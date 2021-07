Prinsessa Diana eli elämänsä kesää ennen kuolemaansa – edessä oli tulevaisuus, joka olisi ollut sietämätön Charlesille

Jos prinsessa Diana eläisi, olisiko hän Dodi Al-Fayedin kainalossa istuva seurapiirirouva vai pullantuoksuinen ja Sussexeja puolustava isoäiti?

”Prinsessa Diana olisi isoäitinä aivan painajaismainen”, nauraa Britannian prinssi William Äitimme, prinsessa Diana -dokumentissa.

– Hän rakastaisi lastenlapsiaan ehdoitta, mutta olisi samalla aivan painajaismainen. Hän tulisi käymään todennäköisesti juuri kylpyaikaan, ja aiheuttaisi lasten kanssa valtavan kaaoksen, jolloin kuplia, vaahtoa ja kylpyvettä olisi joka paikassa. Sitten hän vain lähtisi, William kuvailee vuoden 2017 dokumentissa.

Prinsessa Diana vei poikiaan kuninkaallisen etiketin vastaisesti usein esimerkiksi huvipuistoihin ja istui itsekin vesivuoristoratojen kyytiin. Kuva vuodelta 1993.

Britannian prinsessa Dianan 60-vuotispäiviä olisi vietetty tämän vuoden heinäkuun ensimmäisenä päivänä, jos asiat olisivat menneet elokuisena yönä vuonna 1997 toisin, eikä silloin vain 36-vuotias prinsessa ja nuorten prinssien äiti olisi kuollut.

”Sydänten prinsessa” sai syntymäpäivänään oman muistopatsaansa Lontoon Kensingtonin palatsin Sunken Gardeniin, jonka paljastamistilaisuuteen myös kuninkaallisperheen kanssa tulehtuneissa väleissä oleva prinssi Harry saapui.

Prinsessa Diana muistetaan erityisesti kansan rakastamana prinsessana, empaattisena ja aitona hyväntekijänä sekä tyyli-ikonina. Diana oli myös poikkeuksellinen kuninkaallinen äiti, ja olisi nyt myös neljän lastenlapsen isoäiti.

Millaista elämää prinsessa Diana eläisikään nyt: voisivatko prinssi Harryn ja prinssi Williamin tulehtuneet suhteet olla erilaiset, jos heidän rakastava äitinsä olisikin elossa? Olisiko Diana todella lämmin ja pullantuoksuinen isoäiti, vai olisiko hän enemmänkin Pimmsiä ja gin tonicia siemaileva seurapiirinainen Dodi Al-Fayedin kainalossa?

Diana pyrki olemaan kahdelle pojalleen, vuonna 1982 syntyneelle esikoisprinssi Williamille ja vuonna 1984 syntyneelle pikkuveli prinssi Harrylle, rakastava, opettavainen ja läsnä oleva vanhempi. Dianalle oli tärkeää tehdä lastensa kanssa täysin samoja asioita kuin tavallisetkin perheet, jotka elivät ilman Dianan inhoamia paparazzien salamavaloja.

– Elän pojilleni. Ilman heitä olisin hukassa, prinsessa Diana sanoi eräässä haastattelussa.

Dianan elämästä löytyy yllättävän paljon samaistumiskohtia erityisesti prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin elämään. Olisiko Dianan elossa oleminen voinut muuttaa olennaisesti tilannetta, jossa brittihovi elää juuri nyt jatkuvien riitojen ja kohujen keskellä?

On huhuttu, että prinsessa Dianan suosikkilapsi olisi ollut prinssi Harry.

Prinsessa Dianan entinen hovimestari ja pitkäaikainen uskottu Paul Burrell on kommentoinut Insider-sivustolle, että katsoessaan Meghanin kohtelua brittilehdistössä, on kuin ”todistaisi historiaa uudelleen”.

– Olin Dianan kanssa silloin kun paparazzit seurasivat häntä, ja se näytti kirjaimellisesti siltä, että he jahtaisivat Dianaa kuin saaliseläintä, Burrell toteaa.

Paul Burrell toimi vuosia prinsessa Dianan hovimestarina ja yhtenä läheisimmistä uskotuista.

Vaikka auto-onnettomuus vuonna 1997 johtui kuski Henri Paulin vahvasta humalatilasta ja valtavasta ylinopeudesta, aggressiivisesti Dianaa jahdanneita toimittajia ja paparazzeja on pidetty osasyyllisinä.

Burrell uskoo, että lehdistön kohtelu Meghania kohtaan vaikuttaa erityisesti Harryyn, eikä Harry halua äitinsä kohtaloa puolisolleen. Sussexin herttuatar Meghan totesi haastattelussa vuonna 2019, että hän on joutunut kamppailemaan emotionaalisesti brittimedian kohtelun vuoksi.

Olisiko samankaltaista kohtelua kokenut Diana voinut anoppina ja Harryn äitinä ottaa herttuatar Meghanin siipiensä suojaan? Ehkä herttuapari ei olisi koskaan eronnut brittihovista tai päätynyt tekemään kuninkaallisperheen välejä entisestään kiristänyttä Oprah Winfreyn kohuhaastattelua.

Tätä mieltä on ainakin prinssien henkivartijana toiminut Ken Wharfe, joka toteaa Mirrorille, että jos Diana eläisi, ”Megxitiä” ei olisi koskaan tapahtunut.

– Diana olisi ollut hyvä tuomari ja merkittävä liittolainen Harrylle ja Meghanille. Hän olisi tiennyt täydellisesti, mitä Meghan käy läpi, Wharfe kertoo.

Dianalle hänen poikansa olivat kaikki kaikessa, joten skenaario olisi voinut hyvinkin olla mahdollinen. Dianan kuolema oli molemmille pojille raskas kokemus, mutta erityisesti Harryyn hänen äitinsä poismeno jätti syvät arvet.

Prinsessa Diana vei prinssi Williamin ja prinssi Harryn lähes aina itse kouluun.

– Harryn sydän särkyi, kun hänen äitinsä kuoli, ja hän ei koskaan oikein toipunut siitä, Burrell toteaa.

Vaikka Diana on tunnettu etiketin vastaisista julkisista rakkaudenosoituksistaan molemmille pojilleen, brittilehti Expressin mukaan Diana antoi nimenomaan Harrylle erityistä huomiota, koska jonain päivänä kuninkaaksi kruunattava William sai paljon huomiota muutenkin.

Onkin huhuttu, että Dianan suosikkilapsi olisi ollut pikkupoikana kameroille virnistelevä prinssi Harry. Jos Harryn erityishuomio olisi jatkunut tulevaisuuteen saakka, olisi Diana saattanut ottaa järeitäkin keinoja poikansa puolustamiseksi.

– Diana antoi Harrylle enemmän huomiota ja rakkautta, kompensaationa epäreilusta kohtelusta veljesten välillä, Dianan läheinen ystävä Richard Kay kertoo Daily Mailille Expressenin mukaan.

Prinssi Harry totesi Äitimme, prinsessa Diana -dokumentissa Dianan olleen ”maailman paras äiti”, joka ”tukahdutti meidät rakkaudella”

– Hän vain saattoi nielaista halaukseensa ja puristaa niin lujaa kuin mahdollista. Olin siinä niin kauan, kun hän halusi pitää minusta kiinni. Voin vieläkin kuulla hänen naurunsa, jolloin hänen kasvoillaan oli pelkkää puhdasta iloa, prinssi Harry kertoo dokumentissa.

Kuninkaallisen kirjailijan Angela Levinin mukaan herttuatar Catherinen äiti Carole Middleton on toiminut prinssi Williamille ikään kuin ”kakkosäitinä”, kertoo Daily Mail. Harrylla ei Levinin mukaan sen sijaan ole ollut samanlaista mahdollisuutta.

Prinssit ovat viime vuosina ajautuneet vakavasti erilleen ja kuilu heidän välillään on kasvanut kasvamistaan. The New York Timesin mukaan tilannetta ei olisi voinut ennustaa neljä vuotta sitten, kun veljekset julkistivat yhdessä, että heidän edesmennyt äitinsä saa patsaan.

Ehkä veljesten äiti nyt eläessään olisi voinut suunnattomalla rakkaudellaan pitää vaikeasti riidoissa olevat prinssit yhdessä, eikä brittihovissa jo toista vuotta kestänyttä draamaa olisi koskaan syntynytkään.

Diana todella oli rakastava ja lämmin äiti kahdelle pienelle prinssilleen, mutta erottuaan prinssi Charlesista myös Dianan elämä muuttui rajusti. Diana seurusteli Charlesista eroamisen jälkeen egyptiläissyntyisen elokuvatuottaja Dodi Al-Fayedin kanssa, ja pari nautti elämästään muun muassa luksuslomamatkoilla ja seurapiirijuhlissa.

Prinsessa Diana seurusteli prinssi Charlesista eroamisen jälkeen egyptiläistaustaisen elokuvatuottaja Dodi Al-Fayedin kanssa. Pari vietti paljon aikaansa lomamatkoilla, kuten kuvassa Saint Tropezissa.

On väitetty, että Diana ja Al-Fayed olisivat olleet menossa kihloihin ja näin haluavansa viettää yhteistä taivalta seurustelua vakavammin. Kesällä 1997 Diana vietti aikaansa Al-Fayedin kanssa luksuslomalla jahdilla, ja mukana olivat myös hänen poikansa William ja Harry. He näyttivät varsin onnellisilta.

Olisiko Diana ja Al-Fayed jatkaneet elämäänsä yhteisenä seurapiiriparina? Mediahuomio olisi tuskin Dianan ympäriltä kadonnut, mutta olisiko se voinut muuttua: millainen olisikaan prinsessa Diana luksusjahdeilla drinkkejä siemailevana seurapiiriäitinä, ilman sen suurempaa huolta brittihovin elämästä lukuun ottamatta prinssejään ja heidän lastenlapsiaan.

Vai olisiko Diana palannut yhteen sydänkirurgi Hasnat Khanin kanssa? Diana seurusteli ennen Al-Fayedia Khanin kanssa, ja on huhuttu, että Khan olisi ollut hänen tosirakkautensa, mutta suhde ei mediahuomion takia onnistunut.

Ehkä Diana olisi joutunut jälleen pettymään. Diana koki rakkauselämässään paljon surua ja pettymyksiä, eikä suhde Dodi Al-Fayediin olisi välttämättä kestänyt. Diana olisi Independentin mukaan saattanut jättää hyväntekeväisyystyönsä ja päätyä lopulta todella rikkaaksi, mutta päämäärättömäksi seurapiirisinkuksi juhliin ja julkkismaailmaan.

Todennäköisesti tavoitteellinen ja vahvatahtoinen prinsessa olisi kuitenkin löytänyt itselleen kumppanin ja jatkanut elämäänsä kuten aiemminkin, mutta ilman hukkumista brittihovin pyörteisiin.

Jacques Azagury suunnitteli Dianalle paljon hänen ikonisia asujaan. Hänen ennustuksensa mukaan Diana olisi tuskin jäänyt Britanniaan, vaan muuttanut valtameren toiselle puolelle.

– Yhdysvallat kiehtoi häntä. Hänellä olisi ollut vapaus muuttaa sinne, ja olla tyyli-ikonina Amerikassa. Hän olisi löytänyt todellisen ”Diana-tyylinsä”, joka olisi ollut ja olikin hänen tavaramerkkinsä, Azagury kommentoi Mirrorille.

Independentin mukaan Dianan eloon jääminen olisi aiheuttanut ainakin prinssi Charlesille lisää harmaita hiuksia, sillä Charlesin olisi ollut vaikeampaa naida rakastettunsa Camilla Parker-Bowles. Kaiken kaikkiaan prinssi Charles jäi aina Dianan varjoon, ja olisi jäänyt varmasti myös tulevaisuudessakin, kun hänen ex-vaimonsa pysyisi lehtien kansissa uusien suhteidensa ja saavutustensa kautta.

Diana olisi Independentin mukaan todennäköisesti irrottautunut lopullisesti hovista, ja nykyaikaisin sanoin ”trollannut” heitä pelkällä läsnäolollaan julkisuudessa. Prinsessa olisi elänyt vahvasti itsenäistä elämäänsä.

Prinsessa Diana oli vain 19-vuotias, kun hän meni kihloihin kruununperijä prinssi Charlesin kanssa.

Prinsessa Diana osoitti jo eläessään olevansa äitinä hyvin selkeä vastakohta kuningatar Elisabetille. Elle -lehden mukaan Diana uudisti kuninkaallista äitiyttä ja rikkoi rajusti etikettejä ja sääntöjä poikiensa kasvatuksessa.

Newsweekin mukaan prinssi William oli ensimmäinen kuninkaallinen, joka kävi koulunsa palatsin ulkopuolella. Diana vei lapsensa itse kouluun, osallistui koulun järjestämiin tapahtumiin ja varmisti, että hänen poikansa saavat kokea myös samantyylistä lapsuutta, mitä heidän vähemmän etuoikeutetut ikätoverinsa.

Prinsessa Diana oli pojilleen opettavainen ja rakastava äiti.

Hän vei poikiaan elokuviin ja laskettelumatkoille sekä kävi heidän kanssaan huvipuistoissa, ja istui pojat sylissään tietenkin myös itse vesivuoristoratojen kyytiin. Välillä Diana yllätettiin poikiensa kanssa hampurilaisaterioilta, ja prinssit saivat muiden lasten tapaan pukeutua baseball -lippiksiin ja tennareihin.

Isoäitinä Diana olisi Paul Burrellin mukaan viihtynyt loistavasti.

– Uskon, että hän olisi rakastanut olla isoäiti. Dianalla olisi ollut varmasti erityinen suhde ja pilke silmäkulmassa pienen prinsessa Charlotten kanssa. Hän olisi ollut tytär, jota Dianalla ei koskaan ollut, Burrell kertoo Mirrorille.

Dianan vanhemmat, John Spencer ja Frances Shand-Kydd liittyivät kuninkaallisperheeseen Dianan ja Charlesin avioiduttua 1981.

Dianalla oli väitetysti vaikeat suhteet omaan äitiinsä Frances Shand Kyddiin ja aluksi myös äitipuoleensa Raine Spenceriin.

Diana puhui äitinsä kanssa viimeisen kerran vain kuukausia ennen kohtalokasta auto-onnettomuutta, jolloin Dianan äiti Frances ilmaisi hovimestari Burrellin mukaan tyttärelleen kovin sanoin epätyytyväisyytensä Dianan uusiin seurustelukumppaneihin, sydänkirurgi Khaniin ja Al-Fayediin.

Prinsessa Dianalla oli huonot suhteet äitiinsä Frances Shand-Kyddiin.

Burrell kertoo, että Dianan äiti katui puhelua ja viimeisiä sanojaan tyttärelleen, mutta silloin oli jo liian myöhäistä.

Prinsessa Dianan äiti Frances Shand-Kydd on sanonut katuvansa viimeistä puheluaan tyttärelleen.

Raine Spencer avioitui Dianan äidistä avioeron ottaneen isän John Spencerin kanssa vuonna 1973, ja äitipuolen suhde Dianaan oli myrskyisä. Diana kuitenkin onnistui solmimaan äitipuoleensa lopulta lämpimät välit, ja Rainesta tuli yllättäen Dianalle yksi läheisimmistä ihmisistä.

– Prinsessa sanoi minulle, että puhuisi mieluummin Rainen kuin äitinsä kanssa. Raine oli hänelle se äiti, jota hänellä ei koskaan ollut, kirjailija Ingrid Stewart kirjoitti kirjassaan The Queen and Di: The Untold Story.

Dianan äitipuoli, Raine Spencer, oli Dianalle aluksi etäinen, mutta he muodostivat lopulta lämpimän suhteen keskenään.

Vastoin Dianan ympärillä olleita äitihahmoja, Diana oli omille lapsilleen rakastavan äidin lisäksi ennen kaikkea opettavainen. Dianasta oli tärkeää näyttää pojilleen maailmaa myös hovin rikkauksien ulkopuolella.

Hän näytti lapsilleen, kuinka jotkut ihmiset kärsivät ja elivät huono-osaisina ja vei poikiaan esimerkiksi kodittomien suojakoteihin ja erilaisiin hyväntekeväisyystapahtumiin.

– Haluan, että he ymmärtävät ihmisten tunteita, epävarmuuksia, ahdistusta kuten myös ihmisten toiveita ja haaveita. Haluaisin hallitsijaksi monarkin, jolla on tiiviimpi yhteys kansalaisiin, Diana kommentoi Elle -lehdessä.

Mirrorin mukaan jos Diana eläisi nyt, todennäköisesti hän olisi jatkanut humanitaarista työtään. Todennäköisesti myös prinssit olisivat liittyneet entistä vahvemmin Dianan kanssa hyväntekeväisyystyöhön.

– Koronapandemiassa hän olisi ollut eturintamassa, ei vain Britanniassa vaan ympäri maailmaa, Burrell kertoo Mirrorille.

” Haluan, että he ymmärtävät ihmisten tunteita, epävarmuuksia, ahdistusta kuten myös ihmisten toiveita ja haaveita.

Elle -lehden mukaan Dianan pojat, nyt jo aikuiset prinssit, kasvattavat omia lapsiaan hyvin samankaltaisesti kuin heidän äitinsä heitä.

Prinssi William ja herttuatar Catherine opettavat omille lapsilleen samoja arvoja kuin prinsessa Diana. Britannian koronapandemian täyssulun aikana prinssi George ja prinsessa Charlotte osoittivat vanhemmiltaan opittua auttamisen tärkeyttä, ja toimittivat ihmisille itsetehtyä pastaa.

Prinssi William ja herttuatar Catherine saivat ensimmäisen lapsensa, prinssi Georgen, vuonna 2013.

Diana vei ensimmäisenä kuninkaallisena silloin pienen prinssi Williamin mukanaan edustusmatkalle Australiaan, ja kolmekymmentä vuotta sen jälkeen myös prinssi William matkusti vaimonsa herttuatar Catherinen sekä pienen George-pojan kanssa Uuteen-Seelantiin.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan toimivat samoin oman esikoisensa Archien kanssa. He matkustivat vuonna 2019 pienen poikansa kanssa Etelä-Afrikkaan merkittävälle ja vasta toiselle edustusmatkalleen naimisissa olevana kuninkaallisparina.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan erosivat brittihovista vuonna 2020, ja sanoivat haluavansa yksityisemmän elämän perheelleen.

Prinssit jakavat myös vanhemmuuden tehtävät, roolit ja velvollisuudet tasaisesti puolisoidensa kanssa, ja prinssi William sekä herttuatar Catherine vievät esimerkiksi lapsensa prinsessa Dianan tavoin itse kouluun.

Prinssit haluavat myös pitää lapsensa poissa parrasvaloista ja varjelevat heidän yksityisyyttään, mutta samalla tarjoavat lapsilleen tavallisia ja onnellisia lapsuuden kokemuksia, aivan kuten Dianakin omilleen.

Prinssi William on kertonut, että hän ei anna omien lastensa unohtaa, kuka on isoäiti-Diana. Diana elääkin lopulta heissä ja heidän muistoissaan.

– Aina kun laitan lapsemme nukkumaan, kerron heille heidän toisesta isoäidistään, William kertoo Äitimme, prinsessa Diana -dokumentissa.