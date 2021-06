Madeleine käänsi selkänsä hoville ja elää nyt suojattua elämää Yhdysvalloissa – prinsessan suosio romahti Ruotsissa nollaan

Prinsessa Madeleine jätti taakseen Tukholman suihkuseurapiirit ja elää nyt tavallista perheenäidin arkea Floridassa.

Harva ruotsalainen olisi uskonut vielä muutama vuosi sitten, että kuninkaallisen perheen villikosta prinsessa Madeleinesta tulisi perheenäiti. Kohuotsikkoihin kyllästynyt prinsessa vaihtoi Östermalmin luksusyökerhot uuteen elämään ulkomailla, kaukana hovista ja julkisuudesta.

10. kesäkuuta 39 vuotta täyttävän Madeleinen arki Yhdysvalloissa on niin suojattua, ettei hänen ja puoliso Chris O’Neillin nykyisen kodin sijaintia ole kerrottu lainkaan julkisuuteen.

– Heillä on oikeus yksityisyyteen, hovin tiedotuspäällikkö Margaretha Thorgren on korostanut.

Bileprinsessan maineen harteiltaan karistaneen Madeleinen elämästä ulkomailla ei tiedetä juuri mitään, ja se on herättänyt närää niin mediassa kuin kansalaisissakin.

Miksi Madeleine on yhtäkkiä vetänyt niin tiukan linjan julkisuuden suhteen?

Kuninkaallisasiantuntijoiden mukaan yksi suurin syy Madeleinen katoamiseen julkisuudesta ovat hänen lapsensa Leonore, 7, Nicolas, 5, ja Adrienne, 3.

Prinsessa on sanonut haluavansa, että hänen lapsensa saavat viettää mahdollisimman normaalin lapsuuden.

Prinsessa totesi vuonna 2015 antamassaan tv-haastattelussa olleensa itse lapsena aina se, joka karkasi kuvaustilanteissa ja jonka perässä vanhemmat joutuivat juoksemaan.

– Voisi luulla, että olisin jo tottunut julkisuuteen ja valokuvaajiin, mutta ei. Olen loppujen lopuksi aika ujo, enkä tykkää olla huomion keskipisteenä, Madeleine kertoi Skavlan-keskusteluohjelmassa.

– Minun asemassani julkisuuteen on ollut pakko tottua. Taistelen edelleen sen asian kanssa, prinsessa sanoi.

Prinsessa Madeleine kuvattuna kuningas Kaarle Kustaan ja kuningatar Silvian, sekä sisarustensa kruununprinsessa Victorian ja prinssi Carl Philipin kanssa vuonna 1992.

Ulkomaille muuton ja äitiyden myötä Madeleine vaikuttaakin saaneen kauan kaivatun hengähdystauon julkisuudesta. Floridassa Madeleine saa elää vapaampaa elämää kuin Ruotsissa, eikä hänen tarvitse murehtia siitä, että naapurit tunnistavat hänen olevan prinsessa.

” ”Olen loppujen lopuksi aika ujo, enkä tykkää olla huomion keskipisteenä.”

Ruotsissa on väläytelty säännöllisin väliajoin ajatusta siitä, että Madeleine muuttaisi perheineen Tukholmaan. Prinsessa on todennut, ettei muutto ole ajankohtainen lasten koulun ja Chrisin töiden takia.

Yhdysvalloissa asuva Madeleine ei ole pystynyt tekemään yhtä paljon edustustehtäviä kuin sisaruksensa. Ulkomailla asuminen on näkynyt Svensk Damtidningin mukaan merkittävästi prinsessan suosiossa Ruotsissa.

Lehti kertoi aiemmin tällä viikolla teettäneensä kyselyn kuninkaallisen perheen suosiosta. Kyselyyn vastasi tuhat ihmistä. Tulokset olivat Madeleinen osalta karua luettavaa: prinsessa sai kyselyssä nollatuloksen, kun 54 prosenttia vastaajista kertoi luottavansa eniten kruununprinsessa Victoriaan.

Svensk Damtidningin päätoimittaja ja hoviasiantuntija Johan T Lindwall sanoi SVT:n haastattelussa pitävänsä tulosta äärimmäisen huolestuttavana. Hän painotti, että hovin pitäisi pelastaa Madeleinen maine.

– Hovin pitäisi istua alas ja tutkia tulosta. Ei tätä voi vaan kuitata vitsiksi, Lindwall sanoi.

Madeleine ei päässyt viime vuonna käymään Ruotsissa ollenkaan.

Madeleine perheineen on vieraillut Ruotsissa lähinnä kesäisin, mutta viime vuonna prinsessa ei päässyt lainkaan käymään kotimaassaan koronapandemian takia.

Korona on koetellut prinsessan perhettä ja Madeleine kertoi joulukuussa SVT:n Året med kugafamiljen -ohjelmassa vuoden 2020 olleen erittäin raskas koko perheelle.

– Jos joku olisi kertonut minulle, että joudun olemaan viisi kuukautta karanteenissa ja pitämään kotikoulua 3–8-vuotiaille lapsille, niin en tiedä olisinko itkenyt vai nauranut, Madeleine sanoi.

Prinsessa sanoi olevansa erittäin harmissaan siitä, ettei hän ole päässyt käymään kotona Ruotsissa koronan takia.

– Tietenkin ikävöin perhettäni ja ystäviäni suuresti. Lapset kyselevät melkein päivittäin, että milloin lähdemme Ruotsiin. Koko perhe ikävöi Ruotsiin.

Madeleinen ja Chris ovat harvoin puhuneet yksityisasioistaan julkisuudessa, joten sen sijaan Madeleine on ilahduttanut kuninkaallisfaneja somejulkaisuillaan. Toisin kuin monet muut kuninkaalliset, Madeleine on ahkera somettaja ja julkaisee usein lapsistaan kuvia Instagramissa.

