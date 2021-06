Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin vastasyntyneen Lilibetin odotetaan elävän yksityistä elämää parrasvaloilta piilossa, Hollywood-tähtien ympäröimänä.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan toivottivat tyttövauvansa tervetulleeksi maailmaan perjantaina 4. toukokuuta Santa Barbarassa Kaliforniassa. Pienokainen sai nimekseen Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor.

Herttuapari piti synnytyksen salassa ja tiedotti asiasta vasta sunnuntai-iltana.

Siitä lähtien maailmalla on odotettu herkeämättä ensimmäistä kuvaa vauvasta ja hetkeä, jolloin perheen uusi tulokas esitellään maailmalle.

Kuninkaallisfanit saavat odottaa kärsivällisinä, nimittäin pienokaisesta ei julkaista kuvaa lähiaikoina, herttuaparin ystävä, kuninkaalliskirjailija Omid Scobie arvioi.

– Pari on vanhempainvapaalla, eivätkä he vielä jaa kuvaa vauvasta, Finding Freedom -kirjailija Omid Scobie kirjoitti Twitterissä.

Myös etikettiasiantuntija Lisa Gaché arvioi parin julkaisevan ensimmäisen kuvan vauvasta todennäköisesti parin viikon sisällä.

– Meghan haluaa ensin tuntea olevansa parhaimmillaan, Lisa Gaché kommentoi Telegraph-lehdelle.

Kuninkaalliskirjailija Omid Scobie mukaan herttuapari toivoo ihmisten lahjoittavan rahaa naisia tukeviin hyväntekeväisyysorganisaatioihin tavallisten lahjojen sijaan.

Yhtä kiinnostavaa on se, milloin Lilibet tapaa ensimmäistä kertaa kuninkaallisen perheensä.

Koronapandemian takia tapaamista voidaan joutua odottamaan, sillä herttuaparin tulisi lentää Britanniaan lastensa kanssa.

Kuningatar Elisabet, 95, ei enää matkusta lentokoneella ikänsä takia, joten jälleennäkeminen on kiinni herttuaparin päätöksestä.

Kuninkaalliskirjailija Phil Dampier heitti ilmoille musertavan arvion ja epäili, ettei kuningatar ehdi nähdä Lilibetiä kasvokkain koskaan.

– On olemassa suuri riski, ettei kuningatar ehdi koskaan tavata Lilibetiä kasvokkain. Se on hyvin traagista, Dampier kommentoi The Sunille.

Prinssi Harryn on odotettu saapuvan Britanniaan 1. heinäkuuta, kun edesmennyt prinsessa Diana saa oman patsaan Kensingtonin palatsin puutarhaan. Tapaaminen olisi tärkeää prinssi Harryn ja muun kuninkaallisperheen tulehtuneiden välien takia.

Kuninkaallisasiantuntija Russell Myers ennusti maanantaina brittiläisessä aamu-tv:ssä, että prinssi Harry aikoo lapsen syntymästä huolimatta matkustaa yksin Britanniaan.

– Meidän tietomme mukaan Harry on ehdottomasti saapumassa Britanniaan prinsessa Dianan patsaan paljastukseen. Hän tulee seisomaan rinta rinnan prinssi Williamin kanssa, Myers kertoi.

– Todennäköisesti Harry joutuu pitämään karanteenin muualla ennen lähtöään, joten Meghan saa taatusti Doria-äitinsä auttamaan vaippojen vaihtamisessa ja muussa.

Myöskään Meghanin Thomas-isä ei oletettavasti pääse tapaamaan vastasyntynyttä Lilibetiä pitkään aikaan. Thomas Markle ei ole tavannut koskaan tyttärensä esikoispoikaa Archieta, joka syntyi vuonna 2019.

Lehtitietojen mukaan Meghan ei ole ollut vuosiin isänsä kanssa puheväleissä.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat varjelleet Archie-poikaansa visusti julkisuudelta, ja näin heidän odotetaan toimivan myös Lilibetin kohdalla.

