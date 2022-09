Yksi 96-vuotiaana kuolleen kuningatar Elisabetin pitkän elämän kulmakivistä oli hänen elämänsä suuri rakkaus, vuotta aiemmin menehtynyt prinssi Philip.

Prinssi Philipin on kerrottu olleen ainoa henkilö, joka sanoi kuningatar Elisabetille vastaan. Philip oli Elisabetin elämän rakkaus, mutta myös ainoa, joka uskalsi haastaa maailman pisimpään hallinneen monarkin.

Asemansa ansiosta Elisabet II:ta kohdeltiin aina hyvin varovaisesti ja muodollisesti, mutta kotona hänen puolisonsa kerrotaan kohdelleen häntä kuin ketä tahansa. Elisabet johti maata, mutta Philip johti kotia.

– Prinssi Philip on maailman ainoa mies, joka kohtelee kuningatarta kuin ketä tahansa toista ihmistä. Hän on ainoa, joka siihen pystyy. Niin oudolta kuin se vaikuttaakin, luulen, että kuningatar arvostaa sitä, monarkin entinen yksityissihteeri lordi Martin Charteris on sanonut Vanity Fairin mukaan.

Prinssi Philip nousi otsikoihin varomattomista lausunnoistaan, mutta kuningatar ei koskaan paheksunut puolisonsa käytöstä. Hän ei älähtänyt, vaikka prinssi kutsui kiinalaisia vinosilmiksi, totesi teinipojan olevan liian tukeva astronautiksi ja möläytti walesin kielen olevan erikoinen.

Kuningattaren rakkaus möläyttelevään puolisoonsa kesti yli seitsemän vuosikymmentä.

Elisabetin ja Philipin rakkaustarina sai alkunsa jo 1930-luvulla. Elisabet tapasi tulevan puolisonsa ensi kertaa lapsena perhepiirissä järjestetyissä häissä.

Muutaman vuoden kuluttua kaukaiset serkukset tapasivat uudelleen, ja vuonna 1939 tuleva kuningatar hullaantui komeasta laivaston upseerista. Jo 13-vuotiaana prinsessa Elizabeth kertoi olevansa rakastunut vaaleaan, sinisilmäiseen ja charmikkaaseen Philipiin.

Philip maaliskuussa 1953.

Tuolloin ei uskottu, että prinsessa Elizabethista tulisi koskaan kuningatarta. Hänen elämänsä kuitenkin mullistui pian, kun hänen isästään tuli Britannian kuningas.

Yrjö VI nousi valtaan veljensä Edvard VIII:n luovuttua kruunustaan. Elisabet nousi näin kruununperimysjärjestyksessä ensimmäiseksi.

Prinssi Philip syntyi Kreikassa pienellä Korfun saarella vuonna 1921. Hän syntyi kuninkaalliseen sukuun ja hänestä tuli Kreikan ja Tanskan prinssi.

Philip Mountbattenin vanhemmat olivat Kreikan kuningas Yrjö I:n poika Andreas ja tämän puoliso, Battenbergin prinsessa Alice. Prinssi Philip ja Elisabet olivat pikkupikkuserkkuja.

Philip ja Elisabet tapasivat jo lapsina. Elisabet ihastui komeaan Philipiin oitis. Kuvassa pari vuonna 1947.

Kreikan tilanne muuttui levottomaksi pian Philipin synnyttyä ja hänen perheensä pakeni maasta brittiläisellä aluksella. Philip päätyi Eurooppaan, muun muassa Ranskaan ja Saksaan.

Prinssin vanhemmat erosivat tämän ollessa 10-vuotias, ja sukulaiset ottivat vastuun hänen kasvatuksestaan. Philip kävi sisäoppilaitoksen ja liittyi Britannian kuninkaalliseen laivastoon.

Philip palveli laivastossa toisen maailmansodan aikana ja jatkoi palvelustaan vielä sen jälkeenkin. Vuonna 1946 Elisabet myöntyi komean rakkaansa kosintaan ja pari kihlautui salaa.

–Philip on enkeli. Käyttäydymme kuin olisimme kuuluneet toisilleen jo vuosia, Elisabet kertoi tuolloin Expressin artikkelin mukaan.

Time-lehden mukaan kuningas Yrjö VI epäröi aluksi, miten Britannian kansa ottaisi vastaan jäyhän kreikkalaisprinssin, mutta myöntyi myöhemmin tyttärensä puolisoehdokkaaseen. Hän pyysi nuorta paria odottamaan vuoden ennen alttarille astelua, jotta he varmistuisivat aikeistaan.

20-vuotias Elisabet kihlautui Philip Mountbatten kanssa.

Virallisesti Elisabetin ja Philipin kihlauksesta kerrottiin kesällä 1947, kun Elisabet oli täyttänyt 21 vuotta. Häitä vietettiin saman vuoden marraskuussa.

Kuninkaalliset häät järjestettiin Lontoossa Westminster Abbeyssa 20. marraskuuta 1947.

