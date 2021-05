Prinssi Harry ajautui kammottavaan alamäkeen äitinsä kuoleman jälkeen – paljastaa tv:ssä käyttäneensä joka viikonloppu päihteitä salatakseen tuskansa

Harry sanoo dokumenttisarjassa päihteiden tuoneen hänelle lohtua nuorempana.

Prinssi Harryn ja Oprah Winfreyn mielenterveysongelmia käsittelevä The Me You Can’t See -sarja julkaistaan Apple TV + -palvelussa perjantaina. Brittilehdet ja amerikkalaismediat kertovat, että prinssi Harry puhuu sarjassa avoimesti omista mielenterveysongelmistaan ja siitä, miten äidin kuolema sai hänet romahtamaan.

Harry sanoo ohjelmassa käyneensä terapiassa neljän tai viiden vuoden ajan. Harry puhuu avoimesti dokumentissa myös äidistään prinsessa Dianasta ja siitä, kuinka häneltä kesti vuosia toipua äidin kuolemasta.

Hän kertoo dokumenttisarjassa hätkähdyttävän muiston lapsuudestaan, kun häneltä kysytään, mitä hänelle tulee ensimmäisenä mieleen äidistään.

– Istun veljeni kanssa takapenkillä turvavyö päällä ja äiti ajaa autoa kolme, neljä tai viisi paparazzia perässään. Hän ei kyyneliltään miltei kykene ajamaan, Harry sanoo ohjelmassa BBC:n ja The Sunin mukaan.

Harry sanoo lapsuuden kokemusten jättäneen hänen syvän jäljen.

– Pintaan nousee aina avuttomuuden tunne. Olin poika, mutta liian nuori auttamaan naista. Tässä tapauksessa äitiäni. Se tapahtui päivittäin. Joka päivä, kunnes hän kuoli, prinssi kuvailee tunteitaan.

Prinssi Harry oli 12-vuotias, kun hänen äitinsä prinsessa Diana kuoli auto-onnettomuudessa. Harry sanoo, ettei prinssi Charles tukenut häntä millään tavalla surun ja tuskan keskellä.

Harry sanoo The Me You Can’t See -dokumenttisarjassa, ettei hän käsitellyt lainkaan äitinsä kuolemaa nuorempana. Hän kuvailee olleensa aivan hukassa ja kärsineensä paniikkikohtauksista ja ahdistuksesta.

Nuorempana hän turvautui päihteisiin turruttaakseen äidin kuolemasta aiheutuneen tuskan.

– Join ja käytin päihteitä, olin valmis kokeilemaan kaikkea mahdollista tukahduttaakseni tunteeni.

– En juonut joka päivä, mutta join koko viikon edestä perjantaina tai lauantaina. En juonut, koska nautin juomisesta. Join, koska yritin piilotella jotakin, hän sanoo.

Prinssi ruotii sarjassa rajusti isäänsä prinssi Charlesia ja hänen kasvatusmetodejaan. Harry kuvailee, ettei Charles tukenut tai auttanut häntä millään tavalla, vaikka Harry oli pyytänyt isältään apua.

Prinssi Harry on kertonut Charlesin kasvattaneen poikansa samalla tavalla kuin kuningatar Elisabet ja prinssi Philip olivat kasvattaneet hänet.

– Kun olin nuorempi, niin isä sanoi minulle ja Williamille, että näin toimittiin minun kohdallani, joten näin homma toimii teidänkin kohdallanne, Harry sanoo.

– Siinä ei ole mitään järkeä. Se, että sinä kärsit, ei tarkoita, että lastesi pitäisi kärsiä. Pikemminkin päinvastoin.