisäoppilaitoksessa. Arvostettua koulua ovat käyneet myös muut Euroopan kuninkaalliset ja siellä opiskelee nuoria kymmenistä eri maista. Hovin mukaan koulutus ulkomailla on tärkeä osa Leonorin matkaa kohti Espanjan hallitsemista.

Leonore aloittee syksyllä opinnot arvostetussa sisäoppilaitoksessa.

Leonor tulee asumaan yhdessä huippukoulun asuntoloissa. Koulun oppilailla on käytössään muun muassa uima-allas ja suuret puutarhat. Opiskelu sisäoppilaitoksessa maksaa noin 77000 euroa.

Prinsessa Sofia sen sijaan jää vielä ainakin toistaiseksi Espanjaan. Hän opiskelee Madridissa sijaitsevassa yksityisessä Santa María de los Rosales -koulussa.

Siinä missä Leonoria ja Sofiaa pidetään oikeina malliprinsessoina, ovat heidän serkkunsa Felipe de Marichalar y Borbón, 22, ja Victoria Federica de Marichalar y Borbón, 20, toista maata.

Kuningas Felipen isosiskon, prinsessa Elenan ja tämän ex-puolison Jaime de Marichalarin lapset tunnetaan kotimaassaan kapinallisina nuorina kuninkaallisina, jotka vähät välittävät säännöistä tai muiden mielipiteistä.

Vuonna 1998 syntynyt Felipe on Espanjan kruununperimysjärjestyksessä neljäntenä ja vuonna 2000 syntynyt Victoria viidentenä. Heidän edellään ovat prinsessa Leonor, prinsessa Sofia ja prinsessa Elena.

Korona-aikana Felipe ja Victoria ovat herättäneet pahennusta uhmaamalla Espanjan tiukkoja karanteeni- ja maskisääntöjä. Espanjalaislehtien mukaan sisarukset on kuvattu Madridissa ilman kasvomaskia, ja Victoria on nähty jopa halailemassa opiskelutovereitaan.

Felipe ja Victoria viettivät viime keväänä ison osan karanteenista yhdessä ystäviensä kanssa kaukana kotoaan. Felipe eristäytyi ylelliseen hotelliin Marbellaan, kun taas Victoria vietti kuukausia Andalusiassa sijaitsevalla maatilalla.

Sisarukset nähtiin kesällä myös useissa juhlallisuuksissa.

Sisarukset palasivat kotiinsa Madridiin keskellä kovia liikkumisrajoituksia, ja aiheuttivat laajaa paheksuntaa. Kesän aikana heidät myös nähtiin useissa juhlissa.

Espanjassa on ihmetelty Felipen ja Victorian elämäntyyliä muutenkin. Sisarukset käyvät kallista yksityiskoulua ja viettävät ylellistä, mutta verrattain vapaata elämää.

Sekä Felipe että Victoria opiskelevat kauppatieteitä The College For International Studies -koulussa Madridissa. Arvostetussa amerikkalaiskoulussa on vain noin 200 oppilasta.

Felipe suoritti viime vuonna opintoja myös Lontoossa, mutta joutui keskeyttämään vaihto-opiskelunsa, kun korona pakotti hänet palaamaan Espanjaan. Myös Victoria on opiskellut Britanniassa parantaakseen englannin kielen taitoaan.

Victorian on kerrottu olevan tunnollinen ja hyvä oppilas. Felipe sen sijaan on espanjalaismedian mukaan kunnostautunut koulunkäynnissä vasta viime vuosina. Aiemmin hänen kerrottiin olevan huoleton ja kapinallinen opiskelija, joka keskittyi mieluummin vapaa-aikaansa kuin opintoihinsa.

Leonore edustaa yleensä isänsä rinnalla.

Lehtitietojen mukaan nuori kuninkaallinen liikkui aiemmin ystäväporukassa, joka ei ollut lainakaan hänen vanhempiensa mieleen ja nosti hänet usein otsikoihin. Niinpä Felipe lähetettiin kesäkursseille ulkomaille panostamaan koulunkäyntiinsä ja pysymään erossa ystävistään.

Felipe nousi otsikoihin myös vuonna 2012, kun hän ampui itseään jalkaan. 13-vuotias Felipe harjoitteli tuolloin ampumista isänsä kanssa perheen mailla Madridin lähistöllä. Ase kuitenkin laukesi vahingossa niin, että Felipe ampui sillä jalkateräänsä ja joutui sairaalahoitoon.

Espanjan poliisi tutki tuolloin, miten alaikäinen Felipe sai aseen käsiinsä ja totesi tapauksen olevan ”räikeää lain rikkomista”.

Viime vuosina Felipe on keskittynyt opintoihinsa ja samalla rauhoittunut, mutta hänen pikkusiskonsa on perinyt ”kuninkaallisen kapinallisen” aseman.

Felipe ja Letizia ovat suojelleet tyttäriään julkisuudelta.

Victoria tunnetaan kotimaassaan kipakkana nuorena naisena, joka nauttii elämästä. Hänet on nähty usein ostoksilla Madridissa ja pistäytymässä kaupungin hienoimmissa kuppiloissa maukkailla leivoksilla. Hänet on myös nähty kiivaissa sanaharkoissa äitinsä kanssa, sillä tämä on pyrkinyt iskostamaan kuninkaalliset tavat tyttärensä päähän.

Pari vuotta sitten Espanjassa levisi video, jolla Elena käski tytärtään peittämään rintaliivinsä olkaimen, joka pilkisti tämän vaatteidensa alta. Aiemmin äiti ja tytär nähtiin riitelemässä hississä, ja prinsessa Elenan uutisoitiin olevan ”aivan täynnä” tyttärensä käytöstä.

Victorian tiedetään olevan taitava pianisti ja innokas ratsastaja. Espanjalaismedian mukaan hän seurustelee DJ:nä tunnetun Jorge Bárcenasin, 22, kanssa. Muusikko on vieraillut lehtitietojen mukaan myös Suomessa.

Sofia ja Leonore ovat hyvin erilaisia kuin heidän serkkunsa.

Espanjalaislehtien mukaan Felipen ja Victorian elämää rahoittaa heidän isoisänsä, ex-kuningas Juan Carlos. Hän maksaa muun muassa lastenlastensa yksityiskoulun noin 20000 euron lukukausimaksut.

Juan Carlos teki viime vuonna sopimuksen Espanjan verottajan kanssa ja lupautui maksamaan kotimaahansa 678000 euron verorästit. Hän on silti edelleen useiden Espanjan korkeimman oikeuden tutkintojen kohde. Hänen lapsenlapsiaan tai lapsiaan ei epäillä rikoksista.

Lehtitietojen mukaan Felipe ja Victoria ovat kuitenkin osallistuneet isoisänsä tutkinnan alaisten varojen käyttöön, ja maksaneet niillä muun muassa Uber-kyytejä, pianotunteja ja ostoksia espanjalaisessa El Corte Inglés -tavarataloketjussa.

Lähteet: Hello! Magazine, El Pais, El Mundo, Daily Mail, IS Arkisto