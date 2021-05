Hovin sisäpiiriläiset: prinssi Harry käynnisti julman ”vihakampanjan” isäänsä kohtaan – totuus jäätävistä väleistä lävähti kaikkien nähtäville

Prinssi Harryn uusi dokumenttisarja on herättänyt kummastusta hovissa.

Prinssi Harryn ja Oprah Winfreyn The Me You Can’t See -dokumenttisarja julkaistiin perjantaina ja mielenterveysongelmia käsittelevän ohjelman sisältö nousi samantien otsikoihin Britanniassa. Harry kertoo dokumentissa prinsessa Dianan kuoleman aiheuttamasta suunnattomasta surusta ja siitä, kuinka hän turvautui päihteisiin.

Hän kritisoi dokumenttisarjassa jälleen hovia siitä, että hänen ja hänen vaimonsa herttuatar Meghanin mielenterveysongelmia vähäteltiin. Prinssi ruotii sarjassa myös rajusti isäänsä prinssi Charlesia, joka ei Harryn mukaan tukenut tai auttanut häntä millään tavalla, vaikka Harry oli pyytänyt isältään apua.

Hovi ei ole kommentoinut prinssi Harryn dokumenttisarjan sisältöä millään tavalla. Hovin työntekijät sen sijaan ovat nimettömänä kertoneet brittilehdille olevansa tyrmistyneitä siitä, että Harry jatkaa perheensä haukkumista julkisuudessa.

Hovin sisäpiiriläisten mielestä Harry on käynnistänyt julkisen ”vihakampanjan”, jolla hän yrittää tuhota kuninkaallisen perheen maineen.

– Kukaan hovissa ei ymmärrä, että mitä Harry yrittää saavuttaa tempauksillaan, sisäpiiristä kerrotaan Daily Mailille.

Prinssi Harry kertoo dokumenttisarjassa, että prinsessa Dianan hautajaiset olivat traumaattinen kokemus. –Muistan yhä arkkua vetäneiden hevosten kavioiden kopinan, Harry sanoo.

The Sunin lähteet puolestaan kuvailevat dokumenttisarjan paljastaneen miljoonille tv-katsojille ympäri maailmaa kuinka huonot Harryn ja prinssi Charlesin välit todellisuudessa ovat.

Prinssi Philipin hautajaisten jälkeen sisäpiiristä kerrottiin, että Charles ja Harry olivat hieroneet sovintoa ennen Harryn paluuta Yhdysvaltoihin. The Me You Can’t See -sarjassa kuitenkin selviää, että Harry kantaa kaunaa isälleen.

Harry sanoo ohjelmassa Charlesin kasvattaneen lapsensa samalla tavalla, kuin hänet oli kasvatettu. Sussexin herttuan mukaan Charles suhtautui välinpitämättömästi hänen ahdinkoonsa.

– Kun olin nuorempi, niin isä sanoi minulle ja Williamille, että näin toimittiin minun kohdallani, joten näin homma toimii teidänkin kohdallanne, Harry kuvaili.

– Siinä ei ole mitään järkeä. Se, että sinä kärsit, ei tarkoita, että lastesi pitäisi kärsiä. Pikemminkin päinvastoin.

Hovin sisäpiiristä kerrotaan The Sunille, että Harryn dokumentissa kertomat asiat olivat kova kolaus prinssi Charlesille.

– Charles on syvästi loukkaantunut, nimettömänä pysyttelevä hovin työntekijä kertoo.

– Harryn sanat ovat satuttaneet Charlesia. Hän on herkkä mies ja henkilökohtaiset hyökkäykset loukkaavat häntä syvästi. Hän ei ymmärrä, miksi Harry tekee näin.

Harry on moittinut isänsä Walesin prinssi Charlesia viime viikkoina julkisuudessa useita kertoja.

Sisäpiiristä kerrotaan The Sunille, että Charles auttoi poikaansa ja herttuatar Meghania kaikin tavoin, kun he jättivät hovin keväällä 2020, vaikka Harry on väittänyt isänsä hylänneen hänet.

– Heidän suhteensa ei ole koskaan ollut näin huono. Harry sanoo, että haluaa korjata välirikon, mutta on selvästi päättänyt syyllistää isäänsä. Charles ei tiedä mitä tehdä.

Prinssi Harry avautuu uutuussarjassa mielenterveysongelmistaan ja siitä, kuinka hän tunsi olevansa vankina hovissa. Oman osansa kritiikistä saa kuninkaallinen perhe, joka Harryn mukaan suhtautui välinpitämättömästi hänen ahdinkoonsa.

Hovin lähteiden mukaan Harry on ottanut isänsä silmätikukseen, sillä hän tietää, ettei Walesin prinssi pysty vastaamaan väitteisiin julkisesti.

– Harry on vapaa sanomaan isästään ihan mitä hän haluaa ja Charlesin on oltava hiljaa.

Kuninkaallisasiantuntijat ovat arvioineet, että Harryn dokumenttisarja oli viimeinen niitti kuninkaalliselle perheelle. Kuningatar Elisabet julkaisi maaliskuussa Harryn ja Meghanin kohutun Oprah Winfreyn talk show -haastattelun jälkeen lausunnon, jossa hän ilmaisi toiveensa siitä, että perhe käsittelee mahdollisia ongelmiaan yksityisesti.

Asiantuntijoiden mukaan Harry on sivuuttanut isoäitinsä toiveet ja jatkanut perheen likapyykin puimista julkisesti.

– Harry ja Meghan eivät näytä ottavan huomioon kuningattaren toiveita, kuninkaallisasiantuntija Richard Fitzwillims toteaa.