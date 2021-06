Britit raivostuivat Meghanin ja Harryn nimivalinnasta – suomalainen asiantuntija täräyttää, mitä hänelle tuli heti mieleen

Harryn ja Meghanin nimivalinta on herättänyt valtavan kohun saarivaltiossa.

Britannian prinssi Harry ja tämän puoliso Meghan tiedottivat sunnuntai-iltana Suomen aikaa, että heidän perheensä on täydentynyt tyttövauvalla.

Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor syntyi perjantaina kello 11.40 Santa Barbarassa Kaliforniassa.

Nimivalinta herätti välittömästi valtavasti huomiota ympäri maapalloa.

Meghan ja Harry kertoivat, että Lilibet on kunnianosoitus kuningatar Elisabetille, jonka lempinimi perhepiirissä on ollut lapsesta asti Lilibet. Toinen nimi Diana puolestaan on kunnianosoitus prinssi Harryn edesmenneelle äidille, Walesin prinsessa Dianalle.

Britit ovat kritisoineet nimivalintaa kovin sanoin muun muassa Daily Mailin, Independentin ja Mirrorin keskustelupalstoilla sekä Twitterissä.

Muun muassa tällaisia kommentteja raivostuneet britit kirjoittivat:

Vaatii paljon röyhkeyttä nimetä vauva noin sen jälkeen mitä he ovat tehneet. Toivon, että vauva on terve.

Lilibet oli Elisabetin nimi hänen isältään ja aviomieheltään. Se on erityinen nimi hänelle ja sillä on syvällinen merkitys. Nimen kaappaaminen, ja vieläpä näin ennakoitavasti, on todella moukkamaista.

Tämän on pakko olla vitsi.

Juuri kun ajattelin, että pahemmaksi ei voi mennä. Kiittämätöntä ja todella epäkunnioittavaa. Tuo oli Philipin nimi kuningattarelle. He yrittävät vihjailla, että hän olisi yhtä tärkeä kuin kuningatar.

Outoa, että he käyttävät niin paljon aikaa kuningattaren moittimiseen, ja sitten he päättävät kutsua onnetonta vauvaa hänen nimellään.

Tuo on surkeaa, kaiken sen jälkeen mitä he ovat sanoneet, tuo on suolan hieromista haavoihin.

Toivon heille ja heidän lapselleen hyvää, mutta en ole vakuuttunut tästä.

Kaikki eivät pitäneet nimivalintaa epäkunnioittavana. Monien kommentoijien mielestä nimivalinta on suloinen ja kaunis, koska sillä on syvällinen merkitys.

Aivan ihana nimi pienelle tytölle!

Kuinka suloista voi olla, että Harry ja Meghan nimesivät tyttärensä Lilibet Dianaksi.

Suomalainen kuninkaallisasiantuntija ja kirjailija Kaisa Haatanen kertoo IS:lle, millaisia ajatuksia nimivalinta hänessä herättää.

Haatanen on seurannut erityisesti brittihovia jo vuosia. Hän on kirjoittanut yhdessä Sanna-Mari Hovin kanssa Monarkian muruset: Kaiken maailman kuninkaallisia -tietokirjan.

– Nimi oli aika rohkea veto. Sinänsä Lilibet on minusta hirveän soma nimi. Mutta en kyllä tiedä, mitä vanhat rojalistit ja britit ovat tästä mieltä. On kiinnostavaa nähdä, millaisen reaktion tämä herättää, Haatanen aloittaa.

Kaisa Haatanen on seurannut brittihovia pitkään.

Haatanen sanoo osanneensa odottaa Diana-nimeä, mutta ei Lilibetiä.

Hänelle tulee nimestä heti mieleen, että valintaa voidaan tulkita kahdella tavalla.

– Onko tämän tarkoitus olla vähän kuin keskisormi, vai olenko minä hirveä, kun sanon näin? Luulen, että tämä (nimi) voidaan tulkita kahdella eri tavalla. En osaa vielä sanoa, onko tämä söpöä vai röyhkeää.

Hän pohtii, että oli vastaus kumpi hyvänsä, nimivalinta on todella rohkea, sillä se herättää heti voimakkaita tunteita.

