Ensimmäinen maistiainen prinssi Harryn tv-sarjasta julki: Meghan ja 2-vuotias Archie tekevät yllätysesiintymisen

Prinssi Harryn uudessa tv-sarjassa nähdään myös herttuatar Meghan ja heidän lapsensa 2-vuotias Archie.

Prinssi Harryn ja talk show -juontaja Oprah Winfreyn The Me You Can’t See -dokumenttisarjasta on julkaistu ensimmäisiä maistiaisia. Apple TV Plus -palvelussa 21. toukokuuta julkaistavasta sarjasta on ilmestynyt traileri, jossa vilahtavat myös Harryn puoliso herttuatar Meghan ja parin poika Archie, jota on varjeltu visusti julkisuudelta.

Trailerilla vilahtavalla videoklipillä Archie istuu äitinsä sylissä. Brittilehtien mukaan kyseessä on ennennäkemätön video juuri kaksi vuotta täyttäneestä Archiesta. Se ei kuitenkaan ole lehtien mukaan aivan tuore, sillä trailerilla nähtävä klippi on kuvattu todennäköisesti toukokuussa 2020, eli samaan aikaan kuin Archien yksivuotispäivän kunniaksi julkaistu video.

The Me You Can’t See -sarjan trailerilla nähdään myös videomateriaalia prinsessa Dianan hautajaisista. Trailerilla nähdään 12-vuotias Harry kävelemässä äitinsä arkun perässä.

Meghan tekee myös toisen esiintymisen trailerilla, sillä hänet nähdään hymyilemässä aurinkoisesti puolisonsa vierellä. Yllään Meghanilla on valkoinen t-paita, jossa lukee ”Raising The Future” (suom. Tulevaisuutta kasvattamassa), joka Daily Mailin mukaan on brittiläisen suunnittelijan Mere Soeurin mallistosta. 27 puntaa, eli noin 31 euroa, maksavan paidan kuvaillaan olevan suunnattu äideille.

Dokumenttisarjassa keskustellaan mielenterveydestä ja lehtitietojen mukaan Harry ja Oprah haastattelevat sarjassa lukuisia julkisuudesta tuttuja henkilöitä, kuten poptähti Lady Gagaa ja näyttelijä Glenn Closea.

Winfreyn mukaan hän ja Harry haluavat rikkoa ohjelman avulla mielenterveysongelmiin liittyviä tabuja.

– Tavoitteemme on herättää maailmanlaajuista keskustelua, Winfrey sanoo.

Omista mielenterveysongelmistaan aiemmin avoimesti puhunut prinssi Harry puolestaan sanoo ohjelman näyttävän, että kuka tahansa voi kärsiä mielenterveysongelmista.

– Synnymme erilaisiin ympäristöihin ja koemme eri asioita. Yhteistä on se, että olemme kaikki ihmisiä. Suurin osa meistä kantaa mukanaan jonkinlaista traumaa, menetyksen tunnetta tai surua, Harry kuvailee.

Kyseessä on jälleen uusi aluevaltaus Sussexin herttuaparille. Harry ja Meghan ovat aiemmin solmineet useita monien miljoonien eurojen arvoisia diilejä eri viihdejättien kanssa. Pari on tekemässä Netflixille lapsille suunnattua sisältöä ja he ovat julkaisseet podcastia musiikkipalvelu Spotifyssa.

Herttuaparilla on monta rautaa tulessa ja he ovat tekemässä yhteistyötä muun muassa Netfixin kanssa.­

Brittilehdet ovat arvioineet, että herttuapari tienaa sopimuksilla jopa yli sata miljoonaa euroa. Meghanin on kerrottu solmineen sopimuksen myös maineikkaan Harry Walker -agentuurin kanssa, joka edustaa myös Clintoneita ja Obamia.

Hiljattain myös paljastettiin, että herttuatar Meghan julkaisee The Bench -nimisen lastenkirjan, jossa käsitellään isien ja poikien suhdetta.