Perhe asuu yli 12 miljoonan euron kartanossa Kalifornian Santa Barbarassa, joka sijaitsee tunnin ajomatkan päästä Los Angelesista.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan muuttivat hulppeaan Santa Barbarassa sijaitsevaan kartanoonsa heinäkuussa 2020. Parin kerrottiin halunneen kodiltaan yksityisyyttä ja rauhaa poikansa ehdoilla.

Tapakouluttaja Lisa Gachén mukaan Los Angeles ja sen lähialueet ovat oivia paikkoja lapsen kasvattamiselle, mikäli yksityisyys on etusijalla.

– Los Angelesissa julkkiksille on taattu kaksi asiaa: yksityisyys ja sen kontrollointi.

Lilibet on ensimmäinen kuningattaren lapsenlapsenlapsista, joka on syntynyt Britannian ulkopuolella.

Archie ja Lilibet elävät varsin erilaisen lapsuuden kuin kuninkaalliset serkkunsa Atlantin toisella puolen.

Lilibet saa leikkikavereikseen Hollywood-kerman lapset, sillä Harryn ja Meghanin naapureina asuvat muun muassa laulaja Katy Perry ja näyttelijä Orlando Bloom Daisy-tyttärensä kanssa sekä tennistähti Serena Williams lapsensa kanssa.

Tatler-lehden mukaan herttuapari on hyvissä väleissä Hollywoodin tähtipari Katy Perryn ja Orlando Bloomin kanssa. He asuvat saman tien varrella, ja parin Daisy-tyttärellä ja Lilibetillä on alle vuosi ikäeroa, joten lapset tulevat mitä ilmeisemmin leikkimään yhdessä.

Kuninkaallisasiantuntijat ovat myös spekuloineet, kenet Lilibet saa kummeikseen. Julkisuudessa on välähdellyt nimiä Hollywood-tähdistä ja kuninkaallisista.

The Sun -lehti on nimennyt mahdollisia kummeja Harryn ja Meghanin lähipiiristä. Kummeina voisivat olla muun muassa Oprah Winfrey, Serena Williams, Katharine McPhee tai jopa Beyonce.

– Meghan haluaa, että hänen tyttärensä kasvaa vahvojen naispuolisten roolimallien ympäröimänä, ja Oprah osuu kuvaukseen. Oprah on ollut Harryn ja Meghanin tukena siitä lähtien, kun he muuttivat Kaliforniaan. Meghan tietää voivasa luottaa häneen sataprosenttisesti, lähde vihjasi Heat World -viihdelehdelle.

Telegraphin mukaan perhe järjestää tiettävästi yksityisen kastetilaisuuden ja salaa kummien henkilöllisyydet.

Harry ja Meghan päättivät jo Archien kohdalla, etteivät he paljasta kummien nimiä julkisuuteen. Archie kastettiin Windsorin linnan Pyhän Yrjön kappelissa 6. heinäkuuta 2019.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor esiteltiin maailmalle pari päivää syntymänsä jälkeen. Harry ja Meghan astelivat tuolloin Windsorin linnassa median eteen pienokainen sylissään.

Lilibet-vauvalla on yhdysvaltojen kansalaisuus, mutta hän saa myös Britannian kansalaisuuden isänsä puolelta.

Archie on perimysjärjestyksessä seitsemäs ja Lilibet kahdeksas.

Meghan ja Harry päättivät, ettei heidän lapsensa saa titteleitä. Kun Archie syntyi, pari perusteli päätöstään sillä, että he haluavat tarjota pojalleen mahdollisimman normaalin lapsuuden.

Protokollan mukaan Harryn ja Meghanin saisivat kuitenkin prinsessan ja prinssin tittelit, mikäli heidän isoisänsä prinssi Charles kruunataan kuninkaaksi.