Kuningatar Elisabet avioitui Norman Hartnellin suunnittelemassa hääpuvussa. Kuningatar joutui käyttämään mekon kankaan saadakseen sota-ajalla yleisiä ostokuponkeja.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan paikalle oli kutsuttu 2000 vierasta ja pari vastaanotti yli 2500 ympäri maailmaa lähetettyä lahjaa. Onnittelusähkeitä saapui yli 10000.

Häät kuultiin radiolähetyksenä, jota BBC:n mukaan kuunteli 200 miljoonaa ihmistä ympäri maailman. Tuore aviopari tervehti kansaa Buckinghamin palatsin parvekkeelta nuoren Elisabetin säteillessä häntä viisi vuotta vanhemman Philip Mountbattenin rinnalla.

Tuore aviopari vietti hääyönsä Broadlandsissa, Hampshiressa ja jatkoi kuherruskuukauttaan Balmoralin linnassa.

Philip ja Elisabet kuvattuna pian häidensä jälkeen.

Avioliittonsa aluksi Elisabet ja Philip elivät kuin lähes ketkä tahansa rakastavaiset. He matkustelivat, nauttivat toistensa seurassa ja saivat ensimmäisen lapsensa, prinssi Charlesin noin vuoden kuluttua häistä.

Toinen lapsi, prinsessa Anne syntyi elokuussa 1950. Elisabetin elämä mullistui pian tämän jälkeen, kun hänen isänsä kuningas Yrjö VI:n terveydentila heikkeni.

Prinsessa Anne syntyi vuonna 1950.

Elisabet ja Philip ottivat vastaan kuninkaan edustustehtäviä tämän sairastuessa keuhkosyöpään. Talvella 1952 pari matkusti Keniaan tarkoituksenaan vierailla myöhemmin myös Australiassa.

Kun Elisabet oli Keniassa, löydettiin hänen isänsä kuolleena. Prinsessasta tuli kuningatar välittömästi ja samalla myös ainoa Britannian hallitsija, joka oli ulkomailla vallan siirtymishetkellä. Elisabetin virallisia kruunajaisia vietettiin vuonna 1953 hänen ollessaan vasta 25-vuotias.

Philipistä tuli kruunajaisten myötä kuningattaren suurin tuki ja turva, mutta samalla hän myös alistui pysymään puolisonsa taustalla. Telegraphin mukaan kruunajaiset merkitsivät myös sitä, ettei parin lapsille voitu antaa Philipin Mountbatten sukunimeä.

Philip uhrasi kruunajaisten myötä myös vapautensa ja uransa laivastossa, vaihtoi uskontonsa ortodoksista anglikaaniksi ja luopui oikeuksistaan Tanskan ja Kreikan kruunuun.

Hänestä tuli Britannian kansalainen ja hän sai muun muassa Edinburghin herttuan arvonimen, mutta joutui myös nielemään osan miehisyydestään ja astumaan puolisonsa varjoon.

Vuonna 1948 syntynyt prinssi Charles on Elisabetin ja Philipin esikoinen.

Pari muutti kruunajaisten myötä Buckinghamin palatsiin. Verrattain tavallisen lapsuuden eläneelle Philipille oli vaikeaa sopeutua palatsin sääntöihin ja tapoihin. Telegraphin mukaan hän kantoi itse matkalaukkunsa ja kokkasi itse aamiaiseksi kananmunia aiheuttaen Elisabetin mielestä kuvottavan hajun, joka leijaili palatsissa vielä myöhään iltapäivälläkin.

Hiljalleen Philip pääsi sinuiksi uuden elämänsä kanssa, ja hänestä tuli arvostettu kuningattaren puoliso. Philipillä oli Elisabetin rinnalla tärkeä tehtävä pitää yhteyttä tavalliseen kansaan ja hän vierailikin usein esimerkiksi tehtaissa.

Parille syntyi Elisabetin kruunajaisten jälkeen vielä kaksi lasta, prinssi Andrew vuonna 1960 ja prinssi Edward neljä vuotta myöhemmin. Andrew oli ensimmäinen lapsi, joka syntyi Britanniassa valtaa pitävälle hallitsijalle sataan vuoteen.

Perhe nautti yhteisestä ajasta Clarence Housen puutarhassa kesällä 1951.

Elisabet tunnettiin rakkaudestaan corgeihin. Kuvassa hän on krikettikentällä yhdessä Philipin, Charlesin ja Annen kanssa.

Kuningatar Elisabet ei juuri puhunut liitostaan julkisesti. Parin yksityiselämästä tihkui kuitenkin tietoa julkisuuteen lähipiirin kautta.

Yksi harvoista kerroista, kun Elisabet avautui rakkaudestaan prinssi Philipiin, oli parin 50-vuotishääpäivänä vuonna 1997. Tuolloin kuningatar kiitti puolisoaan pitämässään puheessa.

–Hän ei ota vastaan helposti kohteliaisuuksia, mutta hän on yksinkertaisesti ollut tukeni ja turvani kaikki nämä vuodet. Ja minä, ja koko perhe, ja tämä ja monet muut maat, olemme hänelle velkaa enemmän kuin koskaan voimme maksaa takaisin tai edes ymmärrämme, kuningatar sanoi Britannian hovin mukaan.

