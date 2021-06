Kuningatar Elisabetin historiallinen päätös – jättäytyi pois rakastamastaan tilaisuudesta

Britannian kuuluisin monipäiväinen hevostapahtuma alkoi tiistaina poikkeuksellisin järjestelyin.

Britanniassa on jälleen järjestetty kuuluisa The Royal Ascot -laukkakilpailu. Ascotin hevostapahtuma on kuninkaallinen suurtapahtuma, jonne brittiläinen seurapiirikerma saapuu vuosittain edustamaan.

Tapahtuma on myös kuningattarelle tärkeä, ja hän on jättänyt saapumatta ainoastaan kahdesti. Hän saapuu paikalle usein hevoskärryillä kuninkaallisessa saattueessa näyttävä hattu päässään ja seuraa jännittyneenä omien hevostensa menestymistä.

Tänä vuonna kuningatarta ei kuitenkaan nähty monipäiväisen tapahtuman avajaispäivänä tiistaina.

95-vuotiaalla Elisabetilla on riittänyt kiireitä, kuten Yhdysvaltain presidenttiparin tapaaminen, mutta hän aikoo todennäköisesti osallistua tapahtumaan myöhemmin tällä viikolla, Vanityfair kertoo.

– Myöhemmin tällä viikolla selviää, pääseekö kuningatar osallistumaan. Hänellä on kuitenkin hevosia kisassa. Hevoskilpailut tarjoaisivat fanaattiselle hevosurheilun seuraajana tunnetulle kuningattarelle kunnon irtioton, kilpailupäällikkö John Warren kertoi radiokanavalle tiistaina.

Tapahtuman keskiössä ovat tyypillisesti vieraiden hullunkuriset hatut.

Kuninkaallisessa saattueessa nähtiin tiistaina prinssi Edward puolisonsa Sophien kanssa, prinsessa Anne sekä Mike ja Zara Tindall. Kyseessä oli Tindallien ensimmäinen julkinen näyttäytyminen heidän poikansa syntymän jälkeen.

Tänä vuonna tapahtumaa on rajoitettu koronapandemian takia. Yleisöön saa tulla vain 12 000 vierasta, ja heidän on esitettävä negatiivinen koronatestitulos.

Zara Tindall (keskellä) suhtautui tiistaiseen kisaan vakavasti.

Prinssi Edward Ascotissa tiistaina. Tapahtuma on tunnettu tiukasta pukukoodistaan, esimerkiksi hattu on pakollinen.

Mikäli kuningatar saapuu, hän tulee paikalle perinteistä poiketen yksin kuljettajansa kanssa, eikä tapaa vieraita. Hän tiettävästi seuraa kisoja kilpahevostensa manageri John Warrenin kanssa.

Kuningattaren rakkaus hevosurheiluun on ollut selvää jo hänen lapsuudestaan asti. Elisabet on tottunut hevosiin, ja hän on osallistunut niiden jalostamiseen ja kasvattamiseen ahkerasti. Lehtitietojen mukaan kuningatar on käynyt ensimmäisillä ratsastustunneillaan vain neljän vuoden iässä.

Kuningatar odottaa joka vuosi innolla The Royal Ascot -tapahtumaa. Hän on jättänyt väliin ainoastaan kahdet kisat, molemmilla kerroilla hän oli raskaana.

Viime vuonna The Royal Ascot järjestettiin koronapandemian takia suljettuna tapahtumana ilman yleisöä.