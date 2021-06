Monacon kuninkaallisella sisaruskatraalla on surullisenkuuluisa suhdehistoria – tällaista heidän jälkikasvunsa elämä on parrasvaloilta piilossa

Ruhtinas Albert II:n, prinsessa Carolinen ja prinsessa Stéphanien suhdeseikkailut hakevat vertaistaan. Heidän aikuisiksi kasvaneet lapsensa elävät kohtalaisen normaalia elämää ja kylpevät luksuksessa.

Aviottomia lapsia ja lukuisia suhteita. Niistä tunnetaan Monacon edellisen ruhtinaan Rainier III:n ja hänen amerikkalaisen vaimonsa, Hollywood-tähti Grace Kellyn lapset, ruhtinas Albert II, prinsessa Caroline ja prinsessa Stéphanie.

On jopa viitattu Grimaldin suvun "kiroukseen", sillä kuninkaallisilla on kautta aikain riittänyt epäonnea rakkaudessa ja ruhtinasperheen suruksi perheessä on koettu traagisia kuolemia.

Monet ruhtinas Albertin, 63, prinsessa Stéphanien, 56, ja prinsessa Carolinen, 64, lapsista ovat vailla kuninkaallisia titteleitä. Sen sijaan heidän lapsensa loistavat Keski-Euroopassa seurapiiritähtinä ja arvostettuina tyyli-ikoneina.

Prinsessa Caroline, ruhtinas Albert ja prinsessa Stéphanie vuonna 2013.

Värikkäästä rakkauselämästään tunnetulla Monacon prinsessa Carolinella on jälkikasvua kahden eri kumppanin kanssa. Prinsessa Caroline sai italialaisen liikemiehen Stefano Casiraghin kanssa kolme lasta: Andrean, Charlotten ja Pierren. Carolinesta tuli leski 33-vuotiaana, kun MM-tason kilpaveneilijä Casiraghi kuoli traagisesti veneonnettomuudessa vuonna 1990.

Yhdeksän vuotta myöhemmin Carolinesta tuli Hannoverin prinsessa, kun hän asteli alttarille raikuliprinssi Ernst Augustin kanssa vuonna 1999. Parin tytär Alexandra syntyi samana vuonna.

Carolinen ja hänen sisarensa Stéphanien jälkikasvulla on omat paikkansa ruhtinaskunnan kruununperimysjärjestyksessä, mutta heillä ei ole virallisia titteleitä. Poikkeuksena on Carolinen nuorin tytär, Hannoverin prinsessa Alexandra.

Prinsessa Alexandra

Prinsessa Carolinen nuorin tytär Alexandra, 21, on Ernst Augustin ja Carolinen ainoa yhteinen lapsi ja ainoa Carolinen lapsista, jolla on kuninkaallinen titteli.

Prinsessa Alexandra on ollut julkisuudessa lähinnä taitoluistelutaustansa ansiosta. Viime vuosina 21-vuotias prinsessa on kuitenkin vaihtanut luistimet korkokenkiin. Hän on erityisen kiinnostunut muodista, ja hänet on nähty esimerkiksi Pariisin muotiviikoilla Diorin ja Chanelin muotinäytösten eturivissä.

Pierre Casiraghi ja prinsessa Alexandra vuonna 2017.

Yksityistä elämää viettävä prinsessa on seurustellut jo vuosia saksalaisen jalkapalloilijan Ben-Sylvester Strautmannin kanssa.

Vuonna 2018 Alexandra kääntyi katolilaiseksi ja jätti luterilaisen kirkon, johon hänet kastettiin isänsä mukaan. Välit isään, kohuprinssi Ernst Augustiin, ovat lehtiväitteiden mukaan etäiset.

Andrea Casiraghi

Prinsessa Carolinen vanhin poika Andrea Casiraghi, 37, varttui suurimman osan elämästään Ranskassa. Andrean Casiraghi on saanut osansa otsikoissa hyvässä ja pahassa. Hän on muun muassa päässyt People-lehden kauneimpien ihmisten listalle.

Herkäksi kuvailtu Andrea oli 6-vuotias, kun hänen isänsä kuoli kilpaveneonnettomuudessa. Onnettomuus sai perheen muuttamaan Kaakkois-Ranskan pikkukylään, jossa lapset saivat toipua rauhassa isänsä menettämisestä. Tragedia vaikutti suuresti Andrean nuoruuteen, ja hänen on kerrottu kärsineen painajaisista ja unettomuudesta isänsä kuoleman jälkeen.

Andrea Casiraghi Alexandre-poikansa kanssa vuonna 2017.

Tyylitajustaan tunnettu Andrea puhuu sujuvasti ranskaa, italiaa, englantia ja saksaa. Hänet tunnetaan intohimoisena hiihtäjänä ja jalkapalloilijana. Hän on myös ollut mukana aktiivisesti hyväntekeväisyydessä.

Andrea avioitui rikkaan suvun perillisen, amerikkalaissyntyisen Tatiana Santo Domingon kanssa vuonna 2013. Vuonna 2019 Forbes listasi muotiyrittäjä Tatianan Monacon rikkaimmaksi asukkaaksi, ja hänen omaisuuden arvioitiin olevan noin kaksi miljardia dollaria.

Pariskunta on pitänyt julkisuudessa matalaa profiilia ja asuu tällä hetkellä lastensa kanssa Lontoossa. Parilla on kolme lasta: Alexandre “Sacha”, Indie ja Maximilian. Perhe tunnetaan tyylikkyydestään, ja myös lapset on nähty jahdeilla ja punaisilla matoilla huippumuodissa.