– Olisi törkeää, jos se nimi olisi tarkoitettu vähän niin kuin mielenosoitukseksi.

Haatanen epäilee, että hovia ei ole varsinaisesti informoitu nimestä etukäteen, tai sitten se on saatettu vain antaa tiedoksi.

– Näillä kahdella ei ole ollut tapana kysellä lupia tekemisiinsä, hän toteaa.

Haatanen sanoo, että on liian varhaista arvioida, millaiset välit Harrylla tulee olemaan lapsuudenperheensä kanssa tulevaisuudessa. Hän huomauttaa, että brittihovin käytännöt ja periaatteet voivat muuttua paljonkin sitten, kun kruununprinssi Charlesista tulee hallitsija.

– Charles on hiukan arvaamaton tyyppi, ja on kiinnostavaa nähdä, mitä sitten tapahtuu, kun hänestä tulee hallitsija. Vaikka tietysti toivon, että niin ei ihan heti tapahtuisi.

Hän huomauttaa lopuksi, että Elisabet voi pitää nimivalinnasta hurjastikin.

– Minusta olisi kiva ajatella, että se olisi asia, joka ilahduttaisi surevaa leskeä. Mukavaa olisi myös, jos nämä kaksi Lilibetiä tapaisivat.

Kuvassa Meghan ja kuningatar Elisabet kesäkuussa 2018.

Suosittua Timanttisalonki-kuninkaallisblogia kirjoittava Mikaela Larsson puolestaan arvioi, että nimi on hieno ele kuninkaallista perhettä kohtaan.

– Nimi on kaunis kunnianosoitus kuningatar Elisabetille, josta Harry ja Meghan ovat kuitenkin puhuneet lämpimään ja arvostavaan sävyyn kohujen keskellä. Toivon, että uusi perheenjäsen ja nimivalinta onnistuu yhdistämään perhettä. Ei pelkästään kuningatar Elisabetin, vaan ehkä myös prinssi Williamin kanssa. Prinssiveljekset ovat nyt molemmat muistaneet edesmennyttä äitiään tytärtensä nimissä, Larsson kertoo IS:lle.

Larssonin mielestä nimivalinta korostaa sitä, että Harry ja Meghan haluavat pitää hyvät välit kuningattaren kanssa.

– Nimi ei kunnioita pelkästään kuningatarta vaan myös nimenomaan vauvan isomummoa. Kuningatar Elisabet on toistuvasti painottanut hovin lausunnoissa, että Harry ja Meghan tulevat aina olemaan osa hänen perhettään. Tämä nimivalinta tuntuu jatkavan samaa viestiä vastavuoroisesti Amerikasta Britannian suuntaan.

Larssonkin sanoo, että Diana oli odotettu valinta lapsen nimeksi.

– Mielenkiintoista, ettei Meghanin äitiä Doriaa ole mainittu. Emme toisaalta tiedä, onko Dorialla ollut jotain roolia herttuaparin esikoisen Archien tai Lilibetin Lili-kutsumanimen takana.

Harry ja Meghan arvostelivat brittihovia Oprahin haastattelussa maaliskuussa.

Useissa brittilehdissä on jo arvioitu, että tyttövauvan nimivalinta on tarkoitettu kädenojennukseksi Britannian kuninkaallista perhettä kohtaan.

Meghanin ja Harryn ja kuninkaallisen perheen välit tulehtuivat sen jälkeen, kun pariskunta syytti Oprahin kohauttavassa tv-haastattelussa maaliskuussa nimeltä mainitsematonta brittihovin jäsentä rasismista ja koko hovia siitä, että Meghan ei saanut hovissa tarpeeksi apua mielenterveysongelmiinsa.

Pariskunta muutti pois Britanniasta tammikuussa 2020. Samalla he ilmoittivat luopuvansa kuninkaallisista velvollisuuksistaan.

Myöhemmin Harry on moittinut isänsä prinssi Charlesin kasvatustyyliä ja sanonut, että haluaa rikkoa perheensä ”pahan olon ja kärsimyksen noidankehän”.