Herttuatar Sarah Ferguson teki eleen, jota kuninkaallisilta ei yleensä koskaan nähdä – sanoo suorat sanat tärkeästä aiheesta

Herttuatar Sarah Ferguson kampanjoi lapsuudenkotinsa tammipuiden pelastamiseksi.

Prinssi Andrew’n ex-vaimo, monessa kohussa ryvettynyt herttuatar Sarah Ferguson, on pitänyt melko matalaa profiilia julkisuudessa. Nyt herttuatar on antanut Hello! -lehdelle harvinaisen haastattelun, jossa hän puhuu itselleen tärkeistä aiheista. Herttuattaren sydäntä lähellä on erityisesti hänen lapsuudenkotinsa Dummer ja sen luonto.

Sarah Fergusonin mukaan Dummerin kylään johtavan tien tammet aiotaan kaataa, sillä kylän lähistölle rakennetaan suuryritys Amazonin varastohalli.

Herttuattaren veli asuu yhä alueella ja pyörittää Dummerissa maatilaa. Kylä ja sen luonto ovat herttuatar Sarahille erityisen rakkaita ja hän kertoo Hello!-lehdelle, että tammet ovat inspiroineet häntä myös kirjoittajana. Herttuattaren The Encanted Oak Tree -lastenkirja ammentaa inspiraatiota hänen lapsuudenkodistaan.

– Isäni opetti minut rakastamaan luontoa ja alueen uskomattomia tammipuita ja niiden merkitystä. Muistan puut lapsuudestani. Ne toimivat esikuvana lastenkirjalleni, jonka tarkoitus on näyttää puiden taianomaisuus seuraavalle sukupolvelle, herttuatar Sarah sanoo lehdelle.

Herttuattaren kannanotto on poikkeuksellinen, sillä yleensä kuninkaallisen perheen jäsenet pidättäytyvät kertomasta julkisesti mielipiteitään.

Herttuatar kuvailee lehdelle halunneensa ottaa asiaan kantaa julkisesti, sillä suunnitelmat puiden raivaamiseksi ovat järkyttäneet häntä syvästi. Herttuatar muistuttaa, että 130 vuotta vanhoilla puilla on suuri merkitys alueen ekosysteemille.

– Tunsin syvää vihaa ja sydämeni särkyi kun kuulin, että Dummerissa aiotaan kaataa 67 tammea varastotilan takia, hän sanoo ja kuvailee rakennussuunnitelmien oleva ”kammottavia”.

Herttuattaren mukaan puiden kaatamisella voi olla katastrofaaliset seuraukset alueen eläimistölle. Jättimäisen varastorakennuksen lisäksi Dummeriin aiotaan rakentaa yli 1700 taloa.

– Jopa 2300 eri lajia voi käyttää yhtä tammea suojana ja ravintona, herttuatar sanoo ja kannustaa ihmisiä allekirjoittamaan vetoomuksen tammien säilyttämiseksi.