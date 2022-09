Kuningatar Elisabet II on kuollut

Britannian hallitsija, kuningatar Elisabet II on kuollut 96-vuotiaana Balmoralissa, tiedottaa Buckinghamin palatsi.

– Kuningatar kuoli rauhallisesti tänään iltapäivällä, tiedotteessa kerrotaan.

Elisabetin vanhimmasta lapsesta Charlesista, 73, tulee automaattisesti maan uusi hallitsija.

– Kuningas ja kuningatar pysyvät tänä iltana Balmoralin linnassa ja palaavat huomenna Lontooseen.

Lontoossa Buckinghamin palatsin lippu on laskettu puolitankoon.

Britannian yleisradioyhtiö BBC soitti maan kansallislaulun kuningattaren kuoleman johdosta.

Eli lupauksensa mukaisesti

– Julistan teidän edessänne, että koko elämäni, oli se pitkä tai lyhyt, on omistettu teidän palvelemiselle, 21-vuotias prinsessa Elizabeth lupasi puheessaan Britannian ja Kansainyhteisön kansalaisille.

Kuningattarena Elisabet eli lupauksensa mukaisesti. Hänet tunnettiin koko valtakautensa ajan tunnollisena, erittäin sitoutuneena ja uutterana hallitsijana. Hän piti vapaata vain ani harvoin, eikä perunut edustustilaisuuksiaan kuin sairastellessaan.

Elisabetista tuli vuonna 2015 pisimpään hallinnut brittimonarkki ja vuonna 2016 maailman tämänhetkisistä valtaa pitävistä kuninkaallisista pisimpään hallinnut, kun Thaimaan kuningas Phumibol Adulyadej kuoli 88-vuotiaana.

Kuningattaren puoliso, prinssi Philip kuoli 99-vuotiaana 9. huhtikuuta 2021. Edustustehtävistään prinssi Philip luopui kesän 2017 lopulla, edustettuaan puolisonsa rinnalla lähes 70 vuotta. Tuolloin 91-vuotiaan kuningattaren kerrottiin jatkavan tehtäviensä suorittamista normaalisti, osallistuen satoihin edustustehtäviin vuodessa.

Sedän päätös muutti kaiken

Prinsessa Elizabethista ei koskaan pitänyt tulla kuningatarta. Elizabeth Alexandra Mary syntyi keisarinleikkauksella 21. huhtikuuta 1926 Lontoossa. Hänen vanhempansa olivat Yorkin herttua ja herttuatar.

Syntyessään Elizabeth oli kruununperimysjärjestyksessä kolmantena setänsä ja isänsä jälkeen. Mahdollinen veli olisi myös mennyt perimysjärjestyksessä prinsessan edelle. Veljen sijaan Elizabeth sai vuonna 1930 siskon.

Kaikki muuttui, kun Elizabethin isä nousi yllättäen ja tahtomattaan kuninkaaksi. Yorkin herttua Albertista tuli kuningas Yrjö VI, kun hänen veljensä Edvard VIII luopui kruunustaan joulukuussa 1936.

Edvard oli päättänyt valita kuninkuuden sijaan rakkauden: hän avioitui kruunusta luovuttuaan yhdysvaltalaisen Wallis Simpsonin kanssa. Simpson oli eronnut kahdesti, joten hänen ei katsottu olevan sopiva puoliso kuninkaalle.

11-vuotiaana Elizabeth seurasi isänsä ja äitinsä kruunajaisia Westminster Abbey -kirkossa Lontoon keskustassa. Juhlallinen tilaisuus teki vaikutuksen pikkuprinsessaan, käy ilmi hänen kuninkaalliseen kirjastoon arkistoidusta kirjeestään. Kirjeen Elizabeth allekirjoitti lempinimellään Lilibet.

– Mielestäni se (seremonia) oli erittäin, erittäin upea ja oletan, että Abbey oli sitä mieltä myös.

Prinsessa Elizabeth ja Edinburghin herttuan arvon saanut Philip avioituivat vuonna 1947. Elizabethista tuli myöhemmin kuningatar Elisabet ja Philipistä prinssi Philip.

Salaa kihloihin

Nuori prinsessa tapasi tulevan puolisonsa ensi kertaa jo lapsena, vuonna 1934 perhepiirissä järjestetyissä häissä. Muutaman vuoden kuluttua kaukaiset serkukset tapasivat uudelleen. Vuonna 1939 tuleva kuningatar jo hullaantui komeasta laivaston upseerista.

