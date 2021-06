Prinssi Harryn ja BBC:n välille pamahti ennennäkemätön ilmiriita – kiusallinen väite pariskunnan sanomisista leviää, ja prinssi on raivoissaan

Sussexit ovat ajautuneet riitaan yleisradioyhtiön kanssa.

Britannian yleisradioyhtiö BBC paljastaa hovin sisäpiirilähteisiinsä vedoten, että prinssi Harry ja tämän puoliso Meghan eivät kysyneet etukäteen 95-vuotiaan kuningatar Elisabetin mielipidettä tyttärensä nimelle.

Alun perin Sussexien tiedottaja ilmoitti julkisuuteen, että prinssi ja kuningatar nimenomaan kävivät nimestä etukäteen keskustelun puhelimitse.

BBC:n haastatteleman nimettömän hovin lähteen mukaan tiedot siitä, että pariskunta olisi soittanut ennalta kuningattarelle, ovat perättömiä.

Herttuaparin edustajan mukaan taas yleisradioyhtiön tiedot ovat vääriä.

Harry iski takaisin vain 90 minuuttia BBC:n kohauttavan uutisen jälkeen.

– Prinssi Harry puhui perheensä kanssa ennen kuin he ilmoittivat nimestä. Itse asiassa isoäiti oli ensimmäinen, jolle he soittivat. Tämän keskustelun aikana hän ilmaisi toiveensa, että he voisivat nimetä tyttärensä Lilibetiksi hänen kunniakseen.

– Jos hän ei olisi pitänyt ajatuksesta, nimeä ei olisi käytetty, Harryn edustaja vakuutti.

Kuningatar Elisabet ei ole kommentoinut Harryn ja BBC:n kiistaa millään tavalla.

Herttuaparia edustava Schillings-lakitoimisto ilmoitti myös pitävänsä BBC:n tietoja loukkaavina ja virheellisinä. Lakitoimisto lähetti valikoiduille medioille tietoja aiheesta.

Daily Mail kirjoittaa, että käytännössä Harry on julistanut sodan BBC:tä vastaan. Tilanne on lehden mukaan poikkeuksellinen.

Buckinghamin palatsi kieltäytyi kommentoimasta BBC:n uutista tai Harryn reaktiota millään tavalla.

Harryn ja Meghanin luottotoimittaja Omid Scobie ehti jo vakuuttelemaan Good Morning America -ohjelmassa, että vauvan nimi osoittaa, että pariskunta on läheinen kuningattaren kanssa.

Harry riitautui BBC:n kanssa jo aiemmin liittyen hänen äitinsä prinsessa Dianan kuuluisaan Panorama-haastatteluun vuonna 1995. Lähteiden mukaan BBC ja toimittaja Martin Bashir tekaisivat todisteita, joiden avulla Diana saatiin suostuteltua paljastushaastatteluun. Myös prinssi William jyrähti aiheesta hovin julkaisemalla videolla.

Harry ja Meghan antoivat perjantaina 4. kesäkuuta syntyneen toisen lapsensa nimeksi Lilibet ”Lili” Diana Mountbatten-Windsor.

Lilibet on ollut kuningatar Elisabetin lempinimi perhepiirissä lapsesta lähtien. Diana puolestaan on Harryn edesmenneen äidin etunimi.

Nimi herätti paljon huomiota ympäri maapalloa. Varsinkin Britanniassa moni piti sitä röyhkeänä ja moukkamaisena. Yhtä lailla monien mielestä se oli kaunis kunnianosoitus kuningattarelle.