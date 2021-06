Rajut väitteet hovista leviävät: William savusti Harryn ulos – kova riita repesi Meghanin käytöksestä

Robert Laceyn kirjan mukaan William ja Harry kävivät kiivaan keskustelun lokakuussa 2018.

Prinssi Harryn ja prinssi Williamin suhde on ollut koetuksella viime vuosina.

Prinssi Williamin ja prinssi Harryn etäisistä väleistä on huhuttu jo pitkään. Veljekset tapasivat toisensa ensimmäistä kertaa kuukausiin tänä keväänä, kun he osallistuivat isoisänsä prinssi Philipin hautajaisiin huhtikuussa. Muuten he eivät ole juurikaan tekemisissä, osittain sen vuoksi, että Harry ja hänen puolisonsa herttuatar Meghan asuvat nykyään Yhdysvalloissa.

Itse asiassa prinssin välien kiristymisen on laajalti uskottu johtuneen juuri Meghanista. Hovin sisäpiiristä on useaan otteeseen kerrottu, että Williamin mielestä Harry ja Meghan etenivät aikanaan suhteessaan liian nopeasti, ja William myös ilmaisi huolensa veljelleen. Harryn on kerrottu loukkaantuneen veljensä sanoista verisesti.

Nyt englantilainen historioitsija Robert Lacey paljastaa kuitenkin uusia puolia prinssiveljesten välirikosta Battle of Brothers -kirjansa päivitetyssä versiossa, kertoo muun muassa brittilehti The Times. Robert Lacey tunnetaan lukuisien kirjojensa lisäksi myös The Crown -draamasarjan historioitsijana.

Pitkän linjan historioitsija Lacey kertoo kirjassaan, että väitteet, joiden mukaan Meghan olisi kiusannut palatsin henkilökuntaa, saivat Williamin käymään Harryn kanssa aikanaan riitaisan keskustelun. Laceyn kirjan mukaan riidan seurauksena William alkoi järjestellä asioita niin, että Harry ja Meghan etääntyisivät hovista.

– William käytännössä heitti Harryn pihalle, Sussexin herttuaparin ystävä paljastaa Laceyn kirjassa.

Robert Laceyn kirjan mukaan Cambridgen herttuaparilla oli jo aikaisin epäilyksiä Meghania kohtaan. Kuvassa Sussexin herttuapari kuningatar Elisabetin kanssa kesäkuussa 2018.

Meghanin edustajat ovat kiistäneet kiusaamissyytökset jyrkästi, ja Buckinghamin palatsi on sittemmin kertonut käynnistävänsä laajan selvityksen tapahtumien todellisesta laidasta. Laceyn kirjan mukaan prinssit kävivät kiivasta keskustelua väitteistä ensin puhelimitse, sitten kasvokkain.

– Harry sulki puhelimensa vihaisena, joten William meni puhumaan hänelle henkilökohtaisesti. Prinssi oli kauhistunut siitä, mitä hän kuuli Meghanin väitetystä käytöksestä ja hän tahtoi kuulla, mitä Harrylla oli sanottavana. Veljesten välienselvittely oli kova ja katkera, Laceyn kirjassa kerrotaan.

Brittihovi on ollut kuluneen vuoden aikana valtavan myllerryksen keskellä alkaen hetkestä, jolloin prinssi Harry ja herttuatar Meghan ilmoittivat jättävänsä kuninkaallisen elämän taakseen tammikuussa 2020.

Siitä asti julkisuudessa on spekuloitu herttuaparin poikkeuksellisen päätöksen syitä. Harry ja Meghan valottivat ratkaisunsa taustoja tänä keväänä, kun he antoivat kohauttaneen haastattelun Oprah Winfreylle. Haastattelu on ollut omiaan lisäämään jännitettä myös Harryn ja Williamin välillä, sillä pariskunta esitti brittihovia vastaan varsin karuja syytöksiä.

Herttuatar Meghan muun muassa kertoi Oprahille antamassaan haastattelussa, että hovissa oltiin huolissaan parin esikoispoika Archien ihonväristä ennen tämän syntymää. Meghan myös kertoi, että hovissa haluttiin muuttaa vanhoja asetuksia, jotta Archie ei koskaan tulisi saamaan prinssin titteliä. Meghanin väitteet torpattiin nopeasti valheellisiksi monen tahon toimesta.

Meghanin väitteille on kuitenkin nyt saatu tukea brittihovin sisäpiiristä, kertoo Daily Mail. Daily Mailin haastattelemien sisäpiirilähteiden mukaan asia on kuin onkin niin, ettei prinssi Charles halua pojanpojastaan prinssiä.

Prinssi William järkyttyi väitteistä, joiden mukaan Meghanin kiusasi palatsin henkilökuntaa.

Brittihovin säännösten mukaan Archiesta olisi määrä tulla prinssi sitten, kun hänen isosisästään tulevaisuudessa kruunataan kuningas. Sussexin herttuaparin sisäpiiriin kuuluva henkilö kuitenkin kertoo Daily Mailille, että Charles on ilmoittanut muuttavansa asetusta siten, ettei Archie saa kuninkaallista titteliä.

Daily Mailin mukaan prinssi Charles on päättänyt rajata kuninkaallista titteliä kantavien henkilöiden määrää tulevaisuudessa. Charles on perustellut päätöstään sillä, etteivät veronmaksajat halua enää kustantaa kuninkaallisten elämää. Olivat perustelut ratkaisulle mitkä tahansa, on se sisäpiiriläisten mukaan ollut omiaan viilentämään prinssi Harryn ja muun Britannian kuninkaallisen perheen välejä entisestään.

Myös kuninkaallisasiantuntijat ovat ennustaneet Harrylle ja Meghanille synkkää tulevaisuutta, etenkin sen jälkeen, kun edes parin Lilibet-tyttären syntymä ei saanut odotetun kaltaista vastaanottoa Britannian kansalaisilta. Pienen Lilibet Dianan nimi suututti britit, sillä sekoettiin loukkaavana kuningatar Elisabetia kohtaan. Kuningatar itse ei ole toistaiseksi ottanut julkisesti kantaa siihen, mitä mieltä hän on perheen uusimman tulokkaan nimestä.

Tällä hetkellä herttuapari keskittyy kasvattamaan kahta lastaan Kaliforniassa, kaukana brittihovin ytimestä. Asiantuntijoiden näkemys onkin, että julkisen likapyykin ja kaiken tapahtuneen jälkeen Williamin, Harryn ja muun kuninkaallisen perheen välit palaavat tuskin koskaan täysin ennalleen.