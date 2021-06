Murhasyytöksiä, mafiakytköksiä, tosi-tv-sarjoja... Ikivanha kuningassuku rypee skandaaleissa – tällainen on Italian kuninkaallisten häkellyttävä tarina

Italian viimeisen kuninkaan perilliset yrittävät kaikin keinoin palauttaa palauttaa monarkian.

Monarkian aika Italiassa päättyi vuonna 1946, kun maasta tuli tasavalta. Italian viimeinen kuningas Umberto II ehti olla vallassa vain kuukauden. Kuningasperhettä syytettiin fasistidiktaattori Benito Mussolinin tukemisesta ja perheen omaisuus takavarikoitiin ja heidät ajettiin maanpakoon.

Kuninkaalliset palasivat Italiaan vasta vuonna 2002. Ikivanhan Savoijin hallitsijasuvun miespuolinen jälkeläinen, kuningas Umberton pojanpoika, prinssi Emanuele Filiberto, 48, on maanpaon jälkeen kunnostautunut Italiassa erityisesti viihdebisneksessä.

Jos asiat olisivat menneet toisin, Emanuele Filiberto olisi nyt kruununprinssi. Sen sijaan prinssi syntyi Sveitsissä, jonne hänen perheensä pakeni.

– En ymmärtänyt, miksi minäkin olin maanpaossa. Mitä olin tehnyt väärin? En kuitenkaan kärsinyt, en vain voinut matkustaa kotimaahani. Monilla olivat asiat paljon huonommin kuin minulla, Filiberto on kuvaillut perheensä maanpakoa.

Italiaan paluun jälkeen Filiberto on toiminut jalkapallokommentaattorina, komeillut oliivimainoksessa ja onpa hän voittanut Italian Tanssii tähtien kanssa -kisankin.

Showmiehenä tunnetulla Filibertolla on oma elokuvatuotantoyhtiö, vaatemerkki ja nykyään myös ravintolabisnes. Vuonna 2016 amerikkalaiset äimistyivät, kun mediat uuti­soivat italialaisprinssin huristelevan pitkin Los Angelesin katuja omalla Prince of Venice (suom. Venetsian prinssi) -nimeä kantavalla ruokarekallaan.

Emanuele Filiberto tunnetaan showmiehenä. Hän on esiintynyt lukuisissa tosi-tv-ohjelmissa ja jopa voittanut Italian Tanssii tähtien kanssa -kisan. Tässä Emanuele esittelee taitojaan Dancing on Ice -kisassa.

Prinssi hehkutti The Guardianin haastattelussa myyvänsä enkelten kaupungin parasta pastaa, mutta annosten valmistamisen hän jätti kuitenkin palkkaamilleen ammattilaisille.

– Minä en osaa tehdä ruokaa tarpeeksi hyvin. Ruokarekka on oma pieni luomukseni, Filiberto myhäili.

Pastaprinssi löysi kuitenkin lopulta kutsumuksensa politiikasta. 2019 Italiassa kohahti, kun Filiberto julkaisi Twitterissä mahtipontisen videon, jossa hän ilmoitti perustavansa oman puolueen ja julisti haluavansa palauttaa monarkian.

– On aika. Minulla on velvollisuus ja suuri kunnia ilmoittaa, että kuninkaallinen perhe on palannut, hän lausui.

Prinssin suuret suunnitelmat eivät kuitenkaan ole saaneet aivan niin innostunutta vastaanottoa kuin hän oletti. Gallupien mukaan vain 12 prosenttia italialaisista on valmis palauttamaan monarkian.

Filiberto on omien sanojensa mukaan viettänyt hyvin railakasta poikamies­elämää ennen kuin hän tapasi vaimonsa, ranskalaisnäyttelijä Clotilde Couraun. Prinssi on muun muassa väittänyt, että hänellä ja huippumalli Kate Mossilla oli kiihkeä kuusi kuukautta kestänyt salasuhde.

Emanuele Filiberto on tuttu näky myös punaisen maton tilaisuuksissa. Hän on naimisissa ranskalaisnäyttelijä Clotilde Couraun kanssa.

Nykyään Filiberto elää kuitenkin seesteistä perheenisän arkea ja hänellä ja Couraulla on kaksi lasta, 17-vuotias Vittoria ja 14-vuotias Luisa. Savoijin suvun tulevaisuus on herättänyt Italian aatelisissa huolta, sillä Filibertolla ja hänen vaimollaan ei ole poikalasta. Vanhan lain mukaan vain suvun miespuoliset jälkeläiset kelpaavat perijäksi.

Tammikuussa 2020 Emanuele Filiberto ilmoitti lainmuutoksesta, joka tekee 17-vuotiaasta Vittoriasta hänen kruununperijänsä. Titteli on symbolinen, sillä Italia on tasavalta, mutta jos Savoijin suvun suunnitelmat toteutuisivat ja maasta tulisi jälleen monarkia, olisi kuningassuvun tulevaisuus turvattu.

– Koskaan ei pidä sanoa ei koskaan, Filiberto maalaili italialaislehti Oggin haastattelussa, kun prinssiltä kysyttiin, millä todennäköisyydellä hänestä jonakin päivänä tulisi kuningas.

Emanuele Filiberto kuvattuna tyttäriensä Vittorian (vas.) ja Luisan kanssa vuonna 2015.

Filiberton mukaan tytär Vittoria on kiinnostunut muodista ja taiteesta, mutta uusi perijättären rooli tarkoittaa sitä, että hän tulee olemaan jatkossa yhä näkyvämmin esillä Savoijin suvun edustajana.

