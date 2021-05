Prinssi Harry tylytti Yhdysvaltain perustuslakia – amerikkalaiset tyrmistyivät: ”Et ole enää tervetullut”

Prinssi Harry kertoi podcastissa, ettei hän ymmärrä Yhdysvaltain perustuslakia.

Prinssi Harry joutui jälleen kohun keskelle viime viikolla, kun hän kuvaili Dax Shepardin podcastissa isänsä prinssi Charlesin kasvatusmetodeja. Harry pohti podcastissa, että ehkä prinssi Charles oli perinyt omilta vanhemmiltaan taakan, joka siirtyi myöhemmin hänelle itselleen.

Britanniassa Harryn podcast-haastattelua on kritisoitu laajasti ja brittilehdet kertovat, että myös Yhdysvalloissa on kummasteltu Harryn haastattelua. Prinssi Harry nimittäin kertoi Armchair Expert -podcastissa mietteitään myös Yhdysvalloista ja maan lainsäädännöstä.

Harry kertoi podcastissa uudesta elämästään Santa Barbarassa ja siitä, kuinka perhe on kotiutunut Kaliforniaan. Harry sanoi olevansa ihmeissään perustuslain ensimmäisestä lisäyksestä, jota hän kutsui ”pähkähulluksi”.

– Minulla on monta sanaa sanottavana Yhdysvaltain perustuslain ensimmäinen lisäyksestä. Tavallaan ymmärrän, mistä on kyse, mutta se on pähkähullua, Harry lausui.

– En halua aloittaa keskustelua siitä, koska kyseessä on valtava juttu, enkä ymmärrä lakia täysin, koska olen asunut Yhdysvalloissa niin vähän aikaa. Te löydätte Yhdysvalloissa porsaanreiän ihan jokaisessa asiassa, prinssi ihmetteli.

Sussexin herttuapari jätti hovin keväällä 2020. Nykyään he asuvat Yhdysvalloissa.

Ensimmäinen lisäys kieltää Yhdysvaltain kongressia säätämästä lakeja, jotka muun muassa rajoittavat sananvapautta tai rajoittavat oikeutta vaatia hallinnolta epäkohtien korjaamista.

Harryn kritiikki liittyi hänen haluunsa estää paparazzeja kuvaamasta julkisuuden henkilöiden lapsia ja siihen mediamylläkkään joka alkoi Harryn ja Meghanin muutosta Yhdysvaltoihin.

– Tietyt median tahot elementit pyrkivät määrittelemään, mitä yksityisyys tarkoittaa. Siinä on valtava eturistiriita, Harry sanoi.

The Sunin mukaan prinssi Harryn sanat ovat saaneet aikaan mylläkän sosiaalisessa mediassa, jossa monet amerikkalaiset ihmettelevät, miksi Britannian prinssi kokee tarvetta arvostella Yhdysvaltain perustuslakia. Tuomioita ovat jaelleet myös konservatiivipoliitikot ja konservatiiviset tv-hahmot.

– Jos hänellä on jotain perustuslakia vastaan, niin hän voi aina muuttaa takaisin Britannian, Twitterissä puhistaan.

– Häntä ei kohta haluta Britanniaan eikä Yhdysvaltoihin.

– Et ole enää tervetullut, Twitterissä sivalletaan.