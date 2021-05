Herttuatar Meghania kiusaamisesta syyttänyt avustaja irtisanoutui prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen hyväntekeväisyysjärjestöstä

Avustaja väitti Meghanin ajaneen kaksi henkilökohtaista avustajaansa pois ja heikentäneen kolmannen työntekijän itsetuntoa.

Herttuatar Meghania on syytetty henkilökuntansa jäsenten kiusaamisesta.­

Herttuatar Meghania kiusaamisesta syyttänyt avustaja Jason Knauf irtisanoutuu työstään prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen hyväntekeväisyysjärjestössä. Asiasta uutisoi The Guardian.

Knauf jättää työnsä vuoden lopussa. Hän on työskennellyt hyväntekeväisyysjärjestö Royal Foundationissa toimitusjohtajana syyskuusta 2019 lähtien. William ja Catherine kertoivat julkaisemassaan lausunnossa olevansa kiitollisia Knaufin työstä ja omistautumisesta. Knauf totesi pariskunnalle työskentelyn olleen etuoikeus.

Ennen työtään hyväntekeväisyysjärjestössä Knauf työskenteli herttuatar Meghanin ja prinssi Harryn tiedottajana. Brittilehti The Times uutisoi aiemmin tänä vuonna, että Knauf oli jättänyt lokakuussa 2018 valituksen, jossa hän väitti Meghanin ajaneen kaksi henkilökohtaista avustajaansa ulos talosta. Lehden mukaan Meghan oli lisäksi murentanut toiminnallaan kolmannen henkilökunnan jäsenen itsetuntoa.

Lue lisää: Ex-työntekijöiltä uusia, synkkiä väitteitä Meghanista – välikohtaus herttuattaren kanssa sai avustajan tolaltaan

Harryn ja Meghanin edustaja kiisti väitteet jyrkästi. Hän totesi The Timesille väitteiden olevan ”laskelmoitu lokakampanja, joka perustuu harhaanjohtavaan ja vahingolliseen virheelliseen informaatioon”

– Herttuatar on surullinen viimeisimmästä hyökkäyksestä häntä vastaan, etenkin kun hän on itse ollut kiusaamisen uhri ja on sitoutunut tiukasti tukemaan niitä, jotka ovat kokeneet tuskaa ja trauman, Meghanin edustaja myös kommentoi.

Buckhinhamin palatsissa aloitettiin kuitenkin maaliskuussa tutkinta syytöksistä.