– Vittoria kysyi minulta heti, että tarkoittaako tämä sitä, että hänen on opiskeltava enemmän. Lupasin auttaa häntä.

Savoijin tuhatvuotinen suku on ryvettynyt lukuisissa skandaaleissa, ja oman osansa kohuista on saanut erityisesti kuningas Umberto II:n poika Vittorio Emanuele.

84-vuotias Napolin prinssi Vittorio on saanut Italiassa pilkkanimen ”skandaalien kuningas”, eikä suotta. Emanuele Filiberton isä on ollut syytettynä muun muassa murhasta ja parituksesta ja hänellä on epäilty olevan kytköksiä mafiaan.

Suihkuseurapiireissä sukkuloiva Vittorio on julistanut olevansa Italian laillinen kuningas ja hän on vaatinut satojen miljoonien eurojen korvauksia siitä, että hänen perheensä ajettiin maanpakoon.

Italian viimeisen kuninkaan poika prinssi Vittorio on ollut syytettynä muun muassa murhasta ja parituksesta ja hänellä on epäilty olevan kytköksiä mafiaan. Vaimo Marina on seissyt puolisonsa rinnalla kohuista huolimatta.

Vittoriolla on Italiassa vähintäänkin epäilyttävä maine. Erityisen paljon kuohuntaa on herättänyt prinssin osallisuus 19-vuotiaan saksalaisen Dirk Hamerin kuolemaan.

Vuonna 1978 tapahtunut ampumavälikohtaus on jättänyt pysyvän tahran Savoijin mahtisuvun perillisen maineeseen. Korsikan edustalla huvijahdillaan seilannut Vittorio ampui kohti Hameria ja tämän ystäviä, koska epäili nuorten varastaneen hänen kumiveneensä. Hamer sai vakavia vammoja ja menehtyi myöhemmin sairaalassa.

Vittorio tuomittiin pariisilaisessa oikeudessa ampuma-aserikoksesta, mutta vapautettiin murhasyytteistä. Hamerin perheen mielestä hän selvisi kuin koira veräjästä.

Vuonna 2006 Vittorio oli jälleen oikeuden edessä epäiltynä parituksesta ja mafiakytköksistä. Samalla 19-vuotiaan Hamerin kuolema nousi jälleen otsikoihin, kun lehdet saivat käsiinsä vankilassa salaa nauhoitetun tallenteen, jossa Vittorio sanoo ampuneensa Hamerin ja selvinneen ilman rangaistusta.

– Tein väärin, mutta huijasin ranskalaisia tuomareita, Vittorio Emanuele sanoi nauhalla.

Samalla nauhalla Vittorio vähätteli häneen kohdistuneita syytöksiä parituksesta ja epäili joutuneensa oikeuteen ”köyhien ja kateellisten” ihmisten takia.

Hamerin sisko Birgit on taistellut vuosikymmenien ajan saadakseen oikeutta veljelleen. Yksi hänen suurimmista tukijoistaan on Monacon prinsessan Carolinen miniä, toimittaja Beatrice Borromeo.

– Hän tunnusti tekonsa ja rehvasteli asialla. Hän nauroi, kuinka oli tappanut pojan, Birgit Hamer kommentoi raskauttavaa tallennetta.

Italian viimeisen kuninkaan jälkeläiset ovat tähän päivään asti taistelleet kiivaasti kruunusta, vaikka monarkiaa ei enää edes ole olemassa. Hankkeen puuhamiehinä ovat toimineet prinssi Vittorio ja hänen poikansa Emanuele.

Myös monet Savoijin kuningassuvun jälkeläisistä ovat kääntäneet selkänsä kohusta toiseen seilaavalle Vittorio Emanuelille. Monien mielestä prinssi Vittorio ei kelpaa Savoijin suvun päämieheksi, vaan titteli kuuluu hänen kolmannelle serkulleen, Aostan herttua Amadeolle.

Vittorio ja herttua Amadeo ovat vääntäneet kättä vuosikausia Italian olemattomasta kruunusta. Vittorion ja Amadoen kuvaillaan olevan verivihollisia. Yksi miesten suurimmista kiistakapuloista on ollut se, kenellä on oikeus käyttää Savoijin sukunimeä.

Asiaa on puitu oikeudessa asti, ja vuonna 2010 Amadeo joutui maksamaan Vittoriolle 50 000 euron korvaukset siitä, että hän oli käyttänyt sukunimeä Savoiji eikä Savoiji-Aosta.

Miesten vihanpito nousi otsikoihin kiusallisella tavalla kuningas Felipen ja kuningatar Letizian häissä vuonna 2004. Vittorio ja Amadeo olivat häissä Espanjan silloisen kuninkaan Juan Carlosin kutsumina.

Häitä edeltävänä iltana serkusten välillä kiehahti ja miehet ajautuivat käsirysyyn. The Guardianin mukaan Vittorio löi Amadeota nyrkillä useita kertoja kasvoihin ja herttua kaatui iskujen voimasta portaissa. Kreikan vallasta syösty kuningatar Anna-Marie sai otteen Amadeosta ja näin herttua välttyi suurimmilta vammoilta.

Huhujen mukaan miehet pääsivät tempauksellaan Espanjan kuninkaan mustalle listalle ja saivat porttikiellon hovin juhliin.

– Ei enää ikinä, kuningas Juan Carlosin kerrotaan parahtaneen italialaisten tappelun jälkeen.