Prinsessa kertoi hiljattain Viaplayn Barnens drottning (suomeksi Lasten kuningatar) -sarjassa haluavansa jakaa sosiaalisessa mediassa kuvia lapsistaan, sillä muutoin paparazzit seuraisivat perhettä herkeämättä.

– Ymmärrän, että ihmiset haluavat nähdä lapsemme ja kuinka he kasvavat, etenkin kun emme asu Ruotsissa. Päätän itse, mitkä kuvat lapsistani julkaisen, Madeleine sanoi ohjelmassa.

Viime keväänä Ruotsissa kohahdettiin, kun Svensk Damtidning -lehti kertoi, että Madeleinen ja Chrisin kotiin Floridassa oli murtauduttu. Prinsessan lähipiiristä kerrottiin ruotsalaislehdelle, ettei perhe ollut onneksi paikalla murtovarkauden aikaan.

Expressen-lehden tietojen mukaan varkaat olivat päässeet käsiksi kassakaappiin ja saaneet saaliiksi useita Chrisin Rolex-merkkisiä kelloja. Tapaus järkytti Madeleinea syvästi.

– Madeleine ei enää tuntenut oloaan turvalliseksi talossa, lähteet kertoivat Svensk Damtidningille.

Ruotsalaislehtien tietojen mukaan perhe muutti Floridassa uuteen kotiin, jossa on entistä järeämmät turvatoimet. Hovi on pysynyt visusti vaiti uuden kodin sijainnista.

Lähipiirin mukaan murtovarkaus on saanut prinsessan varjelemaan yksityisyyttään entistä tarkemmin, eikä hän esimerkiksi julkaise sosiaalisessa mediassa kuvia lapsistaan yhtä usein kuin ennen.

Prinsessa Madeleine ja hänen puolisonsa Chris O’Neill kuvattuna vuonna 2017.

Millaista prinsessan elämä Yhdysvalloissa sitten on? Hyvin tavallista, ainakin Madeleinen itsensä mukaan.

Kuningatar Silvian perustaman Childhood-järjestön parissa työskentelevä Madeleine on kertonut pitävänsä yhteyttä perheeseensä ja työkavereihinsa Skypen välityksellä. Erityisen läheinen hän on isosiskonsa kruununprinsessa Victorian kanssa, jonka Madeleine on sanonut olleen hänelle nuorempana tuki ja turva.

Madeleine ja perheen lapset muuttivat muutama vuosi sitten Chrisin töiden takia Lontoosta Floridaan. Prinsessan mukaan lapset ovat kotiutuneet mainiosti Floridaan ja saaneen uusia ystäviä. Myös hänellä ja Chrisillä on oma ystäväpiiri Yhdysvalloissa.

Madeleine on kertonut Mama-lehden haastattelussa, että ainoa miinus Floridassa asumisessa on ilmasto. Prinsessan mukaan ulkona on usein niin paahtavan kuuma, etteivät lapset halua leikkiä pihalla.

– Vietämme Ruotsissa paljon enemmän aikaa ulkona kuin täällä Floridassa. Täällä on niin kuuma, että ulkona voi olla vain lyhyitä aikoja. Lapset tykkäävät metsässä juoksentelusta ja minäkin kaipaan ulkoilua, prinsessa sanoi.

Prinsessa on kuvaillut Chrisin olevan loistava isä ja aviomies. Hän on kertonut Chrisillä olevan paljon töitä, joten vapaa-ajalla perhe pyrkii viettämään mahdollisimman paljon aikaa yhdessä.

– Hän on päivisin hyvin kiireinen, mutta illalla hän lukee lapsille ja viikonloput olemme tiiviisti yhdessä perheenä. Hän on hyvin läsnä oleva isä silloin, kun ei ole töissä, Madeleine kertoi Mama-lehdelle.

Prinsessa on keskittynyt viime vuodet perheeseensä ja on pyrkinyt tarjoamaan lapsilleen mahdollisimman normaalin lapsuuden kuninkaallisista sukujuurista huolimatta.

Chris puolestaan on sanonut lukemisen olevan hänen ja lasten yhteinen juttu. Madeleine sen sijaan on kiinnostuneempi Netflixistä ja tv-sarjoista.

– Madeleine katsoo putkeen The Crownia tai Pukumiehiä. Minä luen mieluummin ja saatan lukea kaksi tai kolmekin kirjaa viikossa, Chris on paljastanut.

Atlantin toisella puolella Madeleine on pystynyt keskittymään aivan tavalliseen perhe-elämään, jota prinsessa vaikuttaa kaivanneen jo omassa lapsuudessaan.

Ruotsissa Madeleinea on kritisoitu siitä, että hän asuu mieluummin ulkomailla kuin tekee edustustehtäviä kuninkaallisen perheen rinnalla.

Madeleinen ja hänen lastensa tasapainottelua tittelin ja perhe-elämän kanssa helpotti se, että syksyllä 2019 kuningas Kaarle Kustaa ilmoitti, etteivät Leonore, Nicolas ja Adrienne ole enää hovin jäseniä eikä heillä ole edustusvelvollisuuksia.

Päätös oli varmasti helpotus Madeleinelle, joka onkin paljastanut, etteivät lapset itseasiassa edes tiedä olevansa kuninkaallisia.

– En puhu siitä heille ollenkaan. Kun tulee sopiva aika, he voivat kysellä ja ihmetellä asiaa. Nyt he kuitenkin saavat elää elämää omassa pienessä kuplassaan ilman titteleitä, Madeleine on sanonut.

