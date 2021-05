Prinssi Harry puhuu tv:ssä hetkestä, jolloin Meghan tunnusti itsetuhoiset ajatuksensa – pian kameroihin tallentui kuva, joka vainoaa herttuatarta edelleen

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan joutuivat osallistumaan viralliseen edustustilaisuuteen käytyään järkyttävän keskustelun herttuattaren itsetuhoisista ajatuksista.

Prinssi Harryn ja Oprah Winfreyn mielenterveysongelmia käsittelevä The Me You Can’t See -sarja julkaistaan Apple TV + -palvelussa perjantaina. Luvassa on poikkeuksellisen avointa puhetta muun muassa prinssin mielenterveysongelmista.

Harry puhuu sarjassa poikkeuksellisen avoimesti henkilökohtaisesta kamppailustaan. The Sunin mukaan Harry avaa sarjan toisessa jaksossa myös hetkeä, jolloin hän sai tietää puolisonsa herttuatar Meghanin itsetuhoisista ajatuksista.

Elettiin vuotta 2019, jolloin Meghan oli kuudennella kuulla raskaana ja odotti parin esikoispoikaa Archieta. Harry ja Meghan kävivät kylmäävän keskustelun juuri ennen kuin he osallistuivat ykköset yllään Royal Albert Hallissa järjestettyyn edustustilaisuuteen – aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut.

– Aiemmin sinä iltana Meghan päätti jakaa kanssani itsetuhoiset ajatuksensa ja kertoa, miten oli aikonut päättää päivänsä, Harry paljastaa tv:ssä.

Meghan on kertonut, että edustustilaisuudessa otettu kuva vainoaa häntä edelleen, sillä hän oli juuri käynyt Harryn kanssa vaikean keskustelun.

Harry kertoo olleensa järkyttynyt keskustelusta.

– Pelottavinta oli se, että hänen ajatuksensa asiasta olivat täysin selkeät. Hän ei ollut romahtanut, hän ei ollut hullu. Hän oli täysin selvin päin ja järjissään, mutta silti nämä ajatukset olivat vahvasti läsnä, Harry kuvailee.

Meghan kertoi keväällä Oprah Winfreyn kohuhaastattelussa, että Royal Albert Hallissa otetusta kuvasta voi nähdä ”totuuden siitä, mikä tilanne tuolloin oli”. Hän sai kuvan ystävältään tilaisuuden jälkeen ja järkyttyi

– Kuva vainoaa minua edelleen. Meidän oli mentävä viralliseen tilaisuuteen. Ystäväni lähetti kuvan ja sanoi, että näytämme upealta. Katsoin kuvaa lähempää ja näin itse totuuden, sillä olimme käyneet Harryn kanssa keskustelun juuri samana päivänä, Meghan paljasti.

Prinssin antaman tuoreen tv-haastattelun mukaan Meghan ei toteuttanut itsetuhoisia aikeitaan, koska olisi ollut epäreilua Harrya kohtaan joutua menettämään jo toinen tärkeä nainen. Harry menetti äitinsä Dianan ollessaan 12-vuotias.

Harryn mukaan asian käsitteleminen oli vaikeaa tai liki mahdotonta, sillä he olivat jumissa ”systeemissä”.

– Tiedän, etten tule saamaan perheeltäni sitä, mitä tarvitsen, Harry täräyttää tv:ssä.

The Sunin mukaan Harryn avautuminen Meghanin ajatuksista antaa karuja lisätietoja siitä, miksi pari päätti lopulta karistaa brittihovin pölyt jaloistaan vuonna 2020.

Harryn ja Meghanin haastattelu aiheutti keväällä valtaisan kohun.

Meghan avautui ensimmäistä kertaa itsetuhoisista ajatuksistaan Oprah Winfreyn kohuhaastattelussa tänä keväänä. Tuolloin Meghan kertoi kärsineensä Britannian hovissa yksinäisyydestä ja useista muista vaikeuksista, jotka ajoivat hänet lopulta itsetuhoiseksi.

– En halunnut enää elää, Meghan paljasti.

Meghan kertoi pyytäneensä ongelmiinsa apua ”kuninkaalliselta instituutiolta”, mutta hänen mukaansa pyyntö evättiin.

– Oliko sinulla itsetuhoisia ajatuksia? Winfrey kysyi.

– Kyllä. Ajattelin, että se olisi ratkaissut kaikkien ongelmat, Meghan vastasi.