Kreikan ja Tanskan prinssi Philip kosi rakastaan toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1946. Elizabeth vastasi myöntävästi, ja pari kihlautui salaa. Virallisesti Elizabethin ja Philipin kihlauksesta kerrottiin kesällä 1947, kun Elizabeth oli täyttänyt 21 vuotta. Häitä vietettiin saman vuoden marraskuussa.

Pariskunnan esikoinen, prinssi Charles, syntyi noin vuoden kuluttua häistä. Toinen lapsi, prinsessa Anne syntyi elokuussa 1950.

Parille syntyi Elisabetin kruunajaisten jälkeen vielä kaksi lasta, prinssi Andrew vuonna 1960 ja prinssi Edward neljä vuotta myöhemmin. Andrew oli ensimmäinen lapsi, joka syntyi Britanniassa valtaa pitävälle hallitsijalle sataan vuoteen.

Kuningatar Elisabet kruunattiin kesäkuussa 1953.

Kuninkaan kuolema yllätti

Vasta muutaman vuoden naimisissa olleen pariskunnan elämä mullistui, kun Elizabethin isä, kuningas Yrjö VI menehtyi keuhkosyöpään 6. helmikuuta 1952. Elisabet nousi välittömästi kuningattareksi, vain 25-vuotiaana. Vaikka kuningas oli sairastellut pitkään, hänen kuolemansa tuli lähiomaisille yllätyksenä.

Elizabeth oli Keniassa kuullessaan isänsä kuolemasta. Tuore kuningatar sai tietää vasta nelisen tuntia isänsä kuoleman jälkeen nousseensa Britannian seuraavaksi hallitsijaksi. Hänestä tuli ainoa Britannian hallitsija, joka oli ulkomailla vallan siirtymishetkellä.

Suru-uutisen kuningattarelle vei tämän aviomies.

– (Philip) vei hänet puutarhaan, osana kuninkaallista seuruetta ollut Mike Parker on kertonut.

– He kävelivät hitaasti ylös alas nurmikkoa samalla, kun (Philip) puhui, puhui ja puhui hänelle.

Myöhemmin samana päivänä yksityissihteeri Martin Charteris kysyi, minkä nimen kuningatar ottaisi hallitsijanimekseen.

– Oman nimeni, Elizabethin, tietysti, Elisabet vastasi Charterisin mukaan.

Kruunatusta kuningattaresta otettu potretti.

Elisabetin virallisia kruunajaisia vietettiin vuonna 1953. Tuolloin vielä ulkomaalaisten kuninkaallisten nimet Suomessa suomennettiin, minkä takia prinsessa Elizabethista tuli kuningatar Elisabet.

Kuningattaren suosio säilyi skandaaleista huolimatta

Elisabetin pitkää valtakautta leimasivat monet muutokset paitsi Britanniassa myös maailmalla. Kuningattaren valtakaudelle mahtui lukuisia valtionjohtajia. Uusia valtioita syntyi, uusia sotia syttyi.

Monelle britille pitkään hallinnut Elisabet on edustanut pysyvyyttä epävarmoina aikoina. Edes kuningashuonetta ravistelleet skandaalit, kuten Elisabetin lasten avioerot, eivät lopulta onnistuneet horjuttamaan kuningattaren suosiota.

Kuningattaren lasten avioliittojen päättymisen kerrotaan kuitenkin olleen hänelle kova paikka. Sekä prinssi Charlesin, prinsessa Annen että prinssi Andrew’n liitot päättyivät 1990-luvulla.

Toisaalta Elisabetin perhe osaltaan myös lisäsi hänen suurta suosiotaan. Kuningattaren lastenlapset ja myöhemmin lastenlastenlapset hurmasivat kansan jo syntyessään.

Kuningattarella on kerrottu olleen erityisen läheiset välit kruununperimysjärjestyksessä toisena olleeseen prinssi Williamiin ja tämän esikoislapseen, prinssi Georgeen.

Kuninkaallisen perheen jäseniä Buckinghamin palatsin parvekkeella 2017.

Elisabetille korvaamaton tuki hänen valtakautensa aikana sekä vaikeina hetkinä oli oma puoliso, 99-vuotiaana keväällä 2021 kuollut Philip.

Kultahääpäivänään vuonna 1997 kuningatar kertoi puheessaan, kuinka suuresti arvosti prinssi Philipiä.

–Hän on joku, joka ei ota helposti kehuja vastaan, mutta hän on ollut yksinkertaisesti tukeni ja turvani näiden vuosien aikana ja minä, ja koko hänen perheensä sekä tämä ja moni muu maa, olemme hänelle enemmän velkaa kuin hän ikinä vaatisi tai me ikinä saamme tietää.

Lähteenä käytetty myös Ben Pimlottin kirjaa The Queen – A Biography of Elizabeth II (1996).