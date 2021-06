Yhdysvaltain ensimmäisen naisen ja prinssi Harryn välillä yllättävä yhteys – Joe Bidenilla selkeä mielipide kaksikon lämpimistä väleistä

Yhdysvaltain ensimmäinen nainen Jill Biden ja prinssi Harry ovat hyviä ystäviä. Kaksikko tapasi toisensa Joe Bidenin ollessa Yhdysvaltain varapresidentti.

Yhdysvaltain presidenttipari Joe ja Jill Biden ovat parhaillaan Britanniassa osana ensimmäistä virallista Euroopan-vierailuaan. Britanniassa järjestetään tänä viikonloppuna G7-kokous, johon presidentti Joe Biden osallistuu kuningatar Elisabetin ja Britannian pääministeri Boris Johnsonin rinnalla.

Jill Biden ehti tavata viikonlopun vierailunsa aikana herttuatar Catherinen sekä Boris Johnsonin Carrie-vaimon. Yhdysvaltain ensimmäisellä naisella on ystäviä Britannian kuninkaallisen perheen sisällä jo entuudestaan, sillä The Sunin mukaan rouva Biden on läheinen Yhdysvalloissa asuvan prinssi Harryn kanssa.

The Sun tietää kertoa, että Jill Biden ja prinssi Harry tapasivat toisensa ensimmäistä kertaa vuonna 2013. Harry oli tuolloin kiertueella Yhdysvalloissa osana kuninkaallisia velvollisuuksiaan. Joe Biden oli tuohon aikaan Yhdysvaltain varapresidentti.

Jill ja Harry osallistuivat kumpikin vuonna 2013 Washingtonissa järjestettyyn tapahtumaan, jonka tarkoituksena oli kunnioittaa sotaveteraaneja. Tilaisuutta isännöi presidentti Barack Obama ja hänen rinnallaan edusti varapresidentti Biden. Sittemmin kaksikko on tavannut toisensa useaan otteeseen ja Jill on vieraillut myös Britanniassa Harrylle rakkaassa Invictus Games -tapahtumassa.

Kuninkaallisasiantuntija Angela Levinin mukaan kaksikon lämpimät välit eivät ole jääneet huomaamatta presidentti Bidenilta.

– Kaksikko tuli erinomaisesti toimeen, huolimatta 33 vuoden ikäerosta. He tulivat toimeen niin hyvin, että silloinen varapresidentti Joe Bidenkin totesi Jillin viettävän liikaa aikaa prinssi Harryn kanssa, Levin kertoi The Sunille.

The Sunin mukaan Jill Bidenia ja prinssi Harrya yhdistää erityisesti kiinnostus maanpuolustusta kohtaan. Joe Bidenin Beau-poika oli sotaveteraani, joka menehtyi traagisesti syöpään vuonna 2015. Beau oli läheinen myös Jill Bidenille.

Angela Levin huomautti myös, että Sussexin herttuapari myös kannusti amerikkalaisia äänestämään Joe Bidenia vuoden 2020 presidentinvaaleissa. Ratkaisua pidettiin tuolloin rohkeana, sillä kuninkaalliset eivät ole perinteisesti ottaneet kantaa politiikkaan.

– Vaikka se oli vastoin perinteistä kuninkaallista protokollaa, Harry kannusti ihmisiä äänestämään Bidenia. Se ei ollut yllätys, sillä hänen ja nykyisen ensimmäisen naisen Jill Bidenin tiedetän olevan läheisiä, Levin selitti The Sunille.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on Iso-Britanniassa virkakautensa ensimmäisellä ulkomaanmatkalla. Biden tulee osallistumaan jo mainittuun G7-kokoukseen viikonloppuna ja sunnuntaina hänen on määrä tavata kuningatar Elisabet.

G7-kokouksessa on tarkoitus keskustella koronapandemian jälkeisestä jälleenrakennustyöstä sekä ilmastonmuutoksesta. Huippukokous on ensimmäinen kerta lähes kahteen vuoteen, kun maiden johtajat kokoontuvat kasvokkain.

G7-kokouksen ja kuningattaren tapaamisen jälkeen presidenttipari suuntaa Brysseliin Nato-huippukokoukseen.