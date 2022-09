Kuningatar Elisabet kuoli 8. syyskuuta 2022. Kuoleman myötä moni asia muuttuu Britanniassa.

Kuningatar Elisabetin kuoleman välitön vaikutus on hallitsijan vaihtuminen Britanniassa. Koska Britannia ei koskaan ole ilman hallitsijaa, valta vaihtui heti kuningattaren kuoltua. Kuningattaren kuoleman myötä hallitsijaksi nousi tämän vanhin poika Charles.

Kuningattaren kuolema aiheuttaa Britanniassa kuitenkin myös monia käytännön muutoksia, jotka näkyvät myös kansalaisten arjessa. Jotkut muutoksista, kuten kansallislaulun sanojen muuttaminen, tapahtuvat välittömästi. Esimerkiksi rahauudistus tapahtuu todennäköisesti vasta vähitellen.

Ilta-Sanomat listasi viisi asiaa, jotka todennäköisesti muuttuvat kuningattaren kuoleman myötä.

Jääkö Britannia ilman kuningatarta?

Kun Walesin prinssi Charles avioitui Camilla Parker Bowlesin kanssa vuonna 2005, Camillasta tuli Cornwallin herttuatar eikä Walesin prinsessa. Walesin prinsessan titteli oli aikoinaan kuulunut Charlesin ensimmäiselle vaimolle Dianalle.

Jo vuonna 2005 ilmoitettiin myös, ettei Camillasta tule kuningatarta, kun hänen puolisostaan tulee kuningas. Sen sijaan hän käyttäisi titteliä prinsessapuoliso. Myöhemmin kyseinen maininta tosin poistettiin kaikessa hiljaisuudessa hovin sivuilta.

Alkuvuonna 2022 kuningatar Elisabet ilmoitti 70-vuotisen hallitsijakauden juhlapäivänään, että toivoo herttuatar Camillan olevan tulevaisuudessa nimenomaan kuningatar.

Hovin tiedotteessa kuningattaren kuolemasta Camillaan viitattiin kuningatarpuolisona, joten vaikuttaa vahvasti siltä, että häntä tullaan puhuttelemaan kuningattarena.

”God Save the King”

Britannian kansallislaulun sanat riippuvat siitä, onko maan hallitsijana kuningas vai kuningatar. Laulun alkuperäinen nimi oli The Telegraphin mukaan God Save the King ja se esitettiin ensimmäisen kerran vuonna 1745, jolloin Britanniaa hallitsi Yrjö II.

Isänmaallisessa laulussa muun muassa toivotaan jumalan suojelusta ja pitkää ikää hallitsijalle. Kun hallitsijana on ollut kuningatar, laulu on kuulunut God Save the Queen. Nyt laulun sanat osoitetaan kuningas Charlesille.

Rahat ja passit uusiksi

Kuningatar Elisabetin aikana puntia on koristanut kuva kuningattaresta. Hänen kuolemansa myötä myös rahat, joissa kuningattaren kuva on ollut, joudutaan vaihtamaan. Muun muassa Business Insiderin artikkelissa vuonna 2016 arvioitiin, ettei rahauudistus tapahdu yhdessä yössä vaan vähitellen. Mediatietojen mukaan Charlesista oli kuitenkin otettu muotokuvia uutta rahaa varten jo ennen kuningattaren kuolemaa.

Myös passit joudutaan uusimaan kuningattaren kuoleman myötä, sillä passin sisäkannessa viitataan kuningattareen.

Miten käy Kansainyhteisön?

Britannian entisten siirtomaiden ja territorioiden muodostaman Kansainyhteisön päämiehenä on toiminut kuningatar Elisabet. Kuningatar on toiminut myös yhteensä viidentoista Kansainyhteisöön kuuluvan maan valtionpäämiehenä.

Asema ei ole periytyvä, mutta huhtikuussa 2016 Kansainyhteisön maat valitsivat seuraavaksi johtajaksi Charlesin kuningattaren toiveen mukaisesti. Charles oli jo usein edustanut äitiään Kansainyhteisön kokouksissa, The Telegraph muistuttaa.

Nähtäväksi kuitenkin jää, miten kuningattaren kuolema lopulta vaikuttaa yhteisön kokoonpanoon. Esimerkiksi Australiassa on toivottu, että maasta tulisi tasavalta: vuonna 1999 järjestetyssä kansanäänestyksessä 45 prosenttia kannatti tasavaltaa, 55 prosenttia monarkiaa, Business Insider kertoo.

Kuningattaren tunnukset poistuvat

Kuningattaren kuoleman myötä poliisien päähineitä ei korista enää Elisabetin nimikirjaimet ja hallitsijanumero. Myös suuri osa sotilasmerkeistä joudutaan päivittämään, Business Insider kertoo.

Kuningattaren tunnukset poistetaan myös esimerkiksi postilaatikoista. Täysin ei merkkejä hänen hallitsijakaudestaan pyyhitä pois, vaan hänelle todennäköisesti pystytetään muistomerkki. Evening Standard haastatteli vuonna 2013 Lontoon entistä pormestaria Ken Livingstonea, jonka mukaan kuningattaren muistomerkille oli varattu Trafalgar Squaren luoteiskulmassa sijaitseva jalusta.