Näin valta vaihtuisi Britanniassa kuningatar Elisabetin kuollessa

Kuningattaren vanhimmasta pojasta, Walesin prinssi Charlesista tulee kuningas samalla hetkellä, kun kuningatar Elisabet kuolee.

Vuonna 1952 Britannia järkyttyi, kun maan kuningas Yrjö VI kuoli yllättäen vain 56-vuotiaana. Hallitsijaksi nousi kuninkaan vanhin tytär, 25-vuotias Elisabet. Toisin kuin äidillään, kuningatar Elisabetin vanhimmalla pojalla kuningas Charlesilla oli vuosikymmeniä aikaa totutella tulevaan rooliinsa kuninkaana. Vuonna 2008 Charlesista tuli pisimpään valtaistuimelle nousua odottanut kruununperijä.

Britanniassa kruunu periytyy seuraavalle hallitsijalle heti tämän edeltäjän kuoltua, kuningashuoneen sivuilla kerrotaan. Käytännössä valtio ei siis ole hetkeäkään ilman hallitsijaa. Perinteisesti uuden hallitsijan sisarukset ovat suudelleet tämän kättä.

Uusi hallitsija pyritään julistamaan mahdollisimman pian St. Jamesin palatsissa, Lontoossa. Tuolloin paikalla on The Guardianin mukaan muun muassa hallitsijan neuvonantajista koostuvan toimielimen Privy councilin jäseniä ja niiden kansanyhteisöön kuuluvien maiden, joissa kuningatar Elisabet oli hallitsijana, edustajia. Koolle on kutsuttu kaikki Privy Councilin noin 670 jäsentä, mutta käytännössä tilaisuuteen osallistuu noin 150–200 ihmistä.

Vallanvaihtoon liittyvät ensimmäiset muodollisuudet koostuvat kahdesta osasta. Ensimmäiseksi ilmoitetaan uudesta hallitsijasta, joka ei vielä tuolloin ole läsnä tilaisuudessa. St. Jamesin palatsissa pidetyn kokoontumisen alussa ilmoitetaan kuningattaren kuolemasta ja pyydetään virkamiestä lukemaan julistus vallan siirtymisestä. Julistuksen allekirjoittavat muun muassa ne kuningasperheen jäsenet, jotka kuuluvat Privy Counciliin, pääministeri ja Canterburyn arkkipiispa.

Julistus luetaan ääneen St. Jamesin palatsin parvekkeelta. Yleensä tämä tapahtuu parin päivän sisällä hallitsijan kuolemasta. Julistus luetaan Lontoon lisäksi Edinburghissa, Cardiffissa ja Belfastissa.

Ensimmäisen osan jälkeen kuningas tapaa Privy councilin jäsenet. Kuningas antaa tuolloin oman ilmoituksensa koskien edeltäjänsä kuolemaa. Hän myös vannoo turvaavansa Skotlannin kirkon aseman. Skotlannin kirkolla ei ole valtionkirkon asemaa, toisin kuin Englannin kirkolla. Lisäksi Skotlannissa kirkon ja valtion valta on pidetty erillään toisistaan, toisin kuin Englannissa. Kuningas myös allekirjoittaa kaksi erillistä asiakirjaa, jotka koskevat valan vannomista.

Tuore kuningas vierailee Walesissa, Pohjois-Irlannissa ja Skotlannissa ennen kuin palaa Lontooseen, jossa pidetään kuningattaren siunaustilaisuus.

Kruunajaiset järjestetään tyypillisesti noin vuoden kuluessa siitä, kun uusi hallitsija on noussut valtaan. Viimeisen 900 vuoden aikana kruunajaiset on pidetty Westminster Abbey -kirkossa, Lontoossa.