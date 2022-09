Prinssi Charlesista tuli kuningas 8. syyskuuta 2022. Hän odotti tiettävästi pisimpään sitä, että nousisi Britannian hallitsijaksi.

Kuningas Charlesilla oli vuosikymmeniä aikaa valmistautua rooliinsa Britannian hallitsijana. Silti avioliiton romahtaminen, uskottomuusskandaali ja ensimmäisen vaimon kuolema vaikuttivat hänen kannatukseensa peruuttamattomasti – jopa niin, ettei hänen joidenkin mielestä olisi pitänyt koskaan nousta kuninkaaksi.

Vielä kesäkuussa 1991 yli 80 prosenttia kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että Charlesista tulisi hyvä kuningas. Charlesin avioeron ja entisen puolison prinsessa Dianan kuoleman jälkeen suosio on kuitenkin laskenut, kannatuskyselyitä tekevä Ipsos MORI selvitti. 1990-luvun puolivälissä vain 40 prosenttia kyselyyn vastanneista uskoi Charlesista tulevan hyvä kuningas, ja suunnilleen saman verran uskoi, että hänestä tulisi huono kuningas. 2000-luvulla Charlesin suosio on ollut melko tasaista ja noin 50 prosenttia pitää häntä hyvänä kuninkaana, joskin moni haluaisi prinssi Williamista kuninkaan Charlesin sijaan.

Prinssi William on isäänsä suositumpi brittien keskuudessa.

Brittimediassa spekuloitiinkin jo vuosia ennen kuningatar Elisabetin kuolemaa, että kruunu siirtyisi Charlesin sijaan suoraan tämän vanhimmalle pojalle prinssi Williamille. Tosin hovilähteet joutuivat toistuvasti kertomaan medialle, ettei kruunun siirtyminen suoraan Williamille ollut edes harkinnassa.

– Prinssi Williamin mielessä ei ole kysymystäkään siitä, etteikö Walesin prinssi (Charles) olisi seuraava monarkki, lähde kertoi The Sunday Telegraphille vuonna 2010.

Kuningatar Elisabetin terveysongelmien pahentuessa alkuvuonna 2022 Charles otti yhä enemmän vastuuta hallitsijan tehtävistä. Toukokuussa hän piti historiallisesti parlamentin vuosittaisen avajaispuheen äitinsä sijaan, joka estyi ensimmäistä kertaa 59 vuoteen tulemasta paikalle.

Kuningatar Elisabet piti mielipiteensä ja ajatuksensa lähinnä omana tietonaan – itse asiassa hän ei ole koskaan antanut virallista haastattelua lehdistölle ja muutamia tapaamisia toimittajien kanssa kutsuttiin ”keskusteluiksi”. Charles sen sijaan on antanut haastatteluita ja pitänyt henkilökohtaisiakin puheita.

Välillä Charlesin haastattelut ovat aiheuttaneet harmaita hiuksia hoville. Vuonna 1994 hän myönsi haastattelussa pettäneensä vaimoaan, prinsessa Dianaa. Pari asui tuolloin jo erillään, mutta avioero astui voimaan vasta kaksi vuotta myöhemmin. Lehdistössä oli julkaistu tietoja sekä Charlesin että Dianan avioliiton ulkopuolisista suhteista, mutta Charles ei ollut aiemmin myöntänyt pettämistä.

–Kyse ei niinkään ollut prinssin uskottomuuden vastustuksesta vaan hänen luottavaisesta naiiviudestaan tunnustaa se, The New York Times kirjoitti tuolloin.

Prinssi Charlesin ja prinsessa Dianan avioliitto rakoili jo vuonna 1987, kun Charlesilla huhuttiin olevan suhde Camilla Parker Bowlesiin.

Etenkin brittiläinen tabloidilehdistö on säännöllisin väliajoin julkaissut uusia paljastuksia tai kerrannut vanhoja Charlesin ja Dianan suhteesta. Paljastukset todennäköisesti ovat ainakin osaksi vaikuttaneet siihen, ettei Charlesin suosio ole koskaan palannut 90-luvun alun huippulukemiin.

Vuonna 2017, kun Dianan kuolemasta tuli kuluneeksi 20 vuotta, prinsessan elämästä ja suhteesta Charlesin julkaistiin useita artikkeleita ja dokumentteja. Elokuussa 2017 The Sunin julkaiseman mielipidekyselyn mukaan 51 prosenttia olisi halunnut prinssi Williamin olevan seuraava kuningas. Charlesia kannatti 22 prosenttia vastaajista. Vastaajista vain 27 prosenttia oli sitä mieltä, että Camillasta olisi Charlesin kuninkaaksi nousun myötä tultava kuningatar.

Helmikuussa 2022 kerrottiin julkisuuteen, että Elisabet haluaa kuin haluaakin Camillasta kuningattaren. Aiemmin oli spekuloitu, että Camillalle annettaisiin käyttöön titteli prinsessapuoliso, mutta hallitsijakautensa 70-vuotisjuhlatiedotteessa Elisabet kertoi ensimmäistä kertaa selkeästi oman kantansa.

Charlesin suhde poikiinsa nousi 2020-luvulla jatkuvasti otsikoihin. Kun William ja Charles vaikuttivat lähentyvän, korostui samalla välirikko nuorempaan poikaan, Yhdysvaltoihin muuttaneeseen prinssi Harryyn.

Isä ja poika tapasivat toisena ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen huhtikuussa 2022 eikä jälleennäkeminen ollut mediatietojen mukaan lämmin. Tulossa oleva paljastuskirja ja Harryn säännölliset kriittiset kommentit hovista eivät ole isää miellyttäneet.

Charles ja Camilla avioituivat huhtikuussa 2005. Tuolloin kerrottiin, ettei Camilla käyttäisi kuningattaren arvonimeä, kun Charlesista tulisi kuningas. Sen sijaan Camillasta puhuttaisiin prinsessapuolisona.

Charles tunnetaan laajasta kiinnostuksestaan erilaisiin asioihin. Vuonna 2015 oikeus määräsi julkaistavaksi Charlesin lähettämät kirjeet eri ministereille. Kirjeissä Charles lobbasi muun muassa perinteisten opettamistapojen, kasviperäisten lääkkeiden ja kesäkoulujen puolesta, The Guardian kertoo.

–Voin vain sanoa, että toivon sinun uudelleen harkitsevan mäyräkannan vähentämistä kunnolla siellä, missä on tarpeen. Minä en voi ymmärtää, miten ”mäyrälobbaajat” vaikuttavat olevan välittämättä kalliin karjan teurastuksesta ja silti vastustaa mäyrien liiaksi kasvaneen kannan vähentämistä – minusta tämä on älyllistä epärehellisyyttä, Charles kirjoitti pääministerille helmikuussa 2005.

New Yorkerin mukaan Charles on muun muassa puhunut brittiliikemiehille huonoista liiketoimintakäytännöistä, opettajille ja kasvattajille siitä, kuinka hullua on jättää William Shakespeare pois kansallisesta opetussuunnitelmasta. Arkkitehdit puolestaan ovat saaneet kuulla nykyaikaisten korkeiden rakennusten kauheudesta.

Walesin prinssi Charles tapasi oppilaita Walesissa heinäkuussa 2017.

Charlesista elämänkerran kirjoittanut Sally Bedell Smith kuvailee miehen olevan epätavallinen yhdistelmä perinteitä ja nykypäivää.

–Hänellä on yhä palvelija, joka asettelee hänen vaatteensa kuten lordi Granthamille Downton Abbeyssa, Smith sanoi CBC:n haastattelussa vuonna tammikuussa 2017.