Myös prinssi Philip puhui tuolloin parin liitosta, tapansa mukaan ronskisti.

–Uskokaa minun sanoneen, että kuningattarella on korkea toleranssi, prinssi murjaisi Expressin mukaan.

Elisabetin ja Philipin liittoa kuvattiin yhdeksi maailman suurimmista rakkaustarinoista. Parin seitsemän yhteisten vuosikymmenien varrelle mahtui kuitenkin myös vaikeuksia.

Philip matkusti vuosien aikana lukuisilla edustusmatkoilla ympäri maailmaa – myös ilman puolisoaan. Hän viipyi matkoillaan jopa puoli vuotta kerrallaan kuningattaren hoitaessa omia velvollisuuksiaan toisaalla.

Philipin matkat tapahtuivat yleensä miesseurassa Britannian kuninkaallisissa aluksilla. Näillä matkoillaan Philip sai maistaa vapautta ja elää hetken normaalimpaa elämää.

Elisabet sai kuulla isänsä kuolemasta ollessaan Keniassa helmikuussa 1952.

Philipin rakkautta Elisabetia kohtaan pidettiin kiistattomana, yksiavioisuutta sen sijaan ei. Prinssin kerrottiin olevan naistenmies, ja on huhuttu, että prinssillä oli avioliittonsa ulkopuolisia suhteita.

The Sun -lehden mukaan Edinburghin herttuan suhteista ei koskaan ollut todisteita, mutta hänen tiedettiin viihtyvän kauniiden naisten seurassa. Philip yhdistettiin vuosien varrella useisiin naisiin, mutta suhdehuhuille ei koskaan löytynyt vahvistusta.

–Hän on aina pitänyt näyteikkunoiden katselusta, mutta hän ei koskaan osta mitään, Buckinghamin palatsin entinen tiedottaja Dickie Arbiter on sanonut Philipin naisseuraan viitaten.

Elisabet ja Philip edustivat yhdessä prinssin 75-vuotispäivän kunniaksi kesällä 1996.

Kuningatar Elisabetin ja prinssi Philipin liiton varrelle mahtui suhdehuhujen lisäksi muitakin ikäviä hetkiä, kun heidän lastensa avioliitot kariutuivat. Yksi suurimmista skandaaleista oli, kun prinssi Charlesin ja prinsessa Dianan liiton ongelmat paljastuivat, ja prinssi myönsi salasuhteen nykyiseen puolisoonsa, herttuatar Camillaan vuonna 1992.

Elisabet ja Philip yrittivät toimia sovittelijoina Charlesin ja Dianan välillä tuloksetta. Avioliitto päättyi lopullisesti vuonna 1996.

Vuotta myöhemmin kuningattaren liittoa koeteltiin jälleen, kun prinsessa Diana menehtyi yllättäen traagisessa auto-onnettomuudessa.

Philipin kerrotaan kohdelleen puolisoaan kuin ketä tahansa.

Elisabet ja Philip suojelivat lapsenlapsiaan, prinssi Harrya ja prinssi Williamia heidän äitinsä kuolemaa seuranneelta myrskyltä ja pysyttelivät poissa julkisuudesta useita päiviä. Etenkin kuningatarta arvosteltiin kylmäksi, sillä hän ei puhunut kansalle heti tragedian jälkeen.

Lastenlapset ja myöhemmin lastenlastenlapset toivat Elisabetin ja Philipin liittoon iloa myös vaikeina aikoina.

Prinssi Philip väitteli paljon kuningatar Elisabetin kanssa, mutta sai tämän myös nauramaan.

Philip edusti puolisonsa rinnalla seitsemän vuosikymmentä. Kuva vuodelta 2012.

Elisabetia pidettiin melko etäisenä äitinä omille lapsilleen, mutta hänen kerrottiin olevan läheinen lastenlastensa, erityisesti prinssi Williamin kanssa. Myös parin lastenlastenlapsilla oli erityinen paikka hänen ja prinssi Philipin sydämissä.

Erityisesti kruununperimysjärjestyksessä kolmantena oleva prinssi George oli isovanhempiensa silmäterä.

Kohuista ja ongelmista huolimatta Elisabetin liitto kesti koko hänen valtakautensa ajan.

Lapset, lapsenlapset ja lapsenlapsenlapset toivat Elisabetin ja Philipin liittoon iloa heidän vanhoilla päivillään.

Philip edusti uskollisesti puolisonsa vierellä läpi vuosien, kunnes luopui edustustehtävistään loppukesästä 2017 ollessaan 96-vuotias.

Prinssi Philip kuoli 99-vuotiaana sairastelun jälkeen keväällä 2021.

Kuoleman jälkeen Elisabet julkaisi poikkeuksellisen viestin kansalle, jossa hän kiitti surunvalitteluista ja perheensä saamasta tuesta. Philipin hautajaisissa herttuan arkun päällä oli kuningattaren käsinkirjoittama viesti, jonka allekirjoituksena oli Lilibet – Philipin hellittelynimi puolisolleen.

Elisabet ja Philip vuonna 2014.