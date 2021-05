Prinssi Harrylle oma tv-ohjelma – Sussexin herttuapari takoo valtavaa viihdeimperiumia

Prinssi Harry saa oman dokumenttiohjelmansa Apple TV:lle.

Prinssi Harry ja talk show -juontaja Oprah Winfrey ovat jälleen lyöneet hynttyyt yhteen tv-projektia varten, kertoo Variety.

Prinssi Harryn ja Oprah Winfreyn luoma ja tuottama The Me You Can’t See -dokumenttisarja julkaistaan Apple TV Plus -palvelussa 21. toukokuuta.

Dokumenttisarjassa keskustellaan mielenterveydestä ja Varietyn mukaan Harry ja Oprah haastattelevat sarjassa lukuisia julkisuudesta tuttuja henkilöitä, kuten poptähti Lady Gagaa ja näyttelijä Glenn Closea.

Winfreyn mukaan hän ja Harry haluavat rikkoa ohjelman avulla mielenterveysongelmiin liittyviä tabuja.

– Tavoitteemme on herättää maailmanlaajuista keskustelua, Winfrey sanoo.

Omista mielenterveysongelmistaan aiemmin avoimesti puhunut prinssi Harry puolestaan sanoo ohjelman näyttävän, että kuka tahansa voi kärsiä mielenterveysongelmista.

– Synnymme erilaisiin ympäristöihin ja koemme eri asioita. Yhteistä on se, että olemme kaikki ihmisiä. Suurin osa meistä kantaa mukanaan jonkinlaista traumaa, menetyksen tunnetta tai surua, Harry kuvailee.

Oprah Winfreyn kanssa tehty dokumenttisarja on jälleen uusi aluevaltaus Spotifyn ja Netflixin kanssa diilit solmineelle herttuaparille.­

Kyseessä on jälleen uusi aluevaltaus Sussexin herttuaparille. Harry ja Meghan ovat aiemmin solmineet useita monien miljoonien eurojen arvoisia diilejä eri viihdejättien kanssa. Pari on tekemässä Netflixille lapsille suunnattua sisältöä ja he ovat julkaisseet podcastia musiikkipalvelu Spotifyssa.

Brittilehdet ovat arvioineet, että herttuapari tienaa sopimuksilla jopa yli sata miljoonaa euroa. Meghanin on kerrottu solmineen sopimuksen myös maineikkaan Harry Walker -agentuurin kanssa, joka edustaa myös Clintoneita ja Obamia.

Viime viikolla paljastettiin, että herttuatar Meghan julkaisee The Bench -nimisen lastenkirjan, jossa käsitellään isien ja poikien suhdetta.

Aikaisempi yhteistyö Oprahin kanssa järisytti hovia

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan muuttivat hovista lähtönsä jälkeen Santa Barbaraan, Kaliforniaan. Pari asuu lähellä Oprah Winfreya ja heidän kuvaillaan olevan hyviä ystäviä. Herttuapari antoi talk show -kuningattarena tunnetulle Winfreylle maaliskuussa tv-haastattelun, jossa he puhuivat suunsa puhtaaksi hovista lähtönsä syistä.

Brittihovia ravisuttaneessa haastattelussa prinssi Harry muun muassa syytti perhettään rasismista. Meghan puolestaan kertoi hovin kääntäneen hänelle selkänsä, kun hän haki parin esikoista odottaessaan apua itsetuhoisiin ajatuksiinsa.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan avasivat hovista lähtönsä syitä Oprah Winfreyn tv-haastattelussa.­

Meghanin mukaan hän yritti pyytää apua vaikeuksiinsa ”kuninkaalliselta instituutiolta”. Hänen mukaansa pyyntö evättiin, koska se ”ei olisi hyväksi instituutiolle”.

Prinssi Harry kertoi puhuneensa perheelleen Meghanin tilanteesta, mutta nämä eivät ymmärtäneet.

– Näin se vain menee, näin sen on on oltava, eikä sitä voi muuttaa. Me kaikki olemme käyneet sen läpi, Harry avasi perheensä ajattelua Winfreyn tv-haastattelussa.

Harry on aiemmin kertonut hakeutuneensa äitinsä prinsessa Dianan kuoleman jälkeen terapiaan.

– Olin 12-vuotias, kun menetin äitini. Olen ollut koko elämäni julkisuuden valokeilassa. Roolini tuo mukanaan paineita, Harry kertoi Telegraphin haastattelussa vuonna 2018.

Harry kuvaili vakuutelleen vuosikausia itselleen ja muille, että hän on kunnossa, vaikka todellisuudessa hän ei ollut käsitellyt äidin kuolemaa ja tuntemaansa surua.

Prinssi Harry on aiemmin kertonut haastatteluissa mielenterveytensä järkkyneen äidin kuoleman jälkeen. Harryn mukaan hän haki apua vasta aikuisiällä.­

Harry kuvaili Telegraphille elämänsä ajautuneen ”kaaokseen” pariksi vuodeksi, kun hän oli parikymppinen. Prinssi sanoi puhumisen auttaneen häntä pääsemään yli surusta ja tuskasta.

– Suljin kaikki tunteeni 20 vuoden ajaksi ja sillä oli aika vakavia seurauksia elämääni ja työhöni.

– Minun tapani käsitellä asiaa oli haudata pää hiekkaan ja olla ajattelematta äitiä.