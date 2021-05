Hovin sisäpiiriläinen: Hullaantunut Harry ei välitä enää mistään muusta kuin Meghanista – ”Hollywood-elämällä” voi olla karut seuraukset

Prinsessa Dianan entinen hovimestari sanoo olevansa hyvin huolissaan prinssi Harrysta.

Prinssi Harryn ja hänen isänsä Walesin prinssi Charlesin välirikosta paljastui uutta tietoa viime viikolla, kun Harry moitti isäänsä The Me You Can’t See -dokumenttisarjassa. Harry kuvaili ohjelmassa Charlesin olleen etäinen ja välinpitämätön isä.

Britanniassa Harryn dokumenttisarjan on kuvailtu olleen viimeinen niitti hoville. Kuninkaallisasiantuntijat pitävät hyvin epätodennäköisenä, että Harry ja Charles saavat enää tehtyä sovintoa.

Prinsessa Dianan entinen hovimestari Paul Burrell sanoo Closer-lehdelle olevansa hyvin huolissaan Harrysta ja siitä, miksi prinssi haluaa puida perheen yksityisasioista julkisuudessa. Burrell pelkää, että Harry on mennyt liian pitkälle, eikä enää ymmärrä, millaisia seurauksia julkisilla avautumisilla on hänen ja hänen perheensä väleihin.

– Tällainen käytös tuottaa hänelle vain entistä enemmän tuskaa. En tunnista enää Harrya, prinssin lapsesta asti tuntenut Burrell sanoo.

– Hän satuttaa perhettään ja uskon, että hän tulee katumaan sanojaan. Meghan kannusti Harrya hakeutumaan terapiaan ja muuttamaan ajatusmaailmaansa. Uskon, että Harry murtuu, kun hän ymmärtää tekojensa seuraukset, Burrell suree.

Prinssi Harry kertoi dokumenttisarjassa hakeneensa äitinsä kuoleman jälkeen apua terapiasta. Harryn mukaan kuitenkin vasta Meghanin tapaaminen auttoi häntä käsittelemään äidin kuolemaa ja kuninkaallisen elämän haasteita.

Paul Burrell oli prinsessa Dianan hovimestari ja läheinen ystävä. Burrell on kirjoittanut useita kirjoja ajastaan hovin palveluksessa.

Burrell epäilee, että Harry on niin rakastunut Meghaniin ja niin innoissaan uudesta elämästään Yhdysvalloissa, ettei hän täysin ymmärrä sitä, kuinka paljon hänen sanansa loukkaavat kuninkaallista perhettä.

– Hän on täysin sokaistunut Meghanin kauneudesta ja Hollywood-elämästä. Vain Meghan voi estää häntä antamasta haastatteluja ja aiheuttamasta enempää tuhoa perheelleen ja itselleen.

Sussexin herttuapari jätti hovin keväällä 2020. Nyt he asuvat Santa Barbarassa.

Harry palaisi pikavisiitille Britanniaan huhtikuussa isoisänsä prinssi Philipin hautajaisiin. Tuolloin kerrottiin, että Charles ja Harry olivat hieroneet sovintoa ennen Harryn paluuta Yhdysvaltoihin. The Me You Can’t See -dokumenttiohjelmassa kuitenkin paljastui, että isän ja pojan välillä on monia selvittämättömiä asioita.

Harry sanoi ohjelmassa Charlesin kasvattaneen lapsensa samalla tavalla, kuin hänet oli kasvatettu. Sussexin herttuan mukaan Charles suhtautui välinpitämättömästi hänen ahdinkoonsa.

– Kun olin nuorempi, niin isä sanoi minulle ja Williamille, että näin toimittiin minun kohdallani, joten näin homma toimii teidänkin kohdallanne, Harry kuvaili.

– Siinä ei ole mitään järkeä. Se, että sinä kärsit, ei tarkoita, että lastesi pitäisi kärsiä. Pikemminkin päinvastoin.

Hovin sisäpiiristä kerrottiin viime viikolla brittilehdille, että Harryn dokumentissa kertomat asiat olivat kova kolaus prinssi Charlesille.

– Harryn sanat ovat satuttaneet Charlesia. Hän on herkkä mies ja henkilökohtaiset hyökkäykset loukkaavat häntä syvästi. Hän ei ymmärrä, miksi Harry tekee näin, hovin sisäpiiristä kerrottiin.