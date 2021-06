Kreikan kuninkaan nuoret perilliset elävät huimaa luksuselämää – brittihovi joutui tyrmäämään väitteet bileprinsessan suhteesta Harryyn

Kreikan kruununprinssin viiden persoonallisesti nimetyn lapsen arki poikkeaa hyvin paljon tyypillisestä kuninkaallisten elämästä, sillä heitä eivät kruunun velvoitteet paina.

Monarkian aika Kreikassa päättyi 1970-luvun alussa, mutta kuningasperheen jälkeläisiä maailmalla riittää. Koska kruunun mukanaan tuomia velvoitteita ei ole, ovat Kreikan viimeisen kuninkaan Konstantin II:n, 80, lapsenlapset ansioituneet elämässään hyvin eri tavoin.

Suurimman osan elämästään maanpaossa eläneen Konstantinin vanhin poika, kruununprinssi Pavlos sai vaimonsa Marie-Chantalin kanssa viisi lasta: yhden tyttären ja neljä poikaa.

Maria-Olympia, Constantine-Alexios, Achileas-Andreas, Odysseas-Kimon ja Aristidis-Stavros, ovat varttuneet Britanniassa ja New Yorkissa.

Koko perhe koolla vuonna 2010. Kuvassa Maria-Olympia ja prinssi Constantine-Alexios, Achileas-Andreas ja äitinsä kädessä Odysseas-Kimon. Isänsä sylissä Aristidis-Stavros.

Persoonallisesti nimetyt sisarukset ovat Kreikan ja Tanskan prinsessa ja prinssejä, mutta muutoin heidän elämänsä poikkeaa hyvin paljon totutusta siniveristen arjesta.

Prinsessa Maria-Olympia, 24, kutsumanimeltään Olympia, on perheen vanhin lapsi ja ainoa tytär. Hän syntyi Amerikassa ja varttui Englannissa seurapiireissä. Hän onkin niittänyt mainetta niin kutsuttuna bileprinsessana.

Olympia viettää näyttävää luksuselämää ja on tuttu näky seurapiirijuhlissa. Olympia ei peittele ylellistä elämäntyyliään, vaan esittelee sitä innokkaasti Instagramissa, jossa hänellä on yli 200 000 seuraajaa.

Prinsessa Olympia on tunnettu seurapiiritähti.

Huomiota herätti esimerkiksi Olympian ja Pavlos-isän yhteissyntymäpäiväjuhlat vuonna 2017. Olympia juhlisti 21-vuotissyntymäpäiviään, Pavlos puolestaan 50-vuotisjuhliaan.

Paikalla isän ja tyttären seurapiirikokkareilla nähtiin muun muassa miljoonaperijätär Paris Hilton, hänen pikkusiskonsa Nicky Rothschild (ent. Hilton), malli Poppy Delevingne ja muotisuunnittelija Valentino Garavani. Juhliin osallistui luonnollisesti myös useita kuninkaallisia.

Nicky Hilton Rothschild ja prinsessa Maria-Olympia Oscar de la Rentan muotinäytöksessä vuonna 2019.

Prinsessa Olympia rakastaa näyttäviä juhlia, ja myös hänen vaatemakunsa tiedetään olevan kallis: hänet on kuvattu usein yllään päätä huimaavan kalliita merkkiluomuksia.

Prinsessan suosikkimerkkejä ovat muun muassa Christian Dior ja Louis Vuitton. Olympia onkin opiskellut New Yorkissa valokuvausta ja tehnyt mallin töitä muotilehdille.

Prinsessa Maria-Olympia on erittäin kiinnostunut muodista ja pukeutuu usein luksusmerkkeihin.

Vuonna 2018 Olympia joutui muotivalintansa takia kohun silmään Kreikan mediassa, kun hän julkaisi Instagram-tilillään kuvan, jossa hän poseeraa keskisormi pystyssä leopardikuvioinen mekko yllään. Tätä pidettiin kuninkaalliselle sopimattomana käytöksenä.

Prinssi Charles (vasemmalla) katsoo kummityttöään, neljä kuukautta vanhaa prinsessa Maria-Olympiaa vuonna 1996.

Olympia on prinssi Charlesin kummityttö. Vuonna 2016 hänen huhuttiin seurustelevan Charlesin pojan, prinssi Harryn kanssa, mutta brittihovi kumosi väitteet. Hänen isoisänsä Konstantin II ja Charlesin isä prinssi Philip ovat serkuksia.

Prinssi Constantine-Alexios, 22, kutsumanimiltään Tino tai Alexios, on veljeksistä vanhin. Sotilaallisen koulutuksen Englannissa saanut Alexios opiskelee Georgetownin yliopistossa Yhdysvalloissa.

Alexios on taidemaalari ja kuvanveistäjä, joka ammentaa inspiraationsa Kreikan mytologiasta. Hänellä on Instagramissa yli 100 000 seuraajaa, mutta hän ei ole palvelussa kovin aktiivinen.

Prinssi William (oikealla) kummipoikansa Constantine-Alexiosin ristiäisissä 1999.

Alexios harrastaa myös metsästystä, musiikkia ja valokuvausta. Hän on esiintynyt isänsä Pavlosin kanssa muotivalokuvaaja Nikolai von Bismarckin mallina tämän kirjassa The Dior Sessions.

Constantine-Alexios on prinssi Williamin kummipoika.

Prinsessa Marie-Chantal ja kruununprinssi Pavlos lapsineen vuonna 2005.

Prinssi Achileas-Andreas, 20, opiskelee New Yorkin yliopistossa. Sisarustensa tavoin myös Achileas on suosittu sosiaalisessa mediassa ja hänellä on Instagramissa yli 500 000 seuraajaa.

Achileas näytteli saippuasarja Kauniissa ja rohkeissa vuosina 2017–2019. IMDb:n mukaan hänen roolihahmonsa nimi oli Simon, ja hän esiintyi yhteensä viidessä jaksossa.

Odysseas-Kimonin ristiäiset vuonna 2005.

Sisarusparven nuorimmat Odysseas-Kimon, 16, ja Aristidis-Stavros, 12, eivät ole esiintyneet julkisuudessa ja heistä on kuvia saatavilla vain hyvin rajoitetusti.