Charlotte Casiraghi

Prinsessa Carolinen ja Stefano Casiraghin 34-vuotias Charlotte-tytär tunnetaan paitsi ikonisesta tyylistään myös värikkäästä rakkauselämästään. Äitinsä tavoin Charlotte on ollut otsikoissa rakkauselämänsä nopeista käänteistä.

Charlotte sai vuonna 2013 Raphaël-pojan ranskalaiskoomikko Gad Elmalehin kanssa. Pari erosi vuonna 2015, minkä jälkeen Charlotten huhuttiin tapailevan italialaista elokuvaohjaajaa Lamberto Sanfeliceä.

Charlotte edusti tapansa mukaan tyylikkäänä New Torkissa vuonna 2019.

Pian Charlotte kuitenkin tapasi ranskalaisen elokuvatuottajan Dimitri Rassamin. He tutustuivat ystävien kautta Pariisissa vuonna 2016, ja rakastunut pari sai Balthazar-pojan lokakuussa 2018. Dimitrillä on lisäksi lapsi edellisestä suhteestaan.

Charlotte avioitui Rassamin kanssa kesällä 2019. Täyttä huumaa suhde ei ole ollut, sillä ennen häitä lehdissä huhuttiin, että pari olisi purkanut kihlauksensa.

Toimittajana työskennellyt Charlotte tunnetaan yhtenä Euroopan seuratuimpana muotivaikuttajana. Hän on tuttu näky seurapiiritapahtumissa, muotinäytösvieraana ja punaisen maton tilaisuuksissa. Myös ratsastaminen ja hevoset ovat olleet Charlotten intohimo pienestä pitäen.

Pierre Casiraghi

Carolinen ja Stefano Casiraghin nuorin lapsi Pierre Casiraghi, 33, on luonut uran osakeomistajana ja työskentelee yksityisenä liikemiehenä.

Pariisissa ja Milanossa opiskellut Pierre puhuu sulavasti ranskaa, italiaa, englantia ja saksaa. Veljensä tavoin hän on ollut kiinnostunut extreme-lajeista. Hän on harrastanut laskuvarjohyppyä, kalliokiipeilyä ja kilpa-ajoa.

Veljekset Pierre ja Andrea nähdään usein kansainvälisissä seurapiiri- ja urheilutapahtumissa, kuten formuloiden F1-osakilpailuissa.

Pierre Casiraghi tunnetaan rennonletkeästä elämäntyylistään.

Casiraghi on naimisissa italialaistaustaisen aristokraattikaunotar Beatrice Borromeon kanssa. Casiraghin ja Borromeon häät vuonna 2015 olivat valtava mediaspektaakkeli Monacossa, ja niihin osallistui noin 700 vierasta. Parilla on kaksi lasta, 2017 syntynyt Stefano ja 2018 syntynyt Francesco.

Kesällä 2017 hovissa säikähdettiin, kun Pierre joutui veneonnettomuuteen. Pierre oli kilpailemassa Italiassa, kun joukkueen katamaraani kaatui nurin törmättyään järvellä toiseen veneeseen. Onnettomuudessa ei onneksi loukkaantunut ketään. Haveri toi mieleen tragedian vuosien takaa, jolloin hänen isänsä kuoli, kun kesken kilpailun aallot iskeytyivät miehen ohjaamaan veneeseen ja vene kääntyi ympäri.

Pierre joutui otsikoihin vuonna 2012 jouduttuaan sairaalaan baaritappelun jälkeen. Casiraghi oli viettämässä iltaa yökerhossa New Yorkissa, kun hän ajautui riitaan yökerhon omistajan kanssa ja joutui sairaalaan paikattavaksi.

Andrea Casiraghi, Pierre Casiraghi, prinsessa Alexandra ja Louis Ducruet perhekuvassa Monacon kansallispäivänä 2019.

Kuninkaallisten lapset vailla titteleitä

Edesmenneiden Rainier III:n ja Grace Kellyn kaikki kolme lasta ovat saaneet jälkikasvua avioliiton ulkopuolella ja herättäneet huomiota suhdesotkuillaan.

Prinsessa Stéphanie on sisarussarjan villein yksilö. Vuonna 1995 Stéphanie nai entisen henkivartijansa Daniel Ducruetin. Parille ehti syntyä kaksi lasta, Louis ja Pauline ennen kuin ruhtinas antoi luvan avioliittoon. Julkisen skandaalin seurauksena pari erosi ja Ducruet karkotettiin Monacosta.

Vuonna 1998 Stéphanie sai kolmannen lapsensa Camillen, jonka syntymä oli Monacossa skandaali, sillä Stéphanie ei paljastanut, kuka lapsen isä on. Huhuttiin, että lapsen isä olisi palatsin henkivartija Jean-Raymond Gottlieb, vaikka Stéphanie ei nimennyt ketään syntymätodistuksessa.

Camille itse vahvisti isänsä henkilöllisyyden vuosia sitten julkaisemalla sosiaalisessa mediassa iloisia kuvia itsestään Gottliebin kanssa.

Camillella ei ole titteliä ja toisin kuin sisarpuolensa Louis ja Pauline, hän ei ole mukana kruununperimysjärjestyksessä.

Monacon ruhtinaalla Albert II:lla ja hänen puolisollaan ruhtinatar Charlenenella on kaksoset Jacques ja Gabriella. Ruhtinaalla on lisäksi kaksi avioliiton ulkopuolista lasta Alexandre ja Jazmin, jotka ovat syntyneet vuosina 2003 ja 1992. Kumpikaan heistä ei ole oikeutettu perimään kruunua. Täten Jasques on tuleva Monacon ruhtinas.

