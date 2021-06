Väite: Prinssi Charles haluaa haluaa jättää Harryn ja Meghanin lapset ilman korkeimpia titteleitä – välit tulehtuivat entisestään

Ison-Britannian prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin esikoispoika Archie saa itse päättää 18-vuotiaana, haluaako hän itselleen prinssin arvonimen vai ei.

Ison-Britannian prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin esikoispoika Archie saa kuninkaallisen kirjailijan Robert Laceyn mukaan päättää 18-vuotiaana, haluaako hän prinssin arvonimen itselleen vai ei, uutisoivat The Times ja Daily Mail.

Aiemmin Daily Mail uutisoi, että kruununperimysjärjestyksessä seuraavana oleva kruununprinssi Charles pyrkisi kieltämään pojanpojaltaan prinssin tittelin. Väitteen mukaan Charles aikoisi muuttaa oikeudellisia asiakirjoja niin, että Archie ei saisi prinssin arvonimeä, vaikka Charles kruunataan kuninkaaksi. Tämä koskisi myös pariskunnan tytärtä, vastasyntynyttä Lilibetiä.

Prinssi Charles on hovilähteiden mukaan jo vuosikausia suunnitellut kuningashuoneen keventämistä. Syynä on veronmaksajien brittien paisuvaan kuningashuoneeseen kohdistuva kritiikki. Charles on myös vitsaillut aiheesta mainiten, että jos aktiivikuninkaallisten määrä vielä kasvaa, Buckinghamin palatsin parveke romahtaa.

Sisäpiirilähteiden mukaan Harry ja Meghan olisivat kuitenkin olleet järkyttyneitä Charlesin väitetystä päätöksestä. Vaikka Charles ei ole salaillut sitä, että kuninkaana hän haluaa vähentää kuninkaallisten määrää, lähteiden mukaan herttuapari on todella odottanut, että heidän pojastaan tulisi arvonimeltään prinssi Charlesin kruunaamisen jälkeen.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan Markle saivat esikoispoikansa Archien vuonna 2019.

Daily Mail kertoo, että tieto Charlesin päätöksestä olisikin vaikuttanut Harryn ja Meghanin esittämiin kohua herättäviin kommentteihin Oprah Winfreyn haastattelussa, ja Timesin ja Daily Mailin mukaan Meghan vihjasi Oprahin haastattelussa poikansa prinssin arvonimen poistamisesta.

– He (kuninkaallinen perhe) sanoivat, etteivät haluaisi hänestä prinssiä tai prinsessaa, Meghan kommentoi Oprahille.

Tuolloin kommenttiin suhtauduttiin kummastellen, mutta Daily Mailin mukaan siinä saattoi sittenkin piillä joku perä.

– Kukaan ei tajunnut tätä (Oprahin) haastattelusta. Todellinen asia olikin, että Charles on ottamassa askelia siihen suuntaan, että Archie menettäisi syntymäoikeuteensa kuuluvan arvonimensä, kuninkaallinen lähde kommentoi Daily Mailille.

The Timesin mukaan Harryn ja Meghanin esittämät väitteet hovin rasistisista kommenteista koskien herttuaparin lasten ihonväriä ovat seurausta väitteisiin Archien arvonimen poistamisesta.

Daily Mail uutisoi myös, että kuningatar Elisabet poisti juuri ennen Oprahin kohuhaastattelua prinssi Harryn sotilasarvonimet, ja alle 24 tuntia sen jälkeen Harry suostui mukaan haastatteluun vaimonsa Meghanin kanssa.

– Harry ja Meghan olivat hyvin ärtyneitä juuri ennen Oprahin haastattelua, sillä ”Megxit”, eli ero hovista, oli juuri saatettu loppuun, johon kuului myös Harryn sotilasarvonimien poistaminen. Se teki Harrysta todella vihaisen. Hän on tunteellinen ihminen, ja sotilasarvonimet olivat todella tärkeitä hänelle, eräs lähde kertoo Daily Mailille.

Daily Mail kertookin, että koko tilanteen myötä prinssi Harryn ja hänen perheensä väliset suhteet ovat tällä hetkellä ”vaarallisen huonot”.

Prinssi Charles on puhunut julkisesti siitä, että kuninkaana hän haluaa vähentää kuninkaallisten määrää veronmaksajien huojentamiseksi.

Uuden tiedon mukaan Archie saisi kuitenkin itse päättää 18-vuotiaana tittelistään.

The Times kertoo, että nykyinen arvonimijärjestelmä perustuu kuningas Yrjö V:n vuonna 1917 tekemään säännöstöön, jonka mukaan hallitsijan lapsenlapset ovat prinssejä ja prinsessoja. Täten Archiesta tulisi prinssi heti, kun kuningatar Elisabet kuolee ja prinssi Charles kruunataan kuninkaaksi.

Ainoa keino muuttaa asiaa olisi suostutella kuningatar muuttamaan sääntöä, mutta Lacey sanoo, että väitteistä huolimatta arvonimien poistaminen on epätodennäköistä.

– Charlesin prioriteetti kuninkaaksi tulemisen jälkeen on saada kansan tuki itsensä ja vaimonsa Camillan taakse, joten hän tuskin haluaa joutua epäsuotuisaan valoon poistamalla Archien ja Lilibetin arvonimet, Lacey kertoo Timesin haastattelussa.

Kuningatar sen sijaan on Laceyn mukaan keskustellut korkeimpien neuvonantajiensa kanssa tilanteesta ja varmistanut, että Archien ja Lilibetin kuninkaalliset arvonimet ovat turvassa hänen elinaikanaan.

Tilanne on Daily Mailin mukaan herättänyt kummastusta, sillä prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat korostaneet aiemmin, etteivät halua pojalleen kuninkaallista titteliä vaan hänet tunnettaisiin Archie Harrison Mountbatten-Windsorina.

Kuningatar Elisabet aikoo kuninkaallisten lähteiden mukaan pitää huolen siitä, että Archien ja Lilibetin arvonimet ovat turvassa hänen elinaikanaan.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan avioituivat vuonna 2018, ja heillä on kaksi lasta. Archie syntyi vuonna 2019, ja pikkusisko Lilibet kesäkuussa 2021. Alkuvuodesta 2020 herttuapari päätti yllättäen irtautua brittihovista ja muuttaa Yhdysvaltoihin, jossa he nykyisin asuvat.