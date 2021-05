Britit hieraisivat silmiään: huipputyylikkäänä edustanut herttuatar Catherine järjesti aarrejahdin Lontoossa

Herttuatar Catherine järjesti veikeän tempauksen kirjansa julkaisun kunniaksi.

Herttuatar Catherine juhlisti Hold Still -kirjan julkaisua tempauksella, joka on herättänyt ihastusta Britanniassa.­

Herttuatar Catherine julkaisi tänään perjantaina Hold Still: A Potrait of Our Nation in 2020 -valokuvakirjan. Hovi on kertonut projektin olleen hyvin tärkeä herttuattarelle ja brittejä pyydettiin lähettämään kirjaa varten kuvia paikoista ja ihmisistä, jotka ovat olleet heille tärkeitä koronapandemian keskellä.

Taitavana valokuvaajana tunnettu Catherine juhlisti kirjan julkaisua vierailemalla National Portrait Galleryssa ja The Royal Hospital of Londonissa. Edustustehtävien lisäksi Cambridgen herttuatar järjesti tempauksen, jossa Hold Still -kirjoja piilotettiin 150 kätköön ympäri Britanniaa.

Osa kirjoista on herttuattaren itsensä piilottamia ja Kensingtonin palatsi julkaisi Instagram-sivullaan videon, jossa Catherine kätkee kirjan Kensingtonin palatsin maille.

Kesingtonin palatsin Instagramissa kerrotaan, että tempaus järjestettiin yhdessä Bookfairy-järjestön kanssa. Järjestön ideana on piilottaa kirjoja julkisille paikoille ja innostaa näin ihmisiä lukemaan enemmän.

Järjestö on julkaissut omalla Instagram-tilillään kuvia ja vihjeitä siitä, minne kirjat on piilotettu.

– Jokaisessa kirjassa on koristeltu tarralla ja kultaisella rusetilla. Kirjojen välissä on kirje Cambridgen herttuattarelta, Kensingtonin palatsin Instagramissa kerrotaan.

Herttuatar edusti punaisessa Eponinen takissa, beigessä hameessa ja nudensävyisissä korkokengissä. Tyylin kruunasi Demellierin laukku.­

Kesingtonin palatsin Instagramissa julkaistu kuva paljastaa, että herttuatar piilotti kirjan palatsin puutarhaan, joka on tuttu paikka monille briteille. Lontoossa asuvilla tuskin on vaikeuksia löytää kuvassa koreileva kuningatar Viktorian patsas, jonka edustalla yksi Hold Still -kirjoista odottaa uutta omistajaa.

Herttuattaren kirjatempaus on herättänyt ihastusta Instagramissa, jossa monet harmittelevat, etteivät ehtineet nappaamaan palatsin puutarhaan piilotettua kirjaa.

– Kuinka jännää olisi löytää Catherinen kirja!

– Ihana idea! Voi ne onnekkaat, jotka löytävät yhden piilotetuista kirjoista, Instagramissa ihastellaan.

Kirjan tuotot lahjoitetaan Mind-mielenterveysjärjestölle ja National Portrait